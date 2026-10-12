Jackson Mora fue captado en Ancón 1 durante un operativo: comparte celda con otros siete presos

El expeleador permanece recluido desde julio y ocupa un espacio del pabellón 2 con siete reclusos, en medio de la sobrepoblación del centro penitenciario. América TV

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Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, fue captado durante un operativo en el penal de Ancón 1, donde cumple 15 meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por los presuntos delitos de fraude informático y organización criminal. Las imágenes, difundidas por el programa Cuarto Poder, lo muestran junto a decenas de internos en uno de los patios del establecimiento penitenciario.

El expeleador de artes marciales permanece recluido desde el 12 de julio de 2026. Según el reportaje televisivo, ocupa una celda del pabellón 2 junto a otros siete presos, una situación que expone el nivel de sobrepoblación dentro del centro penitenciario, clasificado por las autoridades como de máxima seguridad.

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Las imágenes fueron registradas durante una intervención sorpresiva de las autoridades. Mora aparece entre los reclusos que fueron trasladados al patio mientras se desarrollaban las diligencias al interior del penal.

El caso volvió a poner atención sobre las condiciones de reclusión en Ancón 1, un establecimiento que, de acuerdo con el informe difundido por el dominical, tiene una capacidad para 1.500 internos, aunque actualmente alberga a más de 3.700 personas. Esa diferencia implica que la población penitenciaria supera en más del doble el número para el cual fue diseñado el recinto.

El pabellón 2 reúne a ocho internos en una misma celda

El reportaje señaló que Jackson Mora comparte un espacio reducido con hasta siete reclusos. La celda está ubicada en el pabellón 2 de Ancón 1, donde conviven internos procesados y condenados por distintos delitos.

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La presencia de ocho personas en un ambiente pensado para un número menor de ocupantes forma parte de un problema más amplio de hacinamiento. En las imágenes difundidas por Cuarto Poder se observa a grupos numerosos de internos reunidos en el patio durante el operativo.

El penal tiene capacidad para 1.500 reclusos, pero supera los 3.700 internos, según la información presentada en el programa. La sobrepoblación impacta en la distribución de las celdas, los espacios comunes y las condiciones de convivencia dentro del establecimiento.

Mora fue identificado en las imágenes junto a otros reclusos. Su permanencia en ese pabellón se produce mientras continúa el proceso judicial que enfrenta. La prisión preventiva no constituye una sentencia ni determina responsabilidad penal: se trata de una medida judicial de carácter temporal que se aplica mientras avanzan las investigaciones.

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El expeleador cumple 15 meses de prisión preventiva y comparte una celda del pabellón 2 con otros siete internos.

La investigación por el presunto desvío de fondos en Chincha

El exesposo de Tilsa Lozano se encuentra bajo investigación por su presunta participación en la organización denominada Los Arquitectos del Fraude. De acuerdo con la tesis fiscal citada en el material entregado, el grupo habría desviado cerca de 10 millones de soles de cuentas vinculadas con la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha.

La medida de prisión preventiva fijada contra Mora es de 15 meses. El plazo comenzó el 12 de julio de 2026, fecha en la que fue internado en Ancón 1.

La investigación incluye los presuntos delitos de fraude informático y organización criminal. La Fiscalía deberá reunir elementos para sostener su imputación ante el Poder Judicial, mientras la defensa de Mora podrá ejercer los recursos que considere pertinentes dentro del proceso.

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El caso generó interés público por el vínculo que Mora mantuvo con Lozano y por la naturaleza de las imputaciones que enfrenta. Sin embargo, su condición actual es la de investigado con mandato de prisión preventiva.

Uno de los datos expuestos por el reportaje es que Mora comparte celda con Yojairo Arancibia Sevillano, a quien las autoridades señalan como uno de los lugartenientes de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. A este último se le atribuye el liderazgo de una organización investigada por casos de extorsión y secuestro.

La coincidencia de ambos internos en una misma celda responde a la distribución penitenciaria del pabellón 2. Compartir espacio con otro recluso no implica que Mora mantenga relación con las actividades ilícitas que las autoridades atribuyen al grupo vinculado a Moreno Hernández.

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El material mostró las condiciones en las que se desarrolla la vida cotidiana dentro del establecimiento: celdas con varios ocupantes, patios concurridos y una población penitenciaria que excede ampliamente la capacidad operativa del penal.

Jackson Mora fue captado en uno de los patios del penal de Ancón 1 durante un operativo de las autoridades penitenciarias.