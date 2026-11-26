El club íntimo presentó ante la Liga 1 una iniciativa para modificar el reglamento de la próxima temporada: eliminar la ventaja del acumulado en la lucha por el campeonato y simplificar la definición del título nacional. (Liga 1)

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Se vienen cambios. Alianza Lima elevó una propuesta formal ante la Liga 1 con miras a la temporada 2027. El planteamiento central establece que el título nacional se dispute de manera directa entre el campeón del Torneo Apertura y el campeón del Torneo Clausura, sin que la tabla acumulada tenga incidencia en la definición del trofeo.

La iniciativa, que aún aguarda respuesta oficial, representa un giro sustancial respecto al formato vigente en 2026, en el que el acumulado determina quiénes acceden a las semifinales y quiénes pasan directo a la final.

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La propuesta íntima: título directo entre campeones de torneos cortos

Alianza Lima busca que el título nacional de 2027 se defina exclusivamente entre los ganadores del Apertura y Clausura. Su iniciativa dejaría al acumulado fuera de la disputa por el campeona (Liga 1)

Bajo el esquema que Alianza Lima puso sobre la mesa, los ganadores del Apertura y del Clausura se enfrentarían entre sí para adjudicarse la corona nacional, sin etapas previas ni cruces con equipos clasificados por rendimiento a lo largo del año. El rol de la tabla acumulada no desaparecería del todo: el club blanquiazul plantea que ese registro sirva para asignar los cupos internacionales correspondientes a las plazas Perú 3 y Perú 4, que otorgan participación en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana respectivamente, según dio a conocer el programa ‘Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo’.

La iniciativa busca, en la práctica, desligar la pelea por el campeonato de la consistencia a lo largo del año y concentrarla en los ganadores de cada torneo parcial. Bajo este esquema, un equipo que domine el acumulado durante toda la temporada pero no gane ninguno de los dos torneos cortos quedaría fuera de la disputa por el título, aunque podría acceder a competencias continentales a través de las posiciones en la tabla general.

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La propuesta contrasta con el formato actual, en el que la tabla acumulada tiene peso directo sobre quiénes participan en los playoffs y, en algunos casos, sobre quién se instala de manera automática en la final nacional. Ese mecanismo es el que, en la temporada 2026, le permitió a Alianza Lima —campeón del Apertura y líder del acumulado— aguardar directamente en la final al ganador de la semifinal entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes.

Cómo funciona el formato vigente en la Liga 1 2026

El actual sistema otorga a la tabla acumulada un papel decisivo en la carrera por el título. Según la ubicación de los clasificados, algunos equipos pueden acceder directamente a la final, mientras otros deben disputar semifinales (Liga 1)

El reglamento en curso establece que el título se define a través de un sistema de playoffs. Acceden a esa instancia los campeones del Apertura y del Clausura —siempre que hayan finalizado entre los ocho primeros del acumulado— junto con los dos clubes mejor ubicados en la tabla general. Si un mismo equipo conquista ambos torneos cortos, se consagra campeón nacional de manera automática, sin necesidad de disputar ninguna final.

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El ganador de un torneo corto que además termine entre los dos primeros del acumulado obtiene pase directo a la final, sin pasar por semifinales. Los demás se cruzan en llaves de ida y vuelta. En esos enfrentamientos, el criterio de clasificación es la diferencia de goles en el global de los dos partidos. No existe ventaja para los goles anotados de visitante ni se juega tiempo suplementario: si los equipos terminan igualados tras los 180 minutos reglamentarios, la llave se resuelve en tanda de penales.

En la recta final de 2026, la semifinal entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes tiene programado su partido de ida para el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas en Huancayo, y la vuelta se disputará el viernes 4 de diciembre a las 20:30 horas en Lima. El ganador de esa llave enfrentará a Alianza Lima en la final nacional: el partido de ida se jugará el martes 8 de diciembre —en Huancayo o en el Estadio Monumental, según quién avance— y la vuelta está fijada para el domingo 13 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva.

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Las otras modificaciones previstas para la temporada 2027

El reglamento de la próxima temporada incorporará exigencias para promover la participación de jugadores nacionales. Entre las medidas figuran la presencia obligatoria de un Sub-23 y la acumulación de minutos con futbolistas Sub-20 (Selección Peruana)

En paralelo a la propuesta íntima, la Federación Peruana de Fútbol ya definió otros cambios reglamentarios para la Liga 1 2027, orientados principalmente al uso de jugadores jóvenes y a la regulación de los futbolistas extranjeros en competencia.

Entre las medidas confirmadas por la FPF figura la obligación de mantener en cancha a un futbolista Sub-23 durante los partidos, así como la exigencia de sumar minutos con jugadores Sub-20 a lo largo del torneo. Además, se estableció un límite de cinco futbolistas extranjeros en el campo de juego de manera simultánea, una restricción que apunta a equilibrar la presencia de foráneos con el desarrollo de talentos locales.

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Estas normativas ya están definidas con independencia de lo que ocurra con la propuesta de Alianza Lima, cuya aprobación o rechazo dependerá de la decisión que adopte la Liga 1 en las próximas semanas, antes del inicio de la nueva temporada.