El exrepresentante del delantero peruano confirmó que Inter de Milán, Liverpool, Bayern Múnich y Juventus buscaron a la 'Foquita' tras su mejor temporada en Schalke 04, pero una decisión personal truncó ese salto. (Schalke 04)

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La temporada 2010-11 de la Champions League dejó una huella imborrable en la carrera de Jefferson Farfán. El atacante limeño fue pieza clave en la campaña histórica del Schalke 04 alemán, que llegó hasta las semifinales del torneo continental antes de caer ante el Manchester United.

Lo que pocos sabían entonces —y que recién trascendió años después— es que aquella actuación disparó el interés de cuatro de los clubes más poderosos del fútbol mundial.

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Raúl González, quien fue su representante durante ese periodo, confirmó en distintas entrevistas que el Inter de Milán, el Liverpool, el Bayern Múnich y la Juventus presentaron propuestas formales para incorporar al delantero peruano. Ninguna prosperó. No por falta de nivel, sino por una elección que tomó el propio futbolista.

La campaña que lo puso en el radar europeo

El camino del Schalke 04 hasta las semifinales de la Champions League tuvo a Farfán como protagonista. Sus actuaciones en aquella edición elevaron su cotización y lo acercaron a una oportunidad de fichar por una potencia europea. (Schalke 04)

El Schalke 04 no era un candidato habitual a las instancias finales de la Champions League. Sin embargo, en la edición 2010-11, el conjunto de Gelsenkirchen protagonizó una de las sorpresas del torneo al eliminar rivales de mayor tradición y plantarse en semifinales. Farfán fue uno de los engranajes centrales de ese recorrido. A lo largo de su etapa en el club alemán —que se extendió desde 2008 hasta 2015— el peruano disputó 64 partidos en Champions League, con 11 goles y 10 asistencias. Pero fue aquella campaña en particular la que lo catapultó a otra dimensión.

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Entre los partidos que marcaron esa temporada, el Schalke goleó al Valencia por 5-2 como visitante, una victoria que resonó en toda Europa. Farfán compartía vestuario con figuras de primer nivel: el arquero Manuel Neuer, el histórico Raúl González, el goleador Klaas-Jan Huntelaar y los futuros internacionales Joel Matip, Benedikt Höwedes y Julian Draxler. El conjunto alemán era competitivo, pero la ‘Foquita’ sobresalía. Y los ojeadores de los grandes clubes del continente tomaron nota.

Cuatro ofertas, una sola decisión

l gran momento de Farfán en Alemania despertó el interés de cuatro gigantes europeos. Sin embargo, el salto a uno de esos equipos no se concretó por una decisión personal del atacante, según explicó Raúl González (Schalke 04)

Fue en ese contexto que llegaron los contactos. Raúl González, exrepresentante del atacante, lo confirmó en una entrevista con el programa Denganche y lo reiteró en otros medios. “Cuando Jefferson tuvo una gran temporada en Schalke, llegando a las semifinales de la Champions League, lo buscaron el Inter, Liverpool, Bayern Múnich y Juventus, que son cuatro equipos de los pesos pesados. No se dio por decisión personal”, afirmó el agente.

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Las cuatro instituciones mencionadas representaban, en ese momento, lo más alto del fútbol europeo. El Inter de Milán era el campeón defensor de la Champions League tras su título en 2010 bajo las órdenes de José Mourinho. El Bayern Múnich era una potencia consolidada de la Bundesliga. El Liverpool era uno de los clubes más laureados de Inglaterra. Y la Juventus comenzaba a reconstruir su hegemonía en Italia. Cualquiera de esas opciones habría representado un salto cualitativo en la carrera del peruano.

Sin embargo, González fue claro al señalar que la negativa no tuvo origen en factores económicos ni deportivos. “Las decisiones se toman por diferentes factores y, en su caso, los factores que llevaron a la decisión final eran superlativos. De que le llegaron ofertas de los grandes, le llegaron; y de que tenía la calidad para jugar en cualquiera de esos equipos, la tenía”, explicó el exagente.

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Coincidencia total entre jugador y representante

Aunque las propuestas representaban una oportunidad deportiva importante, Farfán y su representante llegaron a la misma conclusión. González reiteró que el delantero tenía nivel para jugar en cualquiera de esos equipos, pero optó por no hacerlo (Schalke 0)

Uno de los aspectos que más llamó la atención en las declaraciones de González fue su descripción del proceso de análisis. Lejos de presentar un conflicto interno o una discrepancia entre jugador y representante, el exagente subrayó que ambos estuvieron alineados en todo momento. Ante la pregunta directa de si Farfán rechazó esas propuestas por voluntad propia, González respondió sin rodeos: “Así es”.

Y fue más lejos al explicar la dinámica del proceso: “Hemos coincidido mucho porque los factores que conllevaron a la decisión final eran superlativos para que él tome esa decisión. Ya la balanza se inclinaba mucho”, señaló en diálogo con Denganche. La frase sugiere que las circunstancias personales del futbolista —sin especificar cuáles— pesaron de manera determinante sobre cualquier consideración deportiva o económica.

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González también precisó que no hubo diferencias entre él y Farfán al evaluar las alternativas disponibles. Ambos analizaron el panorama y llegaron a la misma conclusión. “Pero de que llegaron, sí llegaron esas ofertas, y tenía la calidad para jugar en cualquiera de esos equipos, sí la tenía. Claro, pero no lo hizo por decisión personal”, sentenció el representante, cerrando cualquier duda sobre la capacidad técnica del delantero para haber rendido en esos clubes.

Farfán continuó su carrera en el fútbol europeo por otras vías y llegó a participar en el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Peruana. Pero la pregunta sobre qué habría ocurrido si hubiera aceptado alguna de esas cuatro propuestas quedó abierta para siempre en el imaginario del fútbol peruano.

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