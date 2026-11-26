Las lluvias intensas y los desbordes de ríos amenazan la infraestructura eléctrica de la minería y los centros de datos.

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La empresa de soluciones energéticas Aggreko informó que trabaja con compañías en Perú para diseñar planes de contingencia ante posibles interrupciones del suministro eléctrico asociadas al fenómeno de El Niño y a otros eventos climáticos. La estrategia incluye acuerdos marco y equipos de generación temporal para atender emergencias.

La compañía señaló que las lluvias intensas, desbordes de ríos e inundaciones pueden afectar torres, subestaciones y líneas de transmisión. Estas situaciones pueden provocar cortes de energía o limitar el abastecimiento de industrias que dependen de una operación continua, como la minería, el sector petrolero y los centros de datos.

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El anuncio se produce cuando la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) proyectó que el Niño Costero continuará hasta julio de 2027. Según sus estimaciones, las precipitaciones entre noviembre de 2026 y enero de 2027 se mantendrían por encima de lo normal en la costa norte, la costa central y zonas de la sierra norte y central occidental.

Acuerdos previos para desplegar generación en una emergencia

Mariano Souto, gerente general para Sudamérica oeste y sur de Aggreko, indicó que los acuerdos con las empresas buscan anticipar la respuesta ante daños en la infraestructura eléctrica. La compañía prevé poner a disposición soluciones temporales de generación para reducir el impacto de eventuales interrupciones.

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“Cuando se presentan lluvias intensas y crecidas de los ríos, el agua puede derribar torres, generar cortocircuitos y bloquear líneas de transmisión”, sostuvo Souto. El ejecutivo afirmó que los planes permitirán mantener las operaciones mientras se reparan los daños o se restablece el servicio regular.

Aggreko elabora planes de contingencia energética con empresas peruanas ante posibles cortes del servicio por El Niño.

En otros países de la región, como Ecuador, Costa Rica y Panamá, la firma observó un aumento de la demanda de fuentes alternativas de energía debido a la sequía y la presión sobre los sistemas hidroeléctricos. En Perú, el foco está puesto en los riesgos derivados de lluvias, inundaciones y afectaciones a la red de transmisión.

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El fenómeno de El Niño plantea riesgos distintos según la zona. Mientras la falta de lluvias puede reducir la producción hidroeléctrica en algunos mercados, las precipitaciones intensas pueden comprometer el transporte, la conectividad y el funcionamiento de instalaciones eléctricas.

Cinco proyectos en cartera hacia 2027

La empresa indicó que desarrolla cinco proyectos para el mercado peruano con horizonte a 2027. Las iniciativas están orientadas a la continuidad del suministro, la eficiencia operativa y la incorporación gradual de tecnologías de menor impacto ambiental.

Uno de los proyectos contempla una planta de generación térmica para una zona de la Amazonía peruana. Según la compañía, la instalación beneficiaría a más de 2.500 hogares y entraría en funcionamiento en diciembre de 2026.

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El despliegue de equipos de generación temporal evita la detención de actividades industriales durante la reparación de redes.

Aggreko también prepara un proyecto en Nauta, Loreto, cuya entrada en operación está prevista para julio de 2027. La propuesta combinará generación térmica, energía solar y sistemas de almacenamiento mediante baterías. El objetivo es contar con distintas fuentes de respaldo para responder a las necesidades de abastecimiento de la localidad.

La firma señaló que dejó de usar fuel oil en sus operaciones y que busca que el 50% de su capacidad operativa funcione con combustibles de menor emisión hacia 2030. En el sector minero regional, trabaja con alternativas que combinan diésel, gas e incorporación de hidrógeno en sistemas de generación.

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La demanda energética crece en sectores intensivos

La expansión de actividades como la minería, los centros de datos y el sector petrolero impulsa la demanda de energía continua. Las interrupciones pueden detener procesos industriales, generar pérdidas económicas y afectar cadenas de suministro.

Para operar en áreas remotas, Aggreko utiliza conectividad satelital y soporte de sus centros regionales en Brasil, que brindan monitoreo y asistencia permanente. La compañía también evalúa abrir una base operativa en el sur del Perú, con atención dirigida a clientes de la actividad minera.

Aggreko fue fundada en 1962 y ofrece soluciones de generación, almacenamiento y control de temperatura en más de 80 países. La empresa cuenta con cerca de 8.000 trabajadores a nivel global.

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