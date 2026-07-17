Alertan riesgos de seguridad en penal Ancón I: Contraloría encuentra fallas en equipos tecnológicos y videovigilancia

Alertan riesgos de seguridad en penal Ancón I - Contraloría

La alerta por fallas de seguridad en el penal Ancón I se centra en equipos inoperativos para controlar el ingreso, problemas en la videovigilancia y deficiencias en la iluminación de vigilancia en este establecimiento de máxima seguridad administrado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La Contraloría General advirtió riesgos de seguridad en Ancón I por la inoperatividad de equipos Body Scan y de rayos X para paquetes grandes, fallas en un monitor de rayos X para paquetes pequeños, problemas en el sistema de circuito cerrado de televisión y la falta de funcionamiento de siete de ocho faros de vigilancia. El informe también detectó que tres torreones no tenían personal de turno al momento de la visita, lo que eleva el riesgo de ingreso de objetos prohibidos, actos ilícitos, fugas e ingresos no autorizados.

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El Informe de Visita de Control n.° 006-2026-OCI/0316-SVC evaluó el penal entre el 22 y el 26 de junio de 2026. La inspección se realizó en Ancón I, ubicado en el km 39 de la Panamericana Norte.

Alertan riesgos de seguridad en penal Ancón I - Contraloría

Según el informe, los equipos tecnológicos destinados al control de ingreso de personas y paquetes no operan con normalidad. Esa situación afecta la labor del personal de seguridad y compromete la seguridad integral del establecimiento y del personal penitenciario.

Uno de los monitores de rayos X para paquetes pequeños presenta fallas en la reproducción de imágenes. Esa limitación reduce su capacidad para detectar a tiempo objetos, sustancias o materiales prohibidos.

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Fallas de vigilancia y control dentro del penal

La comisión de control constató que no había visualización de imágenes en tiempo real en las cámaras instaladas en los pabellones 05, 06, 07, 08, 09 y 10. También advirtió limitaciones en la capacidad de almacenamiento de los servidores de video.

Esas fallas dificultan la detección oportuna de incidentes de seguridad, actos ilícitos, intentos de fuga y otros hechos que alteren el orden interno. Además, impiden conservar material audiovisual necesario para investigaciones administrativas o penales.

Alertan riesgos de seguridad en penal Ancón I - Contraloría

La dirección del penal informó en junio a la Oficina Regional de Lima del INPE sobre el estado del sistema de circuito cerrado de televisión. Entre los problemas reportados figuraban la inoperatividad del reconocimiento facial, siete cámaras sin conexión con la fuente de video y capacidad insuficiente para almacenar grabaciones.

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El informe añade que de los ocho equipos de iluminación tipo “Busca personas” instalados en la parte superior de los torreones, solo uno funciona. A eso se sumó la verificación de que tres torreones no tenían personal de turno asignado al momento de la visita.

Infraestructura deteriorada y sobrepoblación en Ancón I

Durante el recorrido por la pasarela del techo, la comisión observó desde la parte exterior de los pabellones ventanas metálicas con mallas y barras en estado avanzado de oxidación y corrosión. El informe advierte que esa condición podría facilitar que los internos intenten forzar su rompimiento.

Esa misma área tampoco cuenta con cámaras de videovigilancia a lo largo del tramo. La falta de monitoreo reduce la capacidad de detectar actividades no autorizadas y afecta la seguridad perimetral del penal.

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Ancón I alberga aproximadamente 2.709 internos pese a que su capacidad máxima es de 1.620. El informe señala que esa sobrepoblación incrementa la complejidad de las tareas de seguridad, vigilancia y control penitenciario.

Cabe indicar que en Ancón I permanecen recluidos personajes como Jackson Mora y Guillermo Bermejo.

Jackson Mora Rodríguez ingresó al penal Ancón I para cumplir 15 meses de prisión preventiva por el caso 'Los Arquitectos del Fraude'.

La Contraloría remitió sus hallazgos a la presidencia del INPE para que adopte medidas correctivas y refuerce la seguridad en el penal de máxima seguridad.