Olinda Castañeda envía un mensaje espiritual tras la prisión de Jackson Mora: “Que busquen a Cristo”

La reciente detención de Jackson Mora y su traslado al penal Ancón I generaron preguntas y reacciones en el ambiente mediático. En medio de ese clima, Olinda Castañeda, quien fue relacionada sentimentalmente con el exboxeador, eligió no entrar en detalles sobre el caso judicial y optó por un mensaje centrado en la fe.
Durante un breve encuentro con el programa Amor y Fuego de Willax TV, la exmodelo y actual integrante de una comunidad cristiana no abordó la investigación ni las acusaciones contra Mora. Su intervención se enfocó en quienes atraviesan procesos similares, y en la importancia de la espiritualidad como refugio personal.
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“Prefiero no opinar ni hablar del tema. Para todas las personas que están en la cárcel, que busquen a Cristo; es el único que les va a dar paz y tranquilidad”, declaró Castañeda ante cámaras. La frase puso de manifiesto su decisión de mantenerse al margen de la polémica y, a la vez, ofrecer una mirada distinta sobre lo que significa enfrentar la adversidad.
La expareja de Jackson Mora evitó referirse directamente a la situación legal del boxeador y prefirió hablar de la búsqueda de Dios | TikTok / Farándula Lorcha
En la entrevista, la exmodelo no solo evitó referirse a la situación de Mora, sino que también compartió una reflexión sobre la responsabilidad individual. “Hay una promesa que es la de la vida eterna y uno acá en la Tierra va a tener que pagar las consecuencias de las cosas que uno hace”, afirmó, dejando claro que, desde su perspectiva, la fe no elimina la necesidad de asumir las consecuencias de los propios actos.
El equipo de Amor y Fuego indagó también sobre la tendencia de figuras públicas a invocar motivos religiosos cuando atraviesan procesos legales o situaciones mediáticas complejas. Castañeda respondió con una crítica que abarca distintos espacios de la sociedad.
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“En la farándula, en las iglesias, en el mundo, en todos lados existe eso. Tomar el nombre de Dios para tapar el pecado y al final terminan en el pecado”, sentenció, mostrando una postura firme frente a la hipocresía vinculada al uso del discurso religioso.
El caso de Jackson Mora y su relación pasada con Castañeda había sido objeto de especulación en la prensa de espectáculos. En 2025, el propio Mora negó públicamente que existiera una relación amorosa, intentando disipar rumores sobre su vida privada. A pesar de ello, ambos nombres volvieron a coincidir en la agenda mediática tras el reciente fallo judicial.
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El traslado de Jackson Mora al penal Ancón I para cumplir su prisión preventiva
El miércoles 15 de julio, Jackson Mora Rodríguez fue llevado bajo custodia al Establecimiento Penitenciario Ancón I, cumpliendo la orden de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial. La decisión se tomó en el marco de la investigación por su presunta participación en la organización criminal ‘Los Arquitectos del Fraude’, dedicada al fraude informático.
Las imágenes difundidas durante el operativo mostraron a Mora cubierto con una colcha roja y esposado, mientras avanzaba hacia el recinto penitenciario. Su semblante reflejaba tensión, en una escena observada de cerca por agentes y medios de comunicación. Un pequeño maletín lo acompañó durante todo el traslado.
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó su ingreso mediante un comunicado, precisando que Mora deberá cumplir 15 meses de detención mientras avanzan las investigaciones. La entidad detalló que su permanencia en Ancón I se ajustará a las normas vigentes y que el caso seguirá bajo revisión judicial.
La situación de Mora continuará bajo la atención pública en las próximas semanas, tanto por el desarrollo del proceso como por las repercusiones que genera en su entorno personal y mediático.
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