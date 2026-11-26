Huaico en Chosica en el 2015.

Guardar

La Marina de Guerra del Perú (MGP) instaló una base móvil en Chosica para responder a emergencias por Fenómeno El Niño, cerca de quebradas y sectores expuestos a lluvias, huaicos e inundaciones al este de Lima. La infraestructura, ubicada en el Club Ricardo Palma, concentrará personal, equipos y suministros para responder emergencias en cuenca del río Rímac.

El despliegue corresponde a la Base Modular Móvil “Blanca”, dispuesta por la Comandancia General de Operaciones del Pacífico. Tendrá capacidad para 107 efectivos y reúne 11 albergues, seis módulos y tres contenedores especializados. La Marina de Guerra del Perú prevé usar el recinto para coordinar asistencia humanitaria y traslado de recursos en emergencias.

PUBLICIDAD

Las lluvias elevan la inquietud entre residentes cercanos a quebradas. En Chosica, Lucy Calixtro, de 75 años, coloca sacos en su vivienda para evitar el ingreso de agua. “Yo no quiero otra cosa que, que me den un saco para defendernos a donde puedo, pero tiene que ser ya”, manifestó la vecina.

Base concentrará personal, atención médica y suministros

El campamento dispone de un puesto de comando para planificar las operaciones y de una enfermería para atención médica inicial.

Sus instalaciones incluyen comedor, cocina industrial, almacenes, servicios higiénicos, generación eléctrica y equipos para conservar alimentos. Esa logística permite que el personal permanezca donde un huaico podría aislar temporalmente familias en riesgo.

PUBLICIDAD

La medida forma parte de la preparación ante los efectos del fenómeno El Niño 2026-2027. Chosica enfrenta huaicos durante las lluvias en la cuenca del Rímac. La presencia de personal de la Fuerza de Infantería de Marina busca reducir el tiempo de movilización ante alertas o evacuaciones en sectores expuestos al riesgo.

El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Rafael Belaunde, destacó que las Fuerzas Armadas están preparadas para atender emergencias las 24 horas. Según el sector, la base refuerza la respuesta en una zona donde las lluvias pueden cambiar el tránsito en minutos. La instalación se suma a medidas adoptadas ante el riesgo de lluvias en Lima y regiones del norte del país.

PUBLICIDAD

El Ejército peruano acompaña a los transeúntes en medio de las calles inundadas en Cieneguilla. (Andina/Vidal Tarqui)

Lluvias también ponen en alerta a calles y quebradas de Lima

Las previsiones alcanzan áreas urbanas. Marco Vinello, ministro de Desarrollo y Riesgo, sostuvo que la temperatura superficial del mar supera registros de 1982 y 1997. “Este año 2026, 2027, vamos a tener un mega Niño o un Niño extraordinario”, afirmó. El funcionario advirtió que lluvias de entre 17 y 20 litros por metro cuadrado podrían causar aniegos en Lima.

Figuran la Vía Expresa y la bajada de Armendáriz, donde el terreno facilita la acumulación de agua. Vinello señaló que Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Carabayllo podrían enfrentar dificultades por condiciones topográficas. Explicó también que una precipitación de veinte litros por metro cuadrado equivale a veinte litros de agua acumulada sobre una superficie de un metro cuadrado.

PUBLICIDAD

En la quebrada de Quirio, una barrera dinámica retuvo material en la zona, según el municipio. La estructura llegó a contener entre 30.000 y 40.000 metros cúbicos de material, indicó. El municipio evalúa otra barrera con capacidad para cerca de 50.000 metros cúbicos y anunció fiscalización tras detectar camiones que arrojaban desmonte sin autorización municipal previa.