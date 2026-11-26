IRTP condena ataque armado contra Marcio Pérez, corresponsal de TVPerú en Pucallpa.

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El corresponsal de TV Perú en Pucallpa, Marcio Pérez, fue atacado a balazos por un sujeto que se acercó a la mesa donde cenaba junto a varios compañeros. Uno de los disparos le rozó el brazo derecho. El periodista fue trasladado al Hospital Regional de Pucallpa, donde recibió atención médica y presentó un pronóstico favorable.

Tras el ataque, Pérez señaló que acudiría a la División de Investigación Criminal (Divincri) para formalizar una denuncia y pidió evitar que su entorno familiar quede expuesto mientras avanzan las diligencias. El hecho ocurrió cuando el comunicador compartía una comida con otras personas, según la información difundida en una nota televisiva.

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“Ahorita está mi familia, no quiero que se exponga mi familia”, declaró el corresponsal al ser consultado sobre el ataque. Pérez manifestó que todavía no tiene una explicación sobre los motivos del atentado y que espera aportar su testimonio ante los investigadores.

“Yo también tengo muchas dudas de lo que ha pasado. No puedo decir cómo ha sido”, indicó. Luego añadió que se dirigiría a la dependencia policial para poner el caso en conocimiento de las autoridades. “Ya estoy yendo a la Divincri y allá voy a hacer la denuncia”, afirmó.

Hospital Regional de Pucallpa.

IRTP pidió investigar el ataque contra Marcio Pérez

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) condenó el ataque contra su trabajador y expresó su solidaridad con Pérez y sus familiares. La entidad informó que dispuso el apoyo correspondiente para el periodista, quien labora en la filial de Pucallpa.

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En su pronunciamiento, el IRTP solicitó a las autoridades iniciar las investigaciones para identificar y ubicar al responsable del ataque. Además, pidió determinar las circunstancias y los motivos que rodearon el hecho, así como garantizar que el caso sea esclarecido.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) también rechazó lo ocurrido y exigió garantías para la vida e integridad del comunicador. La organización solicitó una investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.

En esa misma línea, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) “exigió inmediata acción de las autoridades para velar por su integridad física y dar con los responsables de lo ocurrido”.

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“El 25 de noviembre de 2026, el periodista Marcio Pérez, corresponsal de TV Perú en Pucallpa, región Ucayali, sufrió el ataque de un sicario que intentó asesinarlo en un restaurante cuando cenaba con otro compañero de trabajo”, se lee en el comunicado de IPYS.

“El periodista fue atendido en el Hospital Regional de Ucayali. Luego, fue llevado al restaurante donde ocurrieron los hechos para la reconstrucción de lo ocurrido”, continúa el texto.

Además de su trabajo como corresponsal, Pérez publica en el medio digital Puka-Allpa Noticias investigaciones ligadas a las bandas del crimen organizado que operan en la región, así como los presuntos nexos entre un sector de la policía local y el grupo criminal Comando Vermelho.

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El ataque contra Marcio Pérez será materia de las diligencias que realice la Divincri tras la denuncia anunciada por el periodista. Hasta el momento, la información disponible no precisa la identidad del atacante ni las razones por las que se produjo el disparo.