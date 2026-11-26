Una recién nacida diagnosticada con dengue fue trasladada en incubadora desde el Hospital Regional de Nuevo Chimbote hacia el Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima. La madre de la menor, de 21 años, falleció por complicaciones asociadas a la enfermedad tras dar a luz de manera prematura. Fuente: Latina Noticias

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La familia de Samara Meléndez Navarro, una joven de 21 años que falleció por complicaciones de dengue grave después de dar a luz, atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Mientras sus restos reciben el último adiós en Chimbote, sus allegados mantienen la esperanza de que su primera hija, una recién nacida prematura que también fue diagnosticada con la enfermedad, logre recuperarse en un hospital de Lima.

La pequeña nació a los ocho meses de gestación y, debido a su delicado estado de salud, fue trasladada de emergencia desde el Hospital Regional de Nuevo Chimbote hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Permanece bajo cuidados médicos especializados, mientras su familia sigue de cerca su evolución.

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Martha Navarro Pérez, madre de Samara, acompañó a su nieta durante el traslado y expresó que ahora tiene la responsabilidad de luchar por la vida de la pequeña. “Por la pérdida de mi hija yo tengo que cumplir su misión y sacar adelante a mi nieta, sacar de esa cama UCI, ya que con ella luchamos, hicimos todo lo posible y no pudimos”, manifestó a Latina Noticias.

El esposo sostiene que la paciente recibió el alta pese a continuar con molestias y que su estado empeoró después de regresar a casa. Facebook

La familia de Samara espera la recuperación de su primera nieta

El traslado de la bebé se realizó en una incubadora para garantizar su atención durante el recorrido desde Nuevo Chimbote hasta Lima. La recién nacida también recibió un diagnóstico de dengue, por lo que necesitó ser referida a un establecimiento con atención especializada para pacientes pediátricos.

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La abuela acompañó a la pequeña durante este proceso y ahora concentra sus esfuerzos en su recuperación. La familia enfrenta la incertidumbre por el estado de salud de la niña mientras atraviesa el duelo por la muerte de Samara, quien falleció después de dar a luz.

La joven había esperado con ilusión la llegada de su primera hija. Su hermana recordó los preparativos que realizó durante el embarazo, entre ellos la revelación de sexo y el baby shower, celebraciones con las que compartió la emoción de convertirse en madre.

Una joven de 21 años falleció a causa del dengue en Chimbote poco después de dar a luz. Su bebé recién nacido contrajo la infección y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Niño de Breña en Lima. - ATV

Hermana de la joven recuerda la ilusión con la que esperaba a su bebé

Durante el último adiós en Chimbote, la hermana de Samara expresó su dolor por la pérdida y recordó que días antes había visto a la joven con vida, cuando todavía se preparaba para recibir a su hija. Su testimonio también expuso las dificultades económicas que atraviesan sus familiares.

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“Lastimosamente somos de bajos recursos. Mira cómo lo estoy llevando a mi hermana: en una caja. En una caja lo estoy llevando a mi hermana cuando lo he traído en silla de ruedas, viva, bien”, declaró ante las cámaras de Latina Noticias.

La familiar también hizo referencia a la ilusión que tenía Samara por convertirse en madre. “Es su primera bebé, su primer amor, su primera ilusión. Ella ha hecho revelación, baby shower. Todo ha hecho por esa bebé y ahora mírala. Prematura, es cuatro días de nacida, tiene mi bebita. Cinco días, perdón”, relató.

Un reporte periodístico en directo desde los exteriores del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón en Chimbote informa sobre el fallecimiento de una mujer gestante a causa del dengue. La transmisión televisiva incluye imágenes de apoyo de pacientes hospitalizados bajo mosquiteros, labores de fumigación en interiores y tomas de zancudos transmisores de la enfermedad en la región Áncash.

Sus palabras reflejaron el contraste entre los preparativos que la joven realizó para recibir a su primera hija y la situación que ahora enfrenta la familia. La recién nacida permanece hospitalizada en Lima, mientras sus allegados esperan noticias favorables sobre su evolución.

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Más de 900 casos de dengue se reportan en Casma

La muerte de Samara y el diagnóstico de su hija se producen en medio del incremento de contagios de dengue en Áncash. La situación también genera preocupación por la cantidad de menores que necesitan atención médica. En el Hospital de Casma, cerca de 300 niños recibieron asistencia por esta enfermedad, según el reporte difundido por Latina Noticias.

Wilfredo Longobardi, director del Hospital de Casma, indicó que en esa jurisdicción se registraron alrededor de 900 casos. Según explicó, una parte importante correspondió a pacientes pediátricos, algunos sin signos de alarma y otros que presentaron manifestaciones que requerían vigilancia médica.

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Chimbote registra seis gestantes con dengue grave, una murió y dos siguen en estado crítico| Foto: Andina

El funcionario también advirtió sobre las dificultades para completar las jornadas de fumigación en las viviendas. Precisó que el 27 % de las casas no recibió este procedimiento, lo que representa un riesgo para el control del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

“Hay lugares donde no hemos podido llegar a un número muy alto de fumigación. Veintisiete por ciento de casas no fumigadas es un número bastante grande. Casi es una de cada cuatro casas que no han sido fumigadas, donde son potencial criadero del zancudo y potencial transmisor de la enfermedad”, explicó.