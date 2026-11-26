Chankillo conserva un sistema de trece torres de piedra que ayudaba a reconocer los cambios de posición del Sol durante el año y establecer fechas del calendario. Composición: Infobae

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El patrimonio arqueológico del Perú vuelve a obtener reconocimiento internacional a través de una imagen que registra uno de los fenómenos naturales observados por las antiguas civilizaciones del país. Esta vez, el escenario es Chankillo, un complejo ubicado en la provincia de Casma, región Áncash, cuyo sistema de torres permitió estudiar el recorrido del Sol hace más de dos mil años.

La fotografía del sitio arqueológico fue incluida por la revista National Geographic entre las 25 mejores imágenes publicadas durante 2026. El registro estuvo a cargo del fotógrafo español Diego López Calvín, quien utilizó una técnica que permitió reunir en una sola composición el desplazamiento solar durante seis meses.

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La imagen muestra la relación entre las construcciones prehispánicas y los movimientos del Sol, un fenómeno que los antiguos habitantes del valle de Casma utilizaron para establecer referencias temporales. El procedimiento fotográfico tomó como punto de partida los solsticios de invierno y verano de 2025.

El reconocimiento también dirige la atención hacia Chankillo, un espacio arqueológico que conserva evidencias de conocimientos astronómicos desarrollados en territorio peruano durante el periodo prehispánico. Su importancia fue reconocida internacionalmente en 2021, cuando ingresó en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

El registró el recorrido del Sol durante seis meses

La fotografía seleccionada por National Geographic fue realizada por el español Diego López Calvín mediante la técnica de solarigrafía. Para obtenerla, el fotógrafo utilizó una cámara estenopeica, un dispositivo que funciona sin lente y permite registrar el paso de la luz sobre un material fotosensible.

El trabajo comprendió un periodo de seis meses, desde el 21 de junio hasta el 21 de diciembre de 2025. Estas fechas corresponden a los solsticios de invierno y verano, respectivamente, por lo que el registro permitió representar el desplazamiento aparente del Sol durante ese intervalo.

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La técnica empleada permitió conservar en una misma imagen las variaciones de la trayectoria solar. De esta manera, la fotografía establece una relación entre el procedimiento contemporáneo y las observaciones que los antiguos pobladores realizaban desde las estructuras de Chankillo.

El objetivo de López Calvín fue recrear visualmente las prácticas astronómicas desarrolladas en este complejo arqueológico, cuya disposición arquitectónica permitió reconocer los cambios en la posición del Sol a lo largo del año.

Las Trece Torres permitían identificar los cambios del calendario solar

Chankillo: Google habilita visita virtual del observatorio solar peruano. (Foto: Captura)

Uno de los principales elementos de Chankillo es el conjunto de trece torres de piedra, dispuestas de norte a sur sobre una colina. Estas estructuras conforman un sistema de observación que permitía identificar las variaciones de la salida y puesta del Sol durante el año.

Según la información de la Unesco, la disposición del observatorio y las construcciones cercanas facilitaba establecer fechas del calendario, así como reconocer solsticios y equinoccios. Las estimaciones podían alcanzar un margen de error de uno o dos días.

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El organismo internacional recoge las investigaciones del arqueólogo Iván Ghezzi Solís para explicar el funcionamiento y la importancia de este conjunto arquitectónico. Sus estudios permiten comprender el nivel de conocimiento astronómico alcanzado por las sociedades que ocuparon el valle de Casma.

El complejo también comprende una fortaleza, un templo y un palacio rodeado por murallas. Sus construcciones fueron elaboradas con piedra local y barro, mientras que el recinto central presenta habitaciones y otras estructuras vinculadas con la organización del espacio ceremonial.

Chankillo fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2021

Fotografía cedida por el Ministerio de Cultura de Perú que muestra el observatorio solar y centro ceremonial de Chankillo. EFE/ Ministerio de Cultura

El complejo arqueoastronómico se encuentra en el valle de Casma, en la región Áncash, aproximadamente a 13 kilómetros al sur de la ciudad de Casma. Las investigaciones sitúan su ocupación entre los años 500 y 200 antes de Cristo.

Su reconocimiento como Patrimonio Mundial ocurrió en 2021, cuando la Unesco incorporó el sitio a su lista internacional. La distinción tomó en cuenta el valor del observatorio solar y las evidencias de conocimientos astronómicos asociados con sus construcciones.

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La importancia de Chankillo también radica en que sus estructuras permiten estudiar cómo las antiguas sociedades utilizaron la observación de fenómenos naturales para organizar sus actividades y establecer referencias temporales.

El conjunto arqueológico constituye una muestra de la relación entre arquitectura, astronomía y prácticas ceremoniales durante el periodo prehispánico. Las Trece Torres representan el principal componente de ese sistema de observación.

El complejo arqueológico sufrió invasiones de sembríos ilegales durante la pandemia

Durante la pandemia de la COVID-19, el sitio arqueológico de Chankillo sufrió la invasión de terrenos por parte de sembríos ilegales. Esta situación afectó el área protegida y generó problemas para la conservación del patrimonio arqueológico.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el lugar, esta situación fue objeto de acciones correctivas y las ocupaciones ilegales comenzaron a revertirse.

El complejo se encuentra en un entorno desértico, a 299 metros sobre el nivel del mar, con clima cálido y seco. El acceso se realiza por la carretera a Chankillo y las visitas pueden efectuarse durante todo el año.

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