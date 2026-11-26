En el distrito de Surco, agentes de Serenazgo y efectivos policiales intervinieron a un conductor tras una persecución vehicular de varias cuadras en la que circuló marcha atrás. El sujeto ingresó a su inmueble, donde opuso resistencia y agredió físicamente a un agente policial. Ante la situación, el personal municipal empleó un dispositivo de electrochoque para neutralizarlo y concretar su detención. Fuente: Exitosa Noticias

Guardar

Un conductor que intentó escapar de una intervención policial en Surco terminó reducido con una pistola de electrochoque luego de protagonizar una persecución de seis cuadras y agredir a patadas a un efectivo policial. El sereno utilizó el dispositivo para controlar al sujeto, quien se resistía a ser detenido.

La intervención comenzó cuando agentes de Serenazgo y un policía acudieron a atender un accidente de tránsito que dejó daños materiales. Sin embargo, el conductor de una camioneta Great Wall, modelo Tank 300, hizo caso omiso a las indicaciones y emprendió la fuga.

PUBLICIDAD

Durante la persecución, realizó maniobras temerarias, incluso condujo en retroceso por varias cuadras. La huida terminó frente a su vivienda, en la urbanización Las Gardenias, donde volvió a agredir al efectivo policial.

Efectivos de la Policía Nacional y agentes de Serenazgo interceptan al conductor de una camioneta tras una persecución por varias calles del distrito de Surco. (Composición: Infobae Perú)

Conductor intentó escapar de la intervención policial tras accidente de tránsito

Según los reportes, los agentes acudieron inicialmente por un accidente vehicular en el distrito de Santiago de Surco. Durante la intervención, intentaron detener al conductor para realizar las diligencias correspondientes.

El sujeto fue identificado en las informaciones difundidas como Luis Fernando Chávez Torres. Sin embargo, las circunstancias del accidente y el grado de responsabilidad de los involucrados deberán ser determinados en las investigaciones policiales.

PUBLICIDAD

Cuando los efectivos le ordenaron detenerse, el conductor habría acelerado su camioneta para escapar. La situación derivó en una persecución por calles del distrito, con participación de personal de Serenazgo y un policía.

Exitosa Noticias informó que la persecución se extendió por cerca de seis cuadras. El medio señaló que el conductor continuó su marcha pese a las advertencias de los agentes que lo seguían.

Agentes de seguridad intervienen al conductor de una camioneta en el distrito de Surco tras una persecución vehicular. (Captura: Exitosa Noticias)

Camioneta avanzó en retroceso durante varias cuadras para evitar la intervención policial

Durante el recorrido, el conductor habría efectuado maniobras que pusieron en riesgo a peatones y otros vehículos que transitaban por la zona, según la versión difundida por los medios locales.

Uno de los hechos reportados fue que la camioneta circuló en retroceso durante parte de la persecución. La información indica que el vehículo avanzó de esa forma por tres o cuatro cuadras, aunque esa secuencia deberá ser corroborada por las autoridades a cargo de las diligencias.

PUBLICIDAD

La unidad involucrada era una camioneta Great Wall, modelo Tank 300. El desplazamiento del vehículo terminó frente al domicilio del conductor, en el jirón Tinajones, ubicado en la urbanización Las Gardenias.

Al llegar al lugar, el intervenido habría intentado evitar la acción policial al ingresar rápidamente al inmueble. Personal de Serenazgo y de la Policía logró intervenirlo dentro de la vivienda, de acuerdo con los reportes periodísticos.

Agentes de seguridad y un policía detienen a un hombre junto a un vehículo en la urbanización Las Gardenias en Surco tras una persecución. (Composición: Infobae Perú)

Sereno aplicó una descarga eléctrica ante la presunta agresión

Tras la intervención, el conductor habría mantenido una conducta violenta contra los agentes. Las imágenes difundidas por medios locales muestran el momento en que un efectivo policial recibe patadas durante el forcejeo.

Ante esa situación, un sereno utilizó una pistola de electrochoque para controlar al intervenido. La descarga fue aplicada, según los reportes, luego de que persistiera la resistencia a las indicaciones de los agentes.

PUBLICIDAD

El uso de este dispositivo permitió reducir al conductor y culminar la intervención. La actuación quedó registrada en imágenes que circularon en redes sociales y fueron emitidas por medios de comunicación.

Finalmente, Chávez Torres fue trasladado a la comisaría de Chacarilla para las diligencias correspondientes. Las autoridades deberán establecer las eventuales responsabilidades por el accidente, la persecución y la presunta agresión contra el efectivo policial.