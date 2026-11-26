La entidad bancaria pidió a los clientes no desinstalar la App BN para evitar trámites presenciales de afiliación a la clave dinámica. (Foto: Andina)

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Trabajadores del Banco de la Nación realizaron un plantón frente a la sede principal de la entidad en Lima y exigieron la salida inmediata del presidente ejecutivo, Germán Alfredo Boza Pró, y de la gerenta general encargada, Betty Armida Sotelo Bazán. El reclamo surgió después de las fallas que afectaron a la App BN y a la Banca por Internet desde el 18 de noviembre.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación (SINATBAN), Jorge Calderón Toro, cuestionó la respuesta de la administración ante una interrupción que afectó a usuarios que buscaban consultar saldos, efectuar transferencias y realizar otras operaciones virtuales.

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La protesta se produjo ocho días después del inicio de los problemas, no casi dos semanas después. Las incidencias coincidieron con el cronograma de pagos de remuneraciones de noviembre para trabajadores del sector público, una de las principales funciones operativas de la entidad estatal.

Las fallas coincidieron con el pago a trabajadores públicos

El Banco de la Nación informó el 18 de noviembre que una incidencia técnica afectaba el acceso a su aplicación móvil y a su plataforma de Banca por Internet. La entidad pidió a sus clientes que no desinstalaran la App BN, debido a que una nueva afiliación a la clave dinámica digital requiere un trámite presencial en agencia.

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Un día después, el banco comunicó que los servicios habían sido restablecidos. Sin embargo, usuarios volvieron a informar dificultades para ingresar a sus cuentas y completar operaciones. La entidad emitió nuevos avisos en los días siguientes y recomendó usar cajeros automáticos, agentes autorizados y agencias mientras persistieran los inconvenientes.

El secretario general del sindicato SINATBAN, Jorge Calderón Toro, cuestionó la respuesta de la administración frente a la interrupción del servicio.

El 25 de noviembre, el banco señaló que todos sus canales de atención ya se encontraban operativos, incluidos los servicios digitales. Hasta ese momento, no había difundido una explicación pública detallada sobre el origen de la interrupción ni sobre las medidas aplicadas para evitar nuevas fallas.

Los sindicatos consideran que la demora en la respuesta institucional y la falta de información alimentaron la incertidumbre entre los clientes. La entidad atiende a trabajadores públicos, pensionistas, beneficiarios de programas sociales y ciudadanos que utilizan sus servicios de ahorro, transferencias y crédito.

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La banca digital concentra una parte creciente de las operaciones

El episodio ocurre cuando los canales virtuales tienen un peso cada vez mayor en la atención del banco. Según su memoria anual, la App BN registró 383 millones de operaciones durante 2024, 33,3% más que en 2023, y cerró ese año con 2,3 millones de usuarios activos.

La aplicación concentró el 54,3% de las operaciones individuales de la entidad en 2024. El Banco de la Nación también informó que ejecuta un Plan de Gobierno y Transformación Digital 2023-2026, con 21 proyectos vinculados a atención al cliente, modernización tecnológica, ciberseguridad e interoperabilidad.

La memoria institucional señala que la plataforma de banca virtual, que incluye Multired Virtual, App BN y Págalo.pe, alcanzó una disponibilidad operativa de 99,94% en 2024. El problema registrado en noviembre volvió a poner el foco sobre la capacidad de respuesta de los sistemas en fechas de alta demanda.

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No es la primera vez que la entidad enfrenta interrupciones en sus servicios digitales. En febrero de 2025, la App BN y la Banca por Internet presentaron intermitencias, en particular en transferencias inmediatas, pagos mediante código QR y transacciones interbancarias.

Las fallas en las plataformas digitales coincidieron con el cronograma de pago de remuneraciones del sector público correspondiente a noviembre.

El Banco de la Nación administra recursos y pagos del Estado

El Banco de la Nación es una empresa pública adscrita al sector Economía y Finanzas. Fue creado el 27 de enero de 1966 mediante la Ley 16000, aunque su antecedente institucional es la Caja de Depósitos y Consignaciones, fundada en 1905.

Su función central consiste en administrar, por delegación, las subcuentas del Tesoro Público y brindar servicios financieros al Estado. También procesa pagos de remuneraciones y pensiones, recauda tributos y actúa como agente financiero estatal en operaciones autorizadas.

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La institución presta además servicios de ahorro, créditos, transferencias, cajeros automáticos, agentes Multired y plataformas digitales. A junio de 2026 contaba con 571 oficinas interconectadas, de las cuales el 86,2% se ubicaba fuera de Lima y el 57,6% operaba en zonas sin presencia bancaria privada.

Germán Alfredo Boza Pró asumió la presidencia ejecutiva el 13 de diciembre de 2025, luego de la renuncia de José Ricardo Stok Capella. Su designación se formalizó mediante la Resolución Suprema 050-2025-EF.