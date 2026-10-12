BTS transmitirá sus conciertos de Argentina y Brasil en vivo en cines: fechas, entradas y cómo conseguirlas en Perú

Una sala de cine proyecta un concierto del grupo surcoreano BTS ante un público congregado en el patio de butacas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La gira BTS World Tour Arirang llegará a las salas peruanas con la transmisión de dos conciertos realizados en Sudamérica. ARMY podrá seguir desde el cine las presentaciones de la agrupación en Buenos Aires, Argentina, y São Paulo, Brasil, programadas para el 24 y el 30 de octubre.

La propuesta permitirá volver a ver al grupo surcoreano después de sus tres conciertos en Lima. Esta vez, la música, las coreografías y la puesta en escena se proyectarán en pantallas de distintas ciudades del país.

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Las funciones formarán parte de las transmisiones internacionales conocidas como Live Viewing, un formato que lleva espectáculos musicales a cines de varios territorios. Debido a la diferencia horaria, algunas proyecciones podrían tener variaciones respecto de una emisión completamente en directo.

El grupo surcoreano BTS anuncia la transmisión en vivo de sus conciertos de Buenos Aires y São Paulo en salas de cine de todo el mundo.

Para el público peruano, los conciertos contarán con subtítulos. La primera fecha corresponderá al show de Buenos Aires y la segunda incluirá la presentación que BTS ofrecerá en Brasil.

¿En qué cines se podrá ver el BTS World Tour Arirang desde Perú?

La programación de BTS World Tour Arirang prevé funciones en cadenas de cine con presencia en Perú. La disponibilidad dependerá de cada ciudad, del complejo seleccionado y de los horarios que habilite cada empresa.

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Entre los circuitos que pueden incorporar las proyecciones figuran Cineplanet, Cinemark, Cinépolis, UVK Multicines, Movie Time y Cinerama.

Cada cadena deberá confirmar los complejos participantes, las salas asignadas y los horarios de cada fecha. Por ese motivo, quienes quieran asistir deberán revisar la cartelera de su ciudad antes de completar la compra.

La plataforma de Cinemark en Perú detalla los horarios y funciones para la proyección en vivo del concierto de BTS en Buenos Aires.

La plataforma de Cineplanet en Perú presenta las fechas y detalles para la transmisión en cines de los conciertos del grupo BTS.

Las funciones podrían incluir salas tradicionales y formatos especiales, de acuerdo con la infraestructura disponible en cada sede. La oferta no necesariamente será la misma en Lima y en otras regiones del país.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a BTS en el cine?

Por ahora, no hay una tarifa única anunciada para las entradas de las transmisiones de BTS en Perú. El precio final variará según el cine, la ciudad, el tipo de sala y la función elegida.

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Los formatos premium, como IMAX, 4D u otras opciones especiales, pueden tener un valor distinto al de una proyección convencional. También es posible que algunas cadenas establezcan montos diferenciados de acuerdo con la demanda o la ubicación de la sala.

Los integrantes de la agrupación BTS cantan en un escenario con ponchos y chullos ante sus seguidores.

La información disponible sobre las funciones anticipadas indica que las entradas se venderán a precio completo. No se aplicarían promociones, vales ni descuentos para estas proyecciones.

Los espectadores deberán consultar el costo y las condiciones de venta en las páginas web o aplicaciones oficiales de los complejos que incorporen el evento a su cartelera.

¿Cómo comprar entradas para ver a BTS en el cine?

La compra se realizará mediante las plataformas digitales de las cadenas que programen el concierto. El proceso consistirá en ingresar a la web o aplicación del cine, buscar BTS World Tour Arirang y elegir la ciudad y el complejo deseados.

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Luego será necesario seleccionar la fecha disponible —24 o 30 de octubre—, el horario, el formato de sala y los asientos. Cada empresa podrá habilitar funciones adicionales o limitar la oferta según la capacidad de sus complejos.

La disponibilidad variará entre ciudades. En algunas salas, las entradas para las primeras funciones ya registran poca disponibilidad, sobre todo en los horarios vinculados con el estreno de cada transmisión.

Un sistema de compra en línea detalla la disponibilidad de asientos para la transmisión en vivo del concierto de BTS en una sala de cine.

Por ello, quienes deseen asistir deberán revisar con anticipación las plataformas oficiales y completar la reserva antes de que se agoten los asientos.

¿Cuándo se estrenan los conciertos de BTS en los cines de Perú?

La primera proyección tendrá lugar el sábado 24 de octubre y mostrará el concierto de BTS en Buenos Aires. La segunda se realizará el viernes 30 de octubre, con el espectáculo que la agrupación ofrecerá en São Paulo.

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Cada transmisión tendrá una función de repetición al día siguiente. El concierto desde Argentina volverá a exhibirse el 25 de octubre, mientras que la presentación de Brasil contará con una nueva fecha el 31 de octubre.

Así, el público peruano tendrá cuatro oportunidades para ver en pantalla grande el tramo sudamericano de la gira Arirang.