La alimentación, el lado menos visible del bienestar laboral

Una mesa de madera presenta una comida saludable compuesta por pollo, arroz, vegetales, frutas, yogur y jugo, con un reloj de mesa al centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Podemos hablar de bienestar laboral si nuestros colaboradores no siempre tienen las condiciones necesarias para alimentarse bien? En el marco del Día Mundial de la Alimentación, vale la pena llevar esta pregunta al ámbito empresarial. Durante los últimos años, las organizaciones hemos ampliado nuestra mirada sobre el bienestar: hoy hablamos de flexibilidad, reconocimiento, salud mental y desarrollo profesional. Sin embargo, a veces dejamos fuera algo mucho más cotidiano. Comer bien no depende únicamente de saber qué elegir o de tener la voluntad de hacerlo; influyen directamente los recursos económicos disponibles, los espacios de desconexión y las alternativas al alcance de cada persona. Cuando alguno de estos factores falla, promover mejores hábitos se queda solo en una recomendación difícil de llevar a la práctica.

Frente a estas barreras, las empresas también tienen la posibilidad de contribuir. No se trata de decirles a los colaboradores qué comer, sino de generar condiciones que les permitan tomar mejores decisiones de acuerdo con su propia realidad. Apoyar los gastos vinculados a la alimentación, facilitar el acceso a opciones variadas o contar con alternativas adecuadas alivia una preocupación cotidiana y amplía las posibilidades de elección. Además, este impacto no termina a la hora del almuerzo: cuando una persona cuenta con mayor respaldo para afrontar uno de los gastos más recurrentes de su hogar, optimiza su economía familiar y puede atender otras necesidades. Así, la alimentación deja de ser un aspecto aislado y se integra a una visión más integral del bienestar.

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Empleados que disponen de alimentos saludables se mantienen activos en sus computadoras mientras otros trabajadores muestran cansancio en sus escritorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero generar mejores condiciones también implica revisar lo que ocurre durante la propia jornada laboral. De poco sirve facilitar recursos u opciones si, en la práctica, las reuniones ocupan sistemáticamente el espacio del almuerzo, los turnos impiden tomar un respiro o comer frente a la computadora termina normalizándose. Por eso, una estrategia de bienestar debe reflejarse en la forma en que se organiza el trabajo diario. Respetar los horarios, permitir pausas efectivas y contar con espacios adecuados son decisiones cotidianas que refuerzan un mismo mensaje: el bienestar debe formar parte de la experiencia laboral y no quedar únicamente en el discurso.

El reto, entonces, está en entender qué necesita cada equipo para convertir ese bienestar en algo concreto. Para algunos colaboradores, la principal barrera será el factor económico; para otros, la disponibilidad horaria o el acceso a diferentes alternativas. Escuchar esas realidades permite diseñar acciones que respondan a necesidades verdaderas y que tengan utilidad en la vida diaria. El Día Mundial de la Alimentación puede ser una oportunidad para que las empresas revisen qué espacio ocupa este tema dentro de sus estrategias de bienestar y si las medidas que impulsan realmente acompañan a las personas. Porque cuidar a los colaboradores no consiste solo en invitarlos a vivir mejor, sino en contribuir a crear las condiciones para que puedan hacerlo.

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