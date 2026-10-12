Perú

Escolares tendrán restricciones de maquillaje, cabello y uniforme, anunció el Gobierno

El ministro de Educación adelantó que los lineamientos también establecerán criterios para las faldas y buscarán reforzar la autoridad de directores y docentes

El Ministro de Educación, José Antonio Chang, detalla las nuevas medidas de disciplina y presentación que se aplicarán en los colegios públicos del país. Entre las normativas se incluye la prohibición de maquillaje, uñas pintadas y cabello teñido, además de regular el largo de las faldas, con el objetivo de restaurar el orden y la autoridad en las aulas.| Video: TV Perú
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El Gobierno de Keiko Fujimori confirmó que los colegios públicos tendrán nuevos criterios de presentación escolar, que incluirán restricciones al maquillaje, el pintado de uñas, el cabello teñido y los peinados excesivamente largos. Las medidas formarán parte de unos lineamientos que el Ministerio de Educación prevé publicar en el diario oficial El Peruano, el cual ya lo había adelantado el titular.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, presentó los puntos durante un acto en el que vinculó las disposiciones con la recuperación del orden y la disciplina en las instituciones educativas. Según indicó, la norma recibirá recomendaciones de la sociedad civil antes de su publicación.

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José Antonio Chang anunció restricciones al maquillaje y al cabello teñido en escuelas públicas
José Antonio Chang anunció restricciones al maquillaje y al cabello teñido en escuelas públicas| Foto: Difusión

No se permitirá maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados”, afirmó Chang.

Las restricciones en los colegios públicos

El titular del Ministerio de Educación precisó que las reglas de presentación regirán para todas las instituciones educativas públicas. En ese marco, sostuvo que los estudiantes de esos planteles no podrán teñirse el cabello.

Si un joven de la escuela pública quisiera pintarse el pelo, puede hacerlo y puede buscar en la escuela privada, de repente alguna que le acepte esa condición, pero en la pública no está permitido”, señaló.

Chang indicó que los centros educativos privados podrán establecer sus propios reglamentos de presentación, de acuerdo con su autonomía institucional.

El reglamento incluirá disposiciones sobre las faldas escolares

El ministro también adelantó que los lineamientos establecerán criterios para el uso de las faldas escolares. Según explicó, deberán tener una medida que, a criterio del Gobierno, permita mantener una presentación “adecuada” dentro de los colegios.

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Keiko Fujimori anunció expulsiones para alumnos con faltas graves o reiteradas| Video: TV Perú

No brindó detalles sobre las medidas específicas que contemplará la norma ni precisó cómo se aplicarán las restricciones anunciadas.

El ministro sostuvo que la propuesta busca restituir la autoridad de los directores y docentes para establecer disciplina dentro de los colegios. “Tenemos que lograr orden en el país”, afirmó.

Por su parte, Keiko Fujimori afirmó que las nuevas reglas de disciplina escolar también contemplarán exigencias sobre la presentación personal de los estudiantes. La presidenta sostuvo que la asistencia a clases requiere cumplir determinadas pautas desde el inicio de la jornada.

Durante su intervención, indicó que los alumnos deberán prepararse antes de ir a la escuela y mencionó de forma específica el peinado y el cuidado personal. En ese sentido, señaló que los varones deberán llevar el cabello corto y que no estará permitido teñirse el pelo ni usar maquillaje.

Cabe precisar que, en años anteriores, el Indecopi indicaba que los colegios no pueden impedir el ingreso de un estudiante a clases por tener el cabello teñido, ya que esa medida podría vulnerar su derecho a la educación.

No obstante, el organismo señaló que las instituciones educativas privadas sí pueden fijar normas sobre presentación personal en sus reglamentos internos, siempre que estas hayan sido informadas previamente a los padres de familia durante el proceso de matrícula.

Escala de sanciones

Medidas correctivas

  • 1. Amonestación: Se llama la atención al estudiante por una falta leve.
  • 2. Reparación del daño: El estudiante debe reparar o compensar el daño que haya causado.
  • 3. Restricción temporal: Se limita temporalmente el uso de espacios de recreación o la participación en algunas actividades.
  • 4. Separación temporal del aula: El estudiante sale temporalmente del aula, pero permanece dentro de la institución educativa.

Medidas sancionadoras

  • 5. Suspensión: El estudiante deja de asistir a clases hasta por 3 días hábiles, según lo indicado en la imagen. Se aplica bajo determinadas condiciones.
  • 6. Matrícula condicional: El estudiante continúa estudiando, pero queda sujeto a condiciones por faltas reiteradas o incumplimientos.
  • 7. Separación definitiva o expulsión: Es la medida más grave y supone la separación del estudiante de la institución educativa, cuando corresponde según las normas aplicables.

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