Perú no se olvidó de Ariana Vásquez y Gianella Chanca: el emotivo gesto tras el subcampeonato del Sudamericano Sub 19

El plantel 'bicolor' recibió la medalla de plata y un trofeo por el segundo lugar obtenido. Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca también aparecen en la postal. (Video: Voley Zone TV)

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La selección peruana de vóley sub 19 cerró su participación en el Sudamericano de Maracaibo con la medalla de plata y una clasificación al Mundial de la categoría de 2027. Sin embargo, durante la celebración del subcampeonato hubo un detalle que trascendió el resultado deportivo: el plantel tuvo presentes a Ariana Vásquez y Gianella Chanca, dos de sus figuras que no pudieron disputar el torneo por lesión.

Al momento de recibir las medallas de plata y el trofeo que las acreditó como subcampeonas, las jugadoras llevaron las camisetas de ambas voleibolistas para incluirlas en la postal del equipo. Fue un gesto de compañerismo que reflejó que, pese a no haber podido competir en la cancha, Vásquez y Chanca también forman parte del camino recorrido por la ‘bicolor’ y de un logro que valioso para el país.

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Ariana Vásquez y Gianella Chanca, presentes pese a sus ausencias

Las lesiones que sufrieron durante la exigente preparación de la selección peruana para el Sudamericano Sub 19 impidieron que ambas voleibolistas acompañaran al equipo en una de las citas más importantes de su etapa formativa.

Ariana Vásquez tuvo que alejarse de las canchas para afrontar su recuperación tras someterse a una cirugía. Por su parte, Gianella Chanca sufrió una grave lesión de rodilla durante la Copa Latina, que también requirió una intervención quirúrgica y un prolongado proceso de rehabilitación.

Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca estuvieron en la celebración de Perú tras clasificar al Mundial Sub 19. Crédito: CSV

Sus ausencias representaron bajas sensibles para el conjunto dirigido por Martín Escudero, que tuvo que reorganizar su plantel e incorporar a jóvenes jugadoras para afrontar el campeonato. Pese a las dificultades, Perú llegó hasta la final del torneo continental y aseguró su clasificación al Mundial Sub 19 de 2027.

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En ese contexto, la presencia de las camisetas de Vásquez y Chanca durante la premiación cobró un significado especial. El gesto no solo recordó a las dos compañeras que no pudieron competir, sino que también las incluyó simbólicamente en un logro construido por todo el grupo. Así, la celebración de la medalla de plata también reservó un lugar para quienes, pese a estar ausentes en la cancha, siguen formando parte de la selección.

El objetivo de volver para el Mundial Sub 19 de 2027

Ahora, tanto Ariana Vásquez como Gianella Chanca tienen por delante el desafío de recuperarse y completar sus respectivos procesos de rehabilitación. La meta será volver a competir en buenas condiciones y aspirar a estar disponibles para la selección peruana de cara al Mundial Sub 19 de 2027.

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La clasificación conseguida por sus compañeras les permite mantener la esperanza de regresar a la competencia internacional con la ‘bicolor’, aunque su presencia dependerá de la evolución de sus lesiones y de su estado físico cuando se defina la convocatoria.

Las camisetas de Ariana Vásquez y Gianella Chanca en la celebración de Perú tras subcampeonato en el Sudamericano Sub 19 de Vóley. Crédito: Instagram

Mientras el plantel celebró la medalla de plata y el boleto mundialista, las camisetas de Vásquez y Chanca dejaron una imagen que resume el sentido de equipo: las dos estuvieron ausentes de la competencia, pero sus compañeras las incluyeron en una de las postales más importantes de su campaña en Maracaibo.

Las dos voleibolistas esperan volver a vestir la camiseta peruana y tener la oportunidad de representar al país en la próxima cita mundialista, tal como ocurrió en 2024. Por ahora, el objetivo está puesto en recuperarse por completo y trabajar para regresar a las canchas, con la ilusión de reencontrarse con sus compañeras en un escenario internacional.

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