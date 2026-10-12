Milagros Leiva cuestionó los ataques contra la madre de víctima de Liceo Naval: “No sean tan canallas”

La conductora pidió proteger la identidad del menor y cuestionó las versiones que, según dijo, buscan desacreditar a su familia en medio de la investigación fiscal| Video: Panamericana Noticias

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El último domingo, la periodista Milagros Leiva cuestionó los mensajes dirigidos contra la madre de la víctima en el caso del Liceo Naval Almirante Guise y pidió que se respete su decisión de no exponerse públicamente para preservar la identidad de su hijo menor de edad. Esto luego de que el abogado Jorge Petrozzi, quien renunció al caso, revelara cuál había sido el motivo de su distanciamiento.

Durante su programa, Leiva sostuvo que la madre enfrenta “ataques infames” y versiones que, según afirmó, buscan afectar su reputación. “Respeten su dolor y sobre todo su impotencia. Pónganse un minuto en sus zapatos”, expresó.

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La conductora señaló que la mujer no puede responder públicamente a los cuestionamientos porque una aparición podría revelar datos que permitan identificar al menor.

Milagros Leiva responde a críticas contra madre de víctima del Liceo Naval: “No sean tan canallas”| Foto: Panamericana

“Ella no da la cara, no porque no quiera, sino porque no puede hacerlo. Si ella saliera y diera la cara, sería revictimizar a su hijo”, manifestó.

Llamó “canallas” a críticos

La periodista calificó de “canallas” y “miserables” a quienes, según dijo, cuestionan a la madre de la víctima. Además, pidió que las diligencias se concentren en el ámbito judicial.

“Por eso la lucha hoy es en los tribunales. Por eso la Fiscalía tiene que trabajar y tiene que investigar todo esto bien y de manera acuciosa”, afirmó Leiva.

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La conductora indicó que su equipo seguirá pendiente de las audiencias del proceso y señaló que la próxima está prevista para el jueves. También anunció que buscará entrevistar al abogado Juan Peña, quien actualmente ejerce la defensa legal de la víctima.

El abogado Juan Peña Flores ofrece una entrevista en el programa informativo Ocurre Ahora para abordar el desarrollo judicial del caso Liceo Naval. Durante la transmisión, se exhiben imágenes de la fachada del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Lima, intervenciones y resguardo de agentes de la Policía Nacional del Perú, junto con rótulos sobre las diligencias y las declaraciones de los implicados.

Detrás de estos cuestionamientos

Aunque Leiva no mencionó un nombre durante su intervención, sus declaraciones ocurrieron después de que Jorge Petrozzi, exabogado de la familia, explicara en una entrevista con Willax las razones por las que se apartó del caso.

Petrozzi afirmó que surgieron diferencias con la madre respecto al manejo mediático de la denuncia. Según su versión, la mujer buscaba atender los requerimientos de Leiva, mientras que él consideraba que no debían depender de una sola periodista para difundir el caso.

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El exdefensor también sostuvo que existieron discrepancias con el padre del menor sobre la exposición pública de la denuncia. Aseguró, además, que su intervención permitió que se abrieran investigaciones preliminares contra personas adultas vinculadas al hecho, entre ellas la exdirectora del plantel y dos docentes que estuvieron dentro del vehículo donde habría ocurrido la agresión.

Como se recuerda, la Fiscalía también investiga a la periodista luego de mencionar el nombre del menor en su programa en vivo. Una situación que la llevó a pedir disculpas públicas, pero las diligencias continuarán.

Chats de los acusados

Según reveló Cuarto Poder, seis conversaciones incorporadas a la investigación fiscal muestran que algunos de los escolares investigados pidieron disculpas a la víctima pocas horas después y aludieron a actos concretos de la agresión. Los mensajes se enviaron cuando el grupo se encontraba en un restaurante, luego de descender del vehículo.

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La Fiscalía mantiene las pesquisas y seis adolescentes cumplen cuatro meses de internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.