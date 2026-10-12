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“Estuvo bien el VAR porque no hubo una toma clara”: exjefe de la CONAR analizó la polémica del Universitario vs Melgar

El exárbitro Winston Reátegui sostuvo que las imágenes disponibles no permitían determinar con certeza lo ocurrido en la jugada que generó reclamos tras el 2-2 en el estadio Monumental

Winston Reátegui, expresidente de la CONAR, compartió su conclusión de la jugada que derivó en el gol del empate de Universitario ante Melgar. (Video: L1MAX)
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La polémica arbitral del partido entre Universitario de Deportes y Melgar continúa dando que hablar. Uno de los episodios más comentados fue el contacto entre Edison Flores y Matías Lazo, una acción que generó reclamos y estuvo en el centro del debate tras el segundo gol de Alex Valera, que significó el 2-2 para los ‘cremas’ en el estadio Monumental.

En ese contexto, Winston Reátegui, exárbitro y expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), analizó la jugada en el programa ‘El Ojo al L1Mite’, donde comenta las acciones polémicas del campeonato peruano. Desde su perspectiva, la decisión de no sancionar una falta fue correcta debido a la falta de una imagen concluyente que permitiera determinar la infracción.

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Reátegui explicó que, para sancionar una infracción en una acción de este tipo, debe existir evidencia clara que permita confirmar la falta. Al no contar con una toma que demostrara de manera fehaciente una infracción de Flores sobre Lazo, consideró que correspondía dejar continuar el juego, tal y como sucedió en el Monumental.

“Siendo consecuente con mi fundamento, si no hay un elemento, no hay una cámara, no hay una toma que a mí me demuestre fehacientemente que es falta, siga jugando nomás”, sostuvo el exárbitro durante el programa.

De esta manera, Reátegui respaldó la decisión del árbitro Bruno Pérez de mantener la validez del gol de Universitario tras la revisión del VAR, al considerar que no había imágenes concluyentes que permitieran confirmar una falta de Edison Flores sobre Matías Lazo antes de la anotación de Valera.

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Alex Valera y Bernardo Cuesta, protagonistas del empate en el Monumental. - Crédito: ITEA
Alex Valera y Bernardo Cuesta, protagonistas del empate en el Monumental. - Crédito: ITEA

¿Por qué consideró correcta la intervención del VAR?

El expresidente de la CONAR también se refirió al criterio que mantuvo el árbitro principal durante el encuentro por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026. Según explicó, la conducción del partido estuvo marcada por permitir la continuidad del juego, una línea que, a su juicio, debía mantenerse ante la falta de evidencia objetiva.

“El árbitro tuvo una conducción en el partido: dejar jugar, como nosotros hemos visto. En este caso estuvo bien el VAR, porque al no tener algo objetivo claro, ¿qué tiene que hacer? Dejar seguir”, señaló.

Así, Reátegui justificó la decisión de permitir que la jugada continuara y que el gol de Alex Valera subiera al marcador. Su análisis se centró en la ausencia de una toma que demostrara claramente la supuesta falta, un aspecto determinante en su interpretación de la acción.

La jugada se convirtió en uno de los principales focos de discusión del Universitario vs Melgar, especialmente por su incidencia directa en el resultado. El análisis de Reátegui se sumó al debate sobre los criterios arbitrales y el papel del VAR en las acciones que pueden cambiar el rumbo de un partido.

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¿Cuándo vuelven a jugar Universitario y Melgar?

Tras el empate 2-2 en el Monumental, Universitario de Deportes y Melgar se preparan para afrontar sus respectivos compromisos por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

Los ‘cremas’ visitarán a Alianza Atlético este domingo 18 de octubre, desde las 3:30 p. m., en el estadio IPD Mansiche de Trujillo. El equipo dirigido por Fabián Bustos buscará sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el primer lugar del campeonato.

Por su parte, Melgar recibirá a Deportivo Garcilaso este sábado 17 de octubre, a las 6:00 p. m., en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. El cuadro arequipeño intentará recuperarse del empate ante Universitario y volver al triunfo ante su hinchada.

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