Perú

Diocesis de Chiclayo anuncia misa por la salud del papa: mañana será hospitalizado para su cirugía

León XIV anunció que médicos le detectaron un nódulo en un pulmón y que se le recomendó una intervención quirúrgica para retirarlo

El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano. 11 de octubre de 2026. Vatican Media/Elisabetta Trevisan/Handout vía REUTERS.
El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano. 11 de octubre de 2026. Vatican Media/Elisabetta Trevisan/Handout vía REUTERS.
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El estado de salud del papa León XIV ha movilizado a toda la comunidad católica en Chiclayo, que ha organizado misas y oraciones en favor de su pronta recuperación a pocas horas de que sea ingresado al Hospital Gemelli, donde se realizará la intervención quirúrgica esta semana.

La Diócesis de Chiclayo, en la que León XIV sirvió, anunció una misa “por la salud del Santo Padre” para este lunes 12 de octubre a las 7:00 p.m. y que será presidida por el obispo actual, monseñor Edinson Farfán Córdova, en la catedral de la ciudad. “Juntos, pongamos al Santo Padre en las manos del Señor, pidiendo que lo fortalezca y lo acompañe en todo momento”, se lee en el anuncio difundido por la diócesis.

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León XIV será hospitalizado mañana

El papa León XIV será internado el martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma para una operación destinada a extirpar un nódulo localizado en el pulmón. El ingreso está previsto hacia el final de la mañana, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Durante un mensaje brindado por el Santo Padre luego del rezo del Ángelus, León XIV explicó que los médicos detectaron el nódulo durante unos controles recientes. “Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, señaló.

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Diocesis de Chiclayo anuncia misa por la salud del papa: mañana será hospitalizado para su cirugía. (Foto: Diócesis de Chiclayo)
Diocesis de Chiclayo anuncia misa por la salud del papa: mañana será hospitalizado para su cirugía. (Foto: Diócesis de Chiclayo)

El pontífice añadió que los especialistas consideran conveniente intervenir y que, tras recibir esa recomendación, decidió operarse para extirpar la lesión en los próximos días.

A través de su cuenta X, también comunicó: “Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones”.

Según confirmó Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la estancia hospitalaria del Santo Padre durará aproximadamente una semana.x

Mayoría de nódulos no son malignos

El médico Elmer Huerta explicó en RPP que un nódulo pulmonar es un bulto localizado en el pulmón que suele detectarse de manera incidental durante un chequeo médico. Además, citó un estudio realizado en Suecia según el cual cerca del 38% de las personas que se someten a estudios por distintas afecciones pueden presentar estas lesiones.

El papa León XIV celebra una misa en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el jueves 8 de octubre de 2026, con motivo de la inauguración anual del curso académico de las universidades pontificias, acto que reúne a las 22 instituciones pontificias de Roma y a muchas otras de todo el mundo. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El papa León XIV celebra una misa en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el jueves 8 de octubre de 2026, con motivo de la inauguración anual del curso académico de las universidades pontificias, acto que reúne a las 22 instituciones pontificias de Roma y a muchas otras de todo el mundo. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Huerta también precisó que la extracción permitirá conocer las características del nódulo detectado en el papa y saber si era un “bulto” cancerígeno o benigno. Al referirse a los datos disponibles sobre este tipo de hallazgos, afirmó que “el 95% de los nódulos pulmonares son benignos, no son cancerosos. Solo el 5% son cancerosos”.

El especialista añadió que los médicos pueden optar por controles periódicos cuando el nódulo no presenta rasgos de riesgo. La decisión de extirparlo, sostuvo, puede responder a características observadas en sus bordes o en el tejido circundante, que lleven al equipo médico a descartar una vigilancia prolongada.

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