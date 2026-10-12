Perú

Un adulto mayor y un menor de edad resultan heridos tras caerse un letrero de Oxxo en San Juan de Lurigancho

La emergencia se registró hoy, lunes 12 de octubre, en el cruce de El Muro Oeste y Fernando Wiesse, donde personal municipal brindó auxilio a los afectados tras el incidente

El accidente ocurrió por la mañana en el cruce de las avenidas El Muro Oeste y Fernando Wiesse, una zona de tránsito escolar.
El accidente ocurrió por la mañana en el cruce de las avenidas El Muro Oeste y Fernando Wiesse, una zona de tránsito escolar. (San Juan de Lurigancho Lomeros)
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La caída de un letrero de una tienda Oxxo dejó heridos a un adulto mayor y a un menor de edad la mañana de este lunes 12 de octubre en el distrito de San Juan de Lurigancho, al este de Lima, informó La República.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas El Muro Oeste y Fernando Wiesse. El accidente se produjo durante la mañana, en un horario en el que escolares circulaban por la zona para dirigirse a sus centros de estudio.

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La estructura cayó sobre los transeúntes y afectó a las dos personas. Tras la emergencia, personal de serenazgo municipal acudió al lugar para auxiliar a los heridos y coordinar su traslado a un establecimiento de salud.

Según informó La República, el caso también movilizó a agentes municipales, quienes llegaron al local para realizar labores de fiscalización luego de la caída del letrero.

El accidente ocurrió por la mañana en el cruce de las avenidas El Muro Oeste y Fernando Wiesse, una zona de tránsito escolar. (REUTERS/Raquel Cunha)
El accidente ocurrió por la mañana en el cruce de las avenidas El Muro Oeste y Fernando Wiesse, una zona de tránsito escolar. (REUTERS/Raquel Cunha)

Serenazgo trasladó a los afectados

El reporte de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho señaló que los serenos trasladaron primero al adulto mayor y al menor al hospital Diez Ufano de EsSalud.

Sin embargo, ese establecimiento no admitió a los heridos debido a que no contaban con seguro, de acuerdo con la información difundida por la comuna.

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Ante esa situación, el personal municipal llevó a ambos afectados al hospital de Canto Grande. El informe municipal indicó que las dos personas recibieron atención médica en ese segundo centro asistencial.

No se difundieron detalles sobre el estado de salud del adulto mayor ni del menor de edad, ni sobre la identidad de los afectados. Pero trascendió que estarían bien de salud y solo se trataría de lesiones menores.

Fiscalizan la estructura

Luego del accidente, los agentes municipales iniciaron acciones de fiscalización en el local donde se encontraba el letrero de Oxxo.

El accidente ocurrió por la mañana en el cruce de las avenidas El Muro Oeste y Fernando Wiesse, una zona de tránsito escolar. (REUTERS/Daniel Becerril)
El accidente ocurrió por la mañana en el cruce de las avenidas El Muro Oeste y Fernando Wiesse, una zona de tránsito escolar. (REUTERS/Daniel Becerril)

La intervención busca establecer en qué condiciones estaba la estructura antes de su caída y prevenir que se registren nuevos incidentes en el lugar.

El caso ocurrió en una zona de tránsito peatonal, con presencia de estudiantes durante las primeras horas del día. La caída del aviso obligó a la intervención de Serenazgo y de las autoridades municipales, que trasladaron a los heridos y realizaron las primeras diligencias en el establecimiento comercial.

Las labores de fiscalización deberán determinar las condiciones de la estructura que cayó sobre los transeúntes en el cruce de las avenidas El Muro Oeste y Fernando Wiesse.

Colapso de techo

Hace pocos días atrás, otro accidente captó la atención de la ciudadanía. Cuatro trabajadores resultaron heridos luego de que una estructura de concreto cediera durante las labores de construcción del colegio Politécnico Regional del Centro, ubicado en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, región Junín.

Reporte informativo de TVPerú Noticias sobre el colapso del techo en la obra de la institución educativa Politécnico Regional del Centro en Huancayo. El accidente dejó cuatro trabajadores heridos, quienes fueron trasladados a una clínica local por personal de la Policía Nacional y de los bomberos. Personal de Sunafil ingresó al recinto para inspeccionar las condiciones de seguridad en la obra.

Los obreros fueron auxiliados por integrantes de la Compañía de Bomberos N.° 30 de Huancayo y trasladados a la Clínica Ortega, donde recibieron atención médica por policontusiones. Durante los primeros minutos de la emergencia se evaluó la posibilidad de que hubiera trabajadores atrapados, pero las autoridades descartaron esa situación tras inspeccionar el área afectada.

El desplome también motivó la intervención de Sunafil, que ingresó a la obra para verificar las condiciones de seguridad laboral. El caso cobra especial atención debido a que la Contraloría General de la República había advertido meses antes sobre deficiencias relacionadas con los procedimientos de encofrado empleados en el proyecto.

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