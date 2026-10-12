Perú

Pamela Franco anuncia la creación de ONG para niños autistas: “No todos tenemos las mismas condiciones”

La cumbiambera aseguró que inició este proyecto inspirada en su experiencia como madre

Composición con Pamela Franco sentada sosteniendo un micrófono y, a la derecha, abrazando a una niña junto a un árbol de Navidad
Pamela Franco impulsará la creación de una organización no gubernamental dedicada al apoyo de niños con trastorno del espectro autista.
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Pamela Franco anunció la creación de la ONG Manos Azules en el Mundo de TEA, una iniciativa dirigida a acompañar a niños con trastorno del espectro autista y a sus familias. La cantante presentó el proyecto junto con la inauguración de Sono de Tech, un centro genético que marca una nueva etapa en sus actividades fuera de los escenarios.

La artista explicó que ambas propuestas nacieron de una experiencia personal. Como madre de una niña con trastorno del espectro autista (TEA), Pamela Franco señaló que conoce las dificultades que enfrentan muchas familias durante la crianza, la búsqueda de orientación y el acceso a atención especializada.

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Su objetivo es que la ONG Manos Azules en el Mundo de TEA se convierta en una red de apoyo para madres y padres que viven situaciones similares. La intención es brindar contención, sobre todo a quienes no cuentan con los recursos necesarios para cubrir las necesidades de sus hijos.

Pamela Franco hizo tierna publicación de su pequeña.
Pamela Franco hizo tierna publicación de su pequeña.

“No se trata solamente del proyecto, sino también del compromiso social que llevamos dentro, porque lo vivimos y queremos compartirlo con otras madres. Es muy duro, porque, si bien es cierto que la lucha que damos por nuestros hijos siempre va a estar, como madres también necesitamos un soporte”, manifestó Pamela Franco durante la presentación.

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La intérprete sostuvo que las madres suelen asumir desafíos complejos sin una red cercana que las acompañe. Por eso, remarcó que la ONG buscará convocar a personas y entidades dispuestas a colaborar con niños diagnosticados con TEA.

“Esta ONG quiere luchar porque sabemos lo difícil que es y que no todos tenemos las mismas condiciones. Para nosotras sería una alegría que muchas personas se unan para poder ayudar a muchos niños”, agregó la cantante sobre Manos Azules en el Mundo de TEA.

La actividad contó con la presencia de Xiomy Kanashiro, Luis Guadalupe, conocido como Cuto, y Rocío Miranda. También asistió Christian Cueva, pareja de Pamela Franco, quien la acompañó durante la presentación de la organización y del centro Sono de Tech.

Pamela Franco celebró el cumpleaños de su hija con Christian Domínguez fuera de Lima
Pamela Franco celebró el cumpleaños de su hija con Christian Domínguez fuera de Lima

La cantante no precisó aún cuáles serán los programas o servicios que ofrecerá la ONG Manos Azules en el Mundo de TEA. Sin embargo, afirmó que espera construir una comunidad que permita a las familias recibir orientación y respaldo ante los retos vinculados al autismo.

Con estos proyectos, Pamela Franco sumó nuevas actividades a su carrera musical. La apertura de Sono de Tech y el lanzamiento de la ONG responden a una experiencia que, según explicó, modificó su mirada como madre y la llevó a involucrarse en una causa social.

Christian Cueva feliz con los proyectos de Pamela Franco

Christian Cueva habló sobre la iniciativa de Pamela Franco en declaraciones a Amor y Fuego. El futbolista de Sport Boys expresó su respaldo a la cantante luego del anuncio de la ONG Manos Azules en el Mundo de TEA, dedicada a niños con trastorno del espectro autista.

El jugador señaló que valora la decisión de su pareja de desarrollar nuevos proyectos, pese a las dificultades que pueden surgir en el proceso. “Yo creo que todo lo que uno en la vida se propone es difícil, pero nunca imposible, así que yo muy feliz por ella, por este momento que está pasando”, afirmó Christian Cueva ante las cámaras del programa.

El mediocampista indicó que Pamela Franco tiene definidos sus objetivos y que ambos atraviesan un momento de tranquilidad en su relación. Sus declaraciones se produjeron tras la presentación pública de la ONG y del centro genético Sono de Tech.

Hombre y mujer sonríen, tomados de la mano. Fondo negro y verde con estantes que sostienen adornos, una radio y partes de sillas púrpuras
Christian Cueva y Pamela Franco aparecen sonrientes y tomados de la mano en un set de televisión con estantes decorados. (YouTube /Tampoco Tampodcast)

“Ella tiene claras las cosas, ella tiene claro lo que quiere, y lógico, ¿no? Su felicidad, como repito, es la mía y viceversa, así que estamos muy tranquilos por ese lado”, agregó Christian Cueva en diálogo con Amor y Fuego.

Durante la entrevista, el futbolista también se refirió a la familia que ha formado con Pamela Franco y dejó abierta la posibilidad de tener un hijo juntos. Por el momento, la pareja concentra su atención en los nuevos proyectos de la cantante y en el trabajo que buscará desarrollar Manos Azules en el Mundo de TEA.

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