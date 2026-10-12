Tripulante de cabina emocionó a pasajeros que regresaban a Arequipa tras los conciertos de BTS en Lima: “De ARMY a ARMY, no dejemos de soñar”

Emotivo anuncio en vuelo de Lima a Arequipa para fans que asistieron al show de BTS

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Un vuelo entre Lima y Arequipa se convirtió en una prolongación de la emoción que dejó el último concierto de BTS en el estadio de San Marcos. Una tripulante de cabina de LATAM dedicó un mensaje a las pasajeras que regresaban a casa después de asistir a los shows del grupo surcoreano y se identificó como parte de ARMY, el nombre con el que se conoce a la comunidad de seguidores de la banda.

El anuncio se produjo el 11 de octubre de 2026, un día después de la tercera y última presentación de BTS en la capital peruana. La trabajadora tomó el micrófono antes del despegue y se dirigió a quienes habían viajado desde Arequipa para ver a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

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El momento fue registrado por una pasajera y luego difundido en redes sociales. En el video se escucha a la tripulante hablar sobre las expectativas que acompañaron a los seguidores antes del viaje, así como sobre la experiencia de volver a su ciudad después de las tres fechas realizadas en Lima.

La trabajadora se identificó como seguidora del grupo surcoreano y emocionó a los pasajeros de un vuelo desde Lima con palabras sobre los sueños y los recuerdos. TikTok/ @aledg_army10

“Se los digo no solo como parte de esta tripulación, sino también como un ARMY, porque sé que hay sueños que se llevan en el corazón durante mucho tiempo”, expresó al inicio de su intervención.

Los pasajeros respondieron con aplausos durante y después del anuncio. Las imágenes circularon entre los seguidores de BTS, quienes destacaron el gesto de la trabajadora hacia quienes retornaban a Arequipa luego de los conciertos.

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El mensaje recordó la espera de las seguidoras para ver a BTS

La tripulante se refirió a la emoción que acompañó a muchas asistentes durante los días previos a las presentaciones. Para parte del público, el viaje a Lima representó la posibilidad de ver por primera vez al grupo en vivo, después de meses de preparación, compra de entradas y coordinación de traslados.

“Sé que muchas de ustedes viajaron con una ilusión enorme para ver a BTS y hoy regresan a casa con el corazón lleno de emociones, recuerdos y momentos que seguramente atesorarán para siempre”, afirmó.

La trabajadora también hizo alusión a la música de la banda y a la manera en que las canciones pueden trasladar a los seguidores a experiencias que marcaron una etapa personal. “Ojalá que cuando escuchen nuevamente sus canciones puedan volver a sentir un poquito de toda esa felicidad que vivieron esos días”, señaló.

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Los integrantes del grupo musical BTS presentan su espectáculo en Perú vestidos con ponchos y chullos tradicionales ante el público congregado.

El mensaje ocurrió en un vuelo posterior a la última fecha de BTS en el estadio de San Marcos. La agrupación ofreció tres conciertos en Lima, con funciones los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira mundial Arirang.

La llegada de seguidores desde distintas regiones del país generó una intensa movilización hacia la capital. Entre ellos estuvieron fanáticos que viajaron desde Arequipa para asistir a uno o más conciertos y que emprendieron el retorno luego del cierre de las presentaciones.

“De ARMY a ARMY”

La integrante de la tripulación habló desde su condición de fanática y dejó un mensaje dirigido a las personas que compartían el vuelo con ella.

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“De ARMY a ARMY, deseo de corazón que nunca dejemos de soñar, de emocionarnos y de encontrar felicidad en aquello que tanto amamos”, expresó.

Los integrantes de la agrupación BTS cantan en un escenario con ponchos y chullos ante sus seguidores.

La frase provocó aplausos entre los viajeros. En el video se aprecia que varios pasajeros reaccionaron con entusiasmo y acompañaron el momento antes de que la tripulante concluyera el anuncio institucional.

“En nombre de toda esta tripulación, les deseamos un hermoso regreso a casa. Coraje, ARMY, y que toda la magia de este viaje las acompañe siempre”, añadió.

La viralización del clip permitió que otros seguidores de BTS comentaran la escena en redes sociales. El gesto recibió mensajes de agradecimiento. La expresión “de ARMY a ARMY” también fue compartida por usuarios que resaltaron la cercanía entre la tripulante y las pasajeras. El término identifica al fandom oficial de BTS y suele emplearse entre los seguidores como una forma de reconocimiento dentro de la comunidad.

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El cantante Taehyung entrega un chullo tradicional a un asistente durante una presentación de la banda de K-pop BTS en Perú.