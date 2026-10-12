Minsa brinda más de 450 atenciones en jornada por la salud mental de las familias en Chorrillos

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El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Diris Lima Sur, en coordinación con la Municipalidad de Chorrillos, brindó más de 450 atenciones de orientación especializada durante una jornada comunitaria organizada con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. La actividad, desarrollada el 10 de octubre, combinó consejería profesional y expresiones artísticas con el objetivo de promover el bienestar emocional de la población y combatir los estigmas asociados a los trastornos de salud mental.

El encuentro reunió a usuarios, familiares, vecinos y trabajadores de los servicios de salud mental de Lima Metropolitana en un espacio pensado para acercar la atención a la comunidad. La viceministra de Salud Pública, María Sofía Cuba Fuentes, encabezó la jornada y subrayó la importancia del trabajo comunitario para descentralizar los servicios y facilitar el acceso de la población a este tipo de atención.

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La iniciativa se enmarca en los esfuerzos del sector salud por reforzar la presencia territorial de sus programas de salud mental, en momentos en que la demanda de este tipo de servicios continúa en aumento en distintas zonas del país. El modelo aplicado en Chorrillos busca replicarse en otros distritos de la capital como parte de una estrategia de atención descentralizada.

Minsa brinda más de 450 atenciones en jornada por la salud mental de las familias en Chorrillos

La jornada se desarrolló en un espacio público del distrito y contó con la participación de equipos técnicos de varios establecimientos de salud del primer nivel de atención, que se desplazaron hasta el lugar para brindar orientación directa a los vecinos. Esta modalidad de atención itinerante forma parte de la estrategia que el Minsa viene implementando para reducir las barreras de acceso a los servicios especializados.

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Consejería especializada sobre prevención y tratamiento

Durante la jornada, los asistentes recibieron consejería especializada sobre un amplio abanico de temas vinculados al bienestar emocional. Entre los principales ejes abordados se encontraron la prevención del suicidio, el manejo de la depresión y la ansiedad, y el tratamiento del consumo de alcohol y otras sustancias.

También se ofreció orientación sobre trastornos del neurodesarrollo y sobre la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, dos temáticas que el Minsa considera prioritarias dentro de su agenda de salud mental comunitaria. Los profesionales que participaron en la jornada atendieron consultas individuales y brindaron pautas de acompañamiento tanto para los usuarios como para sus familiares.

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Como complemento a la consejería individual, se desarrolló un taller sobre mitos y verdades de la salud mental, pensado para despejar dudas frecuentes entre la población y contribuir a desterrar prejuicios que, según el sector, dificultan la búsqueda de ayuda profesional y generan discriminación hacia quienes atraviesan algún tipo de trastorno. El espacio funcionó como instancia de diálogo abierto entre especialistas y vecinos del distrito.

Minsa brinda más de 450 atenciones en jornada por la salud mental de las familias en Chorrillos

Expresiones artísticas para promover la integración comunitaria

La jornada incluyó además un componente artístico que buscó reforzar los lazos entre los usuarios de los servicios de salud mental y la comunidad. A través del canto, el baile y la música, 14 agrupaciones procedentes de establecimientos de salud del primer nivel de atención y de hogares protegidos compartieron sus habilidades frente al público presente.

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El festival artístico funcionó como una instancia de visibilización para las personas que reciben tratamiento en los servicios de salud mental, al mostrar sus capacidades y talentos ante vecinos y familiares. Según remarcaron los organizadores, este tipo de actividades contribuye a promover el respeto mutuo y a fortalecer la integración social de los usuarios, tanto con sus propios entornos familiares como con la comunidad en general.

Minsa brinda más de 450 atenciones en jornada por la salud mental de las familias en Chorrillos

Un modelo que sigue las recomendaciones de la OMS

El Minsa continúa fortaleciendo la atención comunitaria en salud mental en concordancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueve modelos de atención descentralizados y cercanos a la población como estrategia para acompañar los procesos de recuperación y reducir la discriminación hacia las personas con trastornos mentales.

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El sector recordó que la población puede acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir orientación y atención según sus necesidades particulares. Asimismo, puso a disposición la Línea 113, opción 5, un servicio que ofrece orientación confidencial y sin discriminación en materia de salud mental para quienes requieran asistencia inmediata o deseen realizar consultas de manera remota.