Angie Arizaga responde a Jely Reátegui tras ser llamada “puerta”: “Yo sé lo que valgo”

Angie Arizaga responde a Jely Reátegui por llamarla 'puerta' muchos años después.

Angie Arizaga abordó por primera vez la polémica que la enfrentó hace varios años con la actriz Jely Reátegui. La exchica reality aseguró que nunca la afectaron los comentarios, los cuales datan del 2016, y que desde hace buen tiempo se ha dedicado en trabajar en su desarrollo personal y profesional.

La controversia surgió durante la emisión de la telenovela juvenil “Ven, baila quinceañera”, producción que contó en su elenco con Angie Arizaga y Nicola Porcella. En ese contexto, Jely Reátegui, quien también formaba parte de la serie, ofreció una entrevista al diario El Comercio. En aquella conversación, la actriz criticó duramente la labor de sus compañeros.

“No me pareció bueno el trabajo de ellos, es que no son actores. Para mí son como dos puertas actuando”, fueron sus palabras en aquella ocasión. Además, añadió que solía adelantar las escenas que compartía con Arizaga y Porcella porque le resultaban “insufribles”.

Jely Reátegui recuerda sus pasadas críticas a Nicola Porcella | Ouke de Carlos Orozco

Estas declaraciones generaron polémica en la prensa de espectáculos y provocaron opiniones divididas en el público. El impacto se reflejó directamente en los protagonistas. Nicola Porcella reconoció tiempo después que los comentarios lo afectaron, ya que no contaba con experiencia en la actuación y no supo separar lo profesional de lo personal. “Lo que me dolió fue que ella me aconsejaba en privado y luego saliera a hablar así”, expresó Nicola en su momento.

Hicieron las paces

A casi una década del incidente, el reencuentro de Angie Arizaga y Jely Reátegui se produjo en el set de ‘El Gran Chef Famosos’. Ambas compartieron espacio durante la grabación, sin mostrarse hostiles ni dejar traslucir incomodidad. Consultada por el medio La Noticia, la influencer reveló cómo vivió esa etapa y cómo evolucionó su relación con la actriz.

“Yo sé lo que valgo, lo que soy, nunca me afectó en nada”, afirmó Arizaga al referirse por primera vez de manera directa a los comentarios de Jely Reátegui. La exintegrante de “Esto es Guerra” señaló que el conflicto forma parte de su pasado y que no guarda resentimientos. “Me la he cruzado y hemos conversado. Las cosas se arreglaron en cuatro paredes, como debió de suceder”, detalló.

La conductora de televisión remarcó que ese episodio le ayudó a enfocarse en su crecimiento personal y profesional dentro del medio. Frente a las críticas, optó por trabajar su confianza y fortalecer su perfil ante el público. Angie también reconoció el talento de Jely Reátegui, a pesar de las diferencias pasadas. “Es una chica talentosísima”, comentó. Así, la exchica reality dejó en claro que mantiene una relación cordial con la actriz y que el tiempo logró disipar cualquier tensión.

Angie Arizaga y Nicola Porcella en 'Ven baila, quinceañera'.

¿Qué dijo Jely Reátegui sobre esta episodio?

Por su parte, Jely Reátegui ha sido consultada en muchas ocasiones sobre este incidente. En julio del 2025, calificó de desafortunados sus comentarios. Sin embargo, indicó que hubo una razón muy fuerte, la cual la desestabilizó emocionalmente.

“Lo que dije estuvo bien y fue consecuente con mi pensamiento. También soy consciente de que no usé las palabras más amables, fue muy horrible y abrumador y me dio mucha ansiedad”, confesó en el programa Habla Serio.

Reátegui indicó que decir que Nicola Porcella y Angie Arizaga eran “como dos puertas interactuando”, fue lamentable, sin embargo, era un reflejo de la frustración que sentía en ese momento. La actriz admitió que venía muy molesta de una reunión que había tenido con la producción de la telenovela.

Jely Réategui

La artista confesó que pasó un mal momento con la producción, pues minimizaron su trabajo y le dijeron que gracias a los chicos realitys estaba con trabajo. Esto debido a la popularidad que tenían en su momento, la cual haría que el proyecto fuera más exitoso.

“Mucha gente me dijo ‘qué soberbia’, pero también venía cargada y molesta porque en muchas oportunidades me hicieron sentir como que me estaban haciendo un favor a mí al contratarme y que yo mas bien tenía que agradecerles a ellos, que ellos me daban de comer a mí. Me dijeron en una reunión con esas palabras, yo con esa información, que no tiene nada que ver con ellos porque ellos ni enterados, fui muy molesta”, detalló.

Jely Reátegui sobre Nicola Porcella: “No me expresé de la manera más amable, pero no me arrepiento”. Video: Habla Serio / Latina