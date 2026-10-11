Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, domingo 11 de octubre de 2026

Una estación de servicio en Lima muestra un panel digital con los precios vigentes de los combustibles según el aplicativo Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios declarados de los combustibles en Lima muestran diferencias entre estaciones de servicio este domingo 11 de octubre. El diésel B5 S-50 UV presenta una brecha de hasta S/ 4,54 por galón entre los valores más bajos y más altos de la consulta general disponible en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

La herramienta permite revisar las tarifas de gasohol regular, gasohol premium, diésel, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular antes de iniciar el recorrido hacia un grifo. Los establecimientos declaran sus precios, productos disponibles y condición operativa, por lo que la información puede modificarse durante el día.

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Para elegir una alternativa, no alcanza con comparar el monto que figura por galón o por metro cúbico. La distancia, el consumo requerido para llegar a la estación, el tránsito y la disponibilidad del producto también pueden incidir en el gasto final de cada conductor.

Una persona abastece de combustible a un vehículo frente a una pantalla de Petroperú que marca los precios del gasohol 95 y del diésel en soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 tuvo la mayor diferencia de precios entre los productos consultados

El diésel B5 S-50 UV se ofreció entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón, una distancia de S/ 4,54. La variación puede tener un efecto mayor en vehículos de carga, unidades de transporte de pasajeros y autos que realizan trayectos extensos o requieren abastecimientos frecuentes.

El gasohol regular registró valores desde S/ 20,49 hasta S/ 23,49 por galón. La diferencia fue de S/ 3. Un vehículo que necesite cargar 12 galones podría reducir su gasto en S/ 36 si accede a la tarifa menor y si el traslado hasta ese grifo no elimina el ahorro calculado.

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En el caso del gasohol premium, los precios declarados partieron de S/ 21,29 y llegaron a S/ 26,19 por galón. Antes de optar por un establecimiento más alejado, los usuarios deben considerar el tiempo de viaje, los desvíos, la congestión vehicular y el combustible que consumirá el vehículo durante el trayecto.

Un mapa de distritos de Lima señala las variaciones en las tarifas de combustibles según la información registrada por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador, Carabayllo y San Miguel figuraron entre los distritos con tarifas iniciales menores

En Villa El Salvador, el gasohol regular apareció desde S/ 20,09 por galón, mientras que el gasohol premium tuvo registros desde S/ 21,39. Esos montos corresponden a establecimientos puntuales y no representan necesariamente un precio único para todos los grifos del distrito.

Los Olivos informó precios desde S/ 20,48 por galón para el gasohol regular. En San Juan de Lurigancho, el mismo producto se encontró desde S/ 20,65. Para el gasohol premium, una de las referencias iniciales más bajas se ubicó en San Miguel, donde el valor partió de S/ 21,99 por galón.

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Las diferencias también alcanzaron al diésel B5. En Comas, el precio inicial fue de S/ 24,10 por galón; en Carabayllo, de S/ 23,29; y en el Rímac, de S/ 24,94. Carabayllo concentró uno de los menores valores declarados para este combustible, aunque la conveniencia final depende de la ubicación del vehículo y de la ruta necesaria para llegar al local.

Cuatro surtidores de GNV, GLP, diésel y gasohol integran una composición sobre el control y la consulta de precios de combustibles a cargo de Osinergmin y Facilito en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se comercializa por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

Los usuarios de GNV deben revisar la unidad de medida antes de comparar alternativas. Este combustible se vende en soles por metro cúbico, a diferencia de los gasoholes, el diésel B5 y el GLP vehicular, que se despachan por galón. Por ese motivo, los montos de un producto no pueden equipararse de forma directa con los de otro.

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El GLP vehicular también debe consultarse de forma individual en la plataforma. No todos los establecimientos ofrecen GNV, GLP, diésel y gasoholes al mismo tiempo. La disponibilidad puede variar según el distrito, el horario y las existencias que cada operador haya declarado.

Facilito permite aplicar filtros por departamento, provincia, distrito, tipo de combustible y distancia. Luego, el sistema muestra el nombre y la ubicación de la estación, el valor informado para cada producto, la condición operativa del local y las opciones de ordenamiento por cercanía o precio.

La herramienta digital Facilito de Osinergmin permite consultar los precios actualizados del gasohol y el diésel en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué revisar antes de dirigirse a una estación de servicio

Antes de cargar combustible, los conductores pueden verificar que el establecimiento figure como operativo y que el producto requerido aparezca entre los disponibles. También conviene confirmar que el precio de la plataforma coincida con el indicado en el surtidor, ya que los operadores pueden actualizar sus valores a lo largo de la jornada.

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La comparación debe incluir el gasto que implica desplazarse hasta el grifo elegido. Un precio menor puede dejar de representar un ahorro si exige recorrer varios kilómetros, atravesar zonas de alta congestión o realizar un desvío que incremente el consumo de combustible.

Una persona consulta la aplicación Facilito en un teléfono móvil para comparar los precios de combustible en estaciones de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de cada carga es una parte del gasto mensual de un vehículo. La presión de los neumáticos, el estado de filtros e inyectores, el mantenimiento del motor, el peso transportado y la forma de conducción también influyen en el consumo. La consulta puede realizarse en la plataforma oficial Facilito de Osinergmin, donde las estaciones registran sus precios y servicios por zona.

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