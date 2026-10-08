Combustibles en Lima: dónde encontrar los precios más bajos de diésel y gasolina

Reportaje periodístico de Radio Nacional aborda el incremento en los precios de los combustibles en distintos grifos de Lima, Perú. Las imágenes muestran estaciones de servicio donde vehículos abastecen gasolina y diésel, mientras en pantalla se informa sobre variaciones de entre dos y tres soles en los precios.

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Los precios de los combustibles volvieron a registrar cambios en Lima, donde el galón de diésel se encuentra entre S/ 23,45 y S/ 27,99 en establecimientos ubicados en distritos como La Victoria, Breña y el Cercado de Lima. La diferencia entre los valores vuelve a poner el foco en el impacto que tiene el gasto de abastecimiento sobre taxistas, transportistas y conductores particulares.

Las variaciones se producen en un escenario marcado por problemas en el exterior que influyen en la cotización internacional de los derivados del petróleo. Aunque el precio final depende de cada grifo, los ajustes trasladan al mercado local parte de los cambios en los costos de importación, distribución y comercialización.

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Para quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo, una diferencia de varios soles por galón puede modificar el presupuesto de una jornada. El efecto se siente con mayor fuerza entre los taxistas que comienzan sus recorridos desde temprano y deben calcular el gasto de combustible antes de iniciar sus servicios.

Una estación de servicio en Lima registra un aumento de entre dos y tres soles en el precio de los combustibles, según un reporte informativo.

La Victoria, Breña y el Cercado concentran precios distintos para el mismo combustible

El rango del diésel muestra que un conductor puede pagar hasta S/ 4,54 más por cada galón según el establecimiento elegido. El menor precio identificado fue de S/ 23,45, mientras que el valor más alto alcanzó los S/ 27,99. Esa brecha representa un factor relevante para los vehículos que recorren largas distancias durante el día.

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Los grifos ubicados en las primeras cuadras de la avenida México y en sectores próximos a la avenida 28 de Julio figuran entre las referencias para comparar tarifas. Ambas zonas concentran tránsito comercial, transporte público y circulación de taxis, por lo que la consulta previa del valor por galón puede ayudar a reducir el gasto diario.

Los usuarios pueden revisar el aplicativo Facilito, una herramienta que permite localizar establecimientos de venta de combustibles y cotejar sus precios según la zona en la que se encuentren. La plataforma facilita una búsqueda por distrito, tipo de combustible y ubicación, con información útil para quienes necesitan abastecerse antes de desplazarse por la ciudad.

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Una estación de servicio en Lima opera mientras los precios del combustible registran alzas de hasta tres soles en diversos distritos.

La gasolina premium llega a S/ 26,19 y la regular supera los S/ 23 por galón

La gasolina premium se ofrece en Lima en un rango que va de S/ 21,29 a S/ 26,19 por galón. La dispersión entre ambos extremos es de S/ 4,90, una diferencia que también puede afectar a propietarios de automóviles particulares y a conductores que prestan servicios de movilidad mediante aplicaciones.

En el caso de la gasolina regular, los precios identificados oscilan entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón. La distancia entre el valor mínimo y el máximo es de S/ 3, una cifra que adquiere otra dimensión cuando se calcula sobre un tanque completo o sobre varias recargas a la semana.

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La comparación se vuelve más necesaria en períodos de movimientos frecuentes, ya que los valores no son uniformes ni siquiera entre estaciones separadas por pocos kilómetros. La ubicación del grifo, sus costos operativos, el volumen de ventas y las condiciones de abastecimiento inciden en el precio que finalmente encuentra el consumidor.

Una estación de servicio en Lima presenta variaciones en los precios del combustible que afectan el gasto diario de los conductores.

Los aumentos de hasta S/ 2,80 elevan la presión sobre el transporte urbano

El reporte sobre los precios también registró incrementos cercanos a S/ 2,80 por galón frente a tarifas anteriores en algunos puntos de venta. El ajuste representa una suba considerable para vehículos que dependen del diésel o de la gasolina para sostener actividades diarias de transporte, reparto de mercadería o traslado de pasajeros.

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En el caso de los taxistas, el combustible constituye uno de los principales costos operativos junto con el mantenimiento del vehículo, los peajes y las reparaciones. Un aumento por galón puede obligar a reorganizar turnos, buscar rutas de mayor demanda o priorizar zonas donde el consumo de combustible resulte más eficiente.

Los conductores que cargan varios galones por jornada pueden encontrar diferencias relevantes si comparan los precios antes de acudir a un establecimiento. Por ejemplo, una brecha de S/ 4 por galón implica un gasto adicional de S/ 40 en una compra de 10 galones, una suma que puede repetirse varias veces durante la semana.

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Una estación de servicio ilustra la variación en el costo del combustible en Perú, donde el diésel registra una brecha de precio de hasta 4,54 soles por galón.

Facilito permite revisar precios antes de acudir a un grifo

La consulta del aplicativo Facilito puede realizarse antes de salir de casa, al inicio de una jornada de trabajo o durante un recorrido por Lima. La herramienta permite identificar los grifos cercanos y conocer el precio publicado para diésel, gasolina regular, gasolina premium y otros combustibles disponibles.

El uso de esta información resulta especialmente útil para quienes circulan por La Victoria, Breña, el Cercado de Lima y los distritos aledaños. En esas zonas, la cercanía entre establecimientos no garantiza valores similares, por lo que una revisión previa puede evitar que el conductor pague una tarifa más alta por el mismo producto.

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Vehículos abastecen combustible en una estación de servicio en Perú, donde el precio del galón de diésel registra diferencias de hasta 4,54 soles entre establecimientos.

Los precios de los combustibles pueden cambiar de acuerdo con la evolución del mercado internacional y las decisiones comerciales de cada establecimiento. Por ese motivo, los usuarios deben comprobar el valor vigente antes de cargar, sobre todo si buscan reducir el costo de cada recorrido o planificar una recarga de mayor volumen.