Zuliet Seminario en el ‘Miss Grand International 2026′: fotos, videos y todos los looks que lució en la previa del certamen de belleza

Guardar

Zuliet Seminario llegó a Tailandia el miércoles 16 de septiembre para representar al Perú en el Miss Grand International 2026. Desde su llegada, la modelo arequipeña participó en las actividades oficiales previas a la final con una serie de vestuarios que incluyeron diseños inspirados en la cultura tailandesa, creaciones de diseñadores peruanos y piezas para las competencias de traje de baño, traje típico y vestido de gala.

La Miss Grand Perú 2026 cerró su participación en las pruebas preliminares con apariciones en la ceremonia de bienvenida, la conferencia de prensa, el desfile en traje de baño, la exhibición de traje típico y la pasarela de gala. La final del certamen se realizará este sábado 10 de octubre, desde las 7.00 en Perú, en el MGI Hall de Bangkok.

PUBLICIDAD

La representante nacional, de 23 años, llegó a la competencia internacional luego de obtener el título de Miss Latinoamérica en Panamá en 2023. Además de su trayectoria en el modelaje, Zuliet Seminario fue dos veces campeona nacional de pentatlón y dirige ZS Model School, una iniciativa enfocada en la formación de nuevas generaciones de modelos.

Zuliet Seminario llegó a Tailandia el miércoles 16 de septiembre para representar al Perú en el Miss Grand International 2026.

El vestido dorado y naranja de la ceremonia de bienvenida

Una de las primeras apariciones de Zuliet Seminario ocurrió el 22 de septiembre, durante el Welcome Ceremony & Press Conference del ‘Miss Grand International 2026′. Para ese desfile, la representante peruana lució un vestido en tonos dorados y plateados, acompañado de un polisón naranja diseñado por Pedro Arias Suárez.

PUBLICIDAD

La prenda incluía una amplia estola de plumas naranjas que cubría gran parte de los brazos y la espalda de la candidata. El diseño destacó por el contraste entre los tonos metálicos del vestido y el volumen del complemento que acompañó la primera salida de la modelo en la pasarela del certamen.

Durante ese recorrido, Seminario tuvo un breve tropiezo y estuvo a punto de perder el equilibrio. Sin embargo, continuó caminando hasta el final del escenario sin detener su presentación. El momento fue compartido por la cuenta oficial de Miss Grand Perú y generó reacciones divididas entre los seguidores del concurso.

PUBLICIDAD

Algunos usuarios consideraron que la estola afectó la movilidad de la candidata. “Esa estola estuvo de más, le cortó mucho el movimiento”, escribió un seguidor. Otros destacaron la manera en que continuó su recorrido: “Imponente Zuliet, muy bien, sigue así, reina créetela” y “Ese Vestido TODO QUE VERRRR”.

Minutos después, la modelo realizó una segunda aparición junto con las demás representantes. En ese pase, sin el elemento naranja que acompañó el primer atuendo, anunció “Perú” ante el público presente. Esta presentación recibió mensajes como “Ya ganamos” y “¡Viva Arequipa y sus hermosas mujeres, viva el Perú!”.

Vive el momento electrizante en el que Zuliet Seminario, representante de Perú, deslumbra en el escenario de Miss Grand International. Observa su imponente caminar por la pasarela, luciendo un espectacular vestido dorado adornado con una vibrante polisón en tonos naranjas. Video: Instagram Miss Grand Perú Oficial

Un homenaje a Tailandia con ‘The Siamese Flower’

Durante la ceremonia oficial de entrega de la banda de Perú, Zuliet Seminario lució un diseño denominado The Siamese Flower, creado por la diseñadora peruana Juliana Mallqui. El atuendo combinó un top y una falda lila con capas de tul.

PUBLICIDAD

Según explicó la cuenta oficial de Miss Grand Perú, la pieza se inspiró en la Siam Tulip, conocida también como Dok Krachiao, una flor emblemática de Tailandia reconocida por sus tonos púrpura. El diseño buscó rendir homenaje al país anfitrión mediante una referencia a su naturaleza.

Las capas de tul fueron parte central de la propuesta y buscaron representar el movimiento de la naturaleza tailandesa. La elección de este vestuario permitió que la candidata peruana llevara una creación de una diseñadora nacional a una de las actividades oficiales de la competencia.

En otra jornada del cronograma preliminar, Seminario se reunió con Nawat, referente vinculado a la organización del Miss Grand International. Para ese encuentro, utilizó un vestido de Luis Vargas en tonos dorados, con aplicaciones de pedrería y la banda oficial de Perú.

PUBLICIDAD

La modelo compartió imágenes de ese momento en sus redes sociales y escribió: “Feliz de vivir esta experiencia, conocer nuevas personas y, sobre todo, tener la oportunidad de conocer al ‘Only One’”.

The Siamese Flower, de Juliana Mallqui, se inspiró en la Siam Tulip, una flor emblemática de Tailandia.

La pasarela en traje de baño y el pedido de apoyo

Zuliet Seminario también participó en la competencia de traje de baño, una de las etapas previas a la elección de la ganadora del MGI 2026. Para esta presentación, la candidata peruana lució una pieza en tonos azul y blanco.

Durante su recorrido, la modelo mostró una pasarela firme y una actitud enérgica. Las imágenes y videos de esta etapa circularon en cuentas dedicadas a los certámenes de belleza, donde sus seguidores resaltaron la presencia escénica de la representante nacional.

PUBLICIDAD

La competencia de traje de baño llegó después de las primeras actividades oficiales en Tailandia y permitió que Seminario continuara su recorrido en el concurso. La modelo se prepara desde hace meses en aspectos como pasarela, expresión escénica y condición física.

La representante peruana mostró una pasarela firme durante una de las etapas preliminares del certamen.

Yacumama: ‘La Madre de las Aguas’, su traje típico

En la exhibición de traje típico, Zuliet Seminario llevó una creación de Beto Pinedo titulada Yacumama: La Madre de las Aguas. El diseño tomó como referencia una leyenda de la Amazonía peruana.

La propuesta buscó representar la conexión con la naturaleza, las raíces ancestrales y la identidad de la selva. Esta aparición formó parte de las últimas actividades antes de la gala decisiva, en la que las candidatas muestran elementos vinculados con sus países de origen.

PUBLICIDAD

El traje típico permitió que la representante peruana llevara a la pasarela una referencia de la tradición amazónica. La presentación se realizó el siete de octubre, junto con otras pruebas previas que incluyeron la competencia preliminar y el desfile de gala.

La modelo Zuliet Seminario luce tres atuendos en distintas etapas de su participación en el certamen Miss Grand International.

El vestido de gala que consiguió Luciana Fuster

La pasarela de vestido de gala estuvo marcada por un imprevisto. Zuliet Seminario explicó que su equipo no pudo llegar a Tailandia y que las prendas previstas para la preliminar y la final tampoco arribaron a tiempo.

Según la información difundida en redes sociales, Gabriel Nardiello se encontraba en Migraciones de Tailandia sin poder ingresar al país y llevaba los vestidos que la representante peruana tenía destinados para ambas galas. La situación obligó a la candidata a buscar una alternativa horas antes de competir.

PUBLICIDAD

Luciana Fuster, quien se encontraba en Bangkok como invitada y conductora del certamen, ayudó a Seminario a conseguir un vestido para la preliminar. La prenda elegida fue un diseño ceñido, con aplicaciones brillantes, encaje y transparencias. La presentación comenzó con una capa blanca, que la candidata retiró al inicio del recorrido para revelar el vestuario completo.

Fuster también acompañó a Zuliet Seminario durante los minutos previos a la pasarela. “He estado con ella los minutos que he podido, la he abrazado, está tranquila y se siente hermosa, que es lo más importante”, escribió la ex Miss Grand International 2023.

La candidata peruana agradeció el respaldo recibido. “Y una de las personas más puntuales y que tiene que tener muchos créditos por esto es Luciana, porque desde el momento uno nunca dudó en ayudarme. Entonces, Lu, te agradezco un montón, porque no solamente me ayudaste a conseguir los vestidos, sino también me ayudaste a que mi actitud esté mucho mejor, que ese momento malo dé la vuelta 360 grados”.

Zuliet Seminario logró participar con este vestido en la preliminar del Miss Grand International 2026 pese a los problemas con sus vestidos de gala.

Cuándo y dónde ver la final del ‘Miss Grand International 2026′

Zuliet Seminario participará en la final del Miss Grand International 2026 este sábado 10 de octubre. La gala comenzará a las 7.00 en Perú y a las 19.00 en Bangkok, donde se desarrolla el concurso.

La edición 14 del certamen se realizará en el MGI Hall, ubicado en el sexto piso del centro comercial Bravo BKK, en la zona de Rama 9 de Bangkok. La competencia reunirá a representantes de 80 países y territorios autónomos.

La transmisión estará disponible a través del canal de YouTube GrandTV y la página oficial de Facebook de Miss Grand International. El público podrá seguir el número de apertura, las rondas de traje de baño, los discursos relacionados con asuntos sociales, la presentación en vestido de gala y la coronación.

La ganadora sucederá a la filipina Emma Tiglao. Para Zuliet Seminario, la final llegará después de una agenda que incluyó una variedad de diseños, actividades oficiales y una situación inesperada con sus vestidos de gala antes de la preliminar.

Zuliet Seminario viste un traje dorado con corona junto al logotipo oficial del certamen Miss Grand International 2026.