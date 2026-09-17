Zuliet Seminario parte a Tailandia para representar a Perú en el Miss Grand International 2026

La modelo arequipeña fue coronada Miss Grand Perú 2026 el 10 de setiembre en el programa 'Mande quien mande'.

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Zuliet Seminario viajó este miércoles 16 de setiembre rumbo a Tailandia para iniciar su participación en el Miss Grand International 2026, certamen en el que representará al Perú tras haber sido elegida Miss Grand Perú 2026. La modelo arequipeña compartió el inicio de su viaje a través de sus redes sociales, donde expresó la emoción que le genera este nuevo reto internacional.

“Hoy comienza una nueva aventura. Con el corazón lleno de ilusión y orgullo, parto rumbo a Tailandia para representar a mi amado Perú. Llevo conmigo un sueño, toda mi preparación y la promesa de darlo todo. Tailandia, allá voy”, escribió Seminario en su cuenta oficial.

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La coronación oficial y la despedida en Arequipa

Antes de su viaje, Seminario recibió la coronación oficial como Miss Grand Perú el 10 de setiembre, durante una ceremonia realizada en el programa ‘Mande quien mande’, de América Televisión. La organización Miss Grand Perú difundió el momento en sus redes sociales y adelantó entonces la inminente partida de la modelo hacia el país asiático. “Y con esta coronación comienza la cuenta regresiva… porque nuestra reina ya está a punto de partir rumbo a Tailandia”, señaló la cuenta oficial del certamen.

Días antes de abordar su vuelo internacional, la arequipeña visitó su ciudad natal, donde recibió una despedida especial de parte de sus seguidores. “Una gran despedida para nuestra reina Zuliet. Desde su ciudad natal, Arequipa, recibió todo el cariño y la energía de su gente antes de emprender su viaje rumbo a Tailandia para vivir el gran reto del Miss Grand International”, indicó la organización a través de sus redes.

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Zuliet Seminario fue elegida Miss Grand Perú 2026 y recibió la corona oficial de manos de Flavia López, Miss Grand Perú 2025. La ceremonia se realizó en el programa 'Mande quien mande' de América Televisión. Video: Instagram Miss Grand Perú Oficial

El cambio de sede del certamen y las fechas clave

El Miss Grand International 2026 debió modificar su sede original tras el incumplimiento de compromisos contractuales por parte de India, país que iba a albergar inicialmente la competencia. La organización del certamen trasladó todas las actividades y la gala final a Tailandia, donde la concentración de las candidatas comenzó el 18 de setiembre.

La agenda de actividades continuará con la competencia de trajes nacionales, programada para el 5 de octubre, y la competencia preliminar, prevista para el 7 de octubre. La gran final se realizará el 10 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, capital tailandesa, fecha en la que se conocerá a la sucesora de la actual reina del certamen.

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De atleta a reina de belleza, la trayectoria de Zuliet Seminario

Antes de incursionar en el mundo de los concursos de belleza, Zuliet Seminario desarrolló una carrera como deportista. La modelo fue bicampeona nacional de pentatlón y representó al Perú en competencias internacionales durante su etapa como atleta, título que obtuvo en 2019, cuando tenía 16 años, durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales.

En una entrevista con el programa ‘Conexión’, de RPP, previa a su viaje, Seminario recordó cómo dejó atrás su vínculo con el deporte para acercarse al modelaje. “Desde muy pequeña siempre me vi superdeportista, toda mi vida alejada de los tacones”, contó la modelo, quien remarcó que su ingreso al mundo de la belleza se dio recién a los 18 años, tras recibir una propuesta para participar en un certamen. “Una persona confió mucho en mí, me dio la oportunidad y me convenció de participar en uno, y me encantó”, relató.

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Un vistazo exclusivo al detrás de cámaras de la sesión de fotos oficial de nuestra Miss Grand Perú 2026, Zuliet Seminario. Descubre el glamour, la elegancia y la fuerza de nuestra representante, natural de Arequipa, que viaja a Tailandia para buscar llevarse la corona del certamen. Video: Instagram Miss Grand Perú Oficial

La arequipeña también destacó la manera en que su experiencia como deportista influyó en su forma de afrontar los concursos de belleza. “Definitivamente, ser resiliente. Porque todo es un proceso. No me paré en una pista, corrí y gané; me hubiera encantado que fuera así, pero no. Todos los entrenamientos, las caídas y las veces que fue frustrante no ganar un primer puesto me enseñaron que todo tiene su tiempo”, explicó Seminario, quien añadió: “Dios quiso que este año yo represente al país, y lo tomo con mucha responsabilidad y respeto”.

Un antecedente internacional que respalda su candidatura

Zuliet Seminario ya cuenta con experiencia en competencias internacionales de belleza. En 2023, la modelo representó al Perú en el Miss Latinoamérica, certamen realizado en Panamá, donde logró imponerse frente a candidatas de distintos países y se quedó con la corona internacional, en sucesión de la colombiana Lina López.

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Además de su faceta como modelo, Seminario tuvo un paso por la televisión peruana al integrar el elenco del reality ‘Esto es Guerra’ en 2022, junto a figuras como Patricio Parodi, Melissa Loza y Mario Irivarren. Actualmente, la arequipeña dirige ZS Escuela de Modelos, proyecto desde el que se dedica a la formación de nuevas generaciones vinculadas al modelaje.

La agenda del Miss Grand International 2026 incluye la competencia de trajes nacionales el 5 de octubre y la preliminar el 7 de octubre.

Los preparativos para la competencia internacional

Horas antes de abordar su vuelo, Seminario relató los últimos detalles de su preparación para la concentración en Tailandia. “Me acabo de escapar un ratito de las oficinas porque estamos armando maletas”, comentó entre risas la modelo, quien detalló parte del equipaje que lleva a la competencia. “Llevamos de todo: vestidos, trajes de baño, tacones de todo tipo, altos, medianos, bajitos, stilettos. Llevamos de todo”, explicó.

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Entre las prendas que utilizará durante el certamen se encuentra el traje típico peruano, cuyos detalles prefirió mantener en reserva. “El traje típico es alucinante. Ya lo van a ver y les va a encantar, estoy segurísima. Es sorpresa, no puedo decir mucho sobre eso, pero les va a gustar muchísimo”, adelantó la modelo.

Sobre las exigencias del proceso de preparación, Seminario remarcó que no considera un sacrificio dejar de lado ciertas actividades propias de su edad. “He aprendido muchísimo a amar lo que hago, así que no lo veo como un sacrificio como tal. No está dentro de mi camino guiarme por la fiesta. Así que para mí no es un sacrificio, disfruto mucho todo este proceso”, sostuvo la representante peruana.

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Zuliet Seminario viajó a Tailandia para representar a Perú en el Miss Grand International 2026.

Zuliet Seminario llega al Miss Grand International 2026 con el objetivo de sumar una nueva corona para el Perú, país que ya obtuvo el título en dos ocasiones anteriores: en 2017, de la mano de María José Lora, y en 2023, cuando Luciana Fuster se coronó como ganadora del certamen.