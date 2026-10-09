Luciana Fuster y el gran gesto que tuvo con Zuliet Seminario para no ser descalificada del ‘Miss Grand International’

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Luciana Fuster ayudó a Zuliet Seminario a conseguir un vestido de gala para la preliminar del Miss Grand International 2026, luego de que la representante peruana enfrentara inconvenientes con la llegada de su equipo y las prendas que tenía previstas para la competencia en Tailandia.

Zuliet Seminario logró participar en la pasarela preliminar gracias a la gestión de Fuster, quien le consiguió un vestido y la acompañó durante los minutos previos a su salida al escenario. La Miss Grand Perú explicó que sus vestidos de competencia no llegaron a tiempo y que aún no contaba con la prenda destinada a la gran final.

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La situación generó preocupación entre los seguidores de la candidata peruana, ya que los vestidos formaban parte de su preparación para las actividades decisivas del certamen. Según información difundida en redes sociales, Gabriel Nardiello se encontraba en Migraciones de Tailandia sin poder ingresar al país y llevaba las prendas que Zuliet Seminario usaría en la preliminar y la final.

Antes de la pasarela, la representante peruana tuvo que afrontar la ausencia de su equipo y de sus vestidos de gala. Pese a ello, pudo salir al escenario con una prenda conseguida por Luciana Fuster, quien se encontraba en el país asiático como invitada y conductora del evento.

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Zuliet Seminario participa en el desfile de gala durante la etapa preliminar del certamen de belleza Miss Grand International. IG

El gesto de Luciana Fuster con Zuliet Seminario

Luciana Fuster se pronunció en los comentarios de una cuenta de redes sociales que informó sobre los inconvenientes que atravesaba Zuliet Seminario. La exreina de belleza pidió a los seguidores peruanos que evitaran añadir más presión a la candidata mientras se buscaba una solución.

“Tranquilos, Perú, no le pongan más presión a Zuliet, por favor. Hablé con la embajada de Perú en Bangkok, pero lamentablemente nadie puede intervenir con las autoridades tailandesas. Yo vine como invitada y a conducir, así que también tengo que estar enfocada en lo que vine a hacer”.

Fuster explicó que, pese a sus compromisos dentro del certamen, decidió intervenir cuando le pidieron ayuda. La peruana confirmó que logró conseguir el vestido que Zuliet Seminario utilizó durante la competencia preliminar de gala.

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“Aun así, mientras me alistaba para salir a conducir, me pidieron ayuda y he hecho todo lo que estuvo a mi alcance, porque obviamente no podía ser indiferente. Logré conseguirle un vestido para la preliminar y le queda espectacular, ya la van a ver”.

Además de resolver la falta de una prenda para esa noche, Luciana Fuster acompañó a la representante nacional antes de que saliera a la pasarela. La conductora contó que buscó darle tranquilidad en medio de una situación que generó tensión a pocas horas de la competencia.

“He estado con ella los minutos que he podido, la he abrazado, está tranquila y se siente hermosa, que es lo más importante”, añadió Fuster en su mensaje.

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Luciana Fuster consiguió el vestido que Zuliet Seminario utilizó durante la pasarela preliminar.

El video que mostró el respaldo antes de la pasarela

Un video difundido en redes sociales mostró parte del tiempo que Luciana Fuster compartió con Zuliet Seminario antes de la gala preliminar. En las imágenes, se observó a ambas peruanas durante los preparativos de la candidata, luego de los problemas que afectaron la llegada de su equipo y sus vestidos.

La presencia de Fuster permitió que Seminario se preparara con mayor confianza para la pasarela. La conductora también le tomó fotografías mientras lucía el vestido conseguido para la preliminar, una prenda que le permitió participar en una de las actividades principales del concurso.

El gesto fue destacado por seguidores de ambas figuras, quienes reaccionaron a las imágenes y mensajes compartidos desde Tailandia. Para Zuliet Seminario, el respaldo de Luciana Fuster fue importante no solo por haber encontrado una solución a la falta de vestuario, sino también por el acompañamiento emocional recibido antes de salir al escenario.

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La Miss Grand Perú agradeció públicamente a Fuster tras cumplir con su participación en la preliminar. Seminario explicó que la jornada comenzó de manera positiva, pero luego surgieron problemas vinculados con la visa, los permisos y el traslado de sus vestidos.

“Bueno, chicos, creo que hoy día ha sido un reto total, porque todo inició súper bien, pero nunca faltan complicaciones. Mi equipo no pudo llegar. Tuvimos complicaciones con, con lo de la visa, los permisos, los vestidos tampoco llegaron. Pero siento que estos son los momentos claves para la vida, porque son aprendizajes”.

Luciana Fuster ayuda a Zuliet Seminario y le toma fotos a candidata peruana antes de su subir a su pasarea en traje de gala del preliminar del ‘Miss Grand International’ .

Zuliet Seminario agradeció el apoyo de la conductora

Zuliet Seminario afirmó que decidió afrontar el contratiempo como una prueba personal. La candidata señaló que, aunque su equipo no pudo llegar a Tailandia, se mantuvo en contacto con ella y la acompañó durante un momento complejo antes de la competencia.

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“Uno siempre tiene que saber solucionar, aprender a continuar a pesar de las adversidades y me siento orgullosa de cómo lo hemos manejado. Mi equipo, por más que no estuvo acá, no pudo llegar, siempre me acompañó, nunca me dejó sola”.

La representante peruana destacó especialmente a Luciana Fuster por su rapidez para ayudarla. Seminario aseguró que la conductora no dudó en buscar una alternativa para que pudiera contar con un vestido de gala y cumplir con la pasarela preliminar.

“Y una de las personas más puntuales y que tiene que tener muchos créditos por esto es Luciana, porque desde el momento uno nunca dudó en ayudarme. Entonces, Lu, te agradezco un montón, porque no solamente me ayudaste a conseguir los vestidos, sino también me ayudaste a que mi actitud esté mucho mejor, que ese momento malo dé la vuelta 360 grados”.

Zuliet Seminario también valoró la actitud de Fuster fuera de cámaras. Para la candidata, el gesto de la conductora reflejó empatía en un contexto en el que debía concentrarse en su presentación y, al mismo tiempo, enfrentar la incertidumbre por sus prendas de competencia.

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“Y yo admiro mucho eso, porque siento que de eso se trata una reina. No solamente estar con el micro frente a la cámara, sino también lo que eres mucho más allá. Eres una mujer muy empática y yo valoro mucho el hecho de que hayas podido ayudarme”.

La representante de Perú, Zuliet Seminario, viste un atuendo rojo y porta una banda oficial mientras habla a la cámara tras las pruebas preliminares. Durante la grabación, comparte detalles sobre la preparación de sus vestuarios destinados a las etapas de competencia del certamen.