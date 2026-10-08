Perú

Miss Grand International 2026: cuándo es la final, a qué hora y dónde ver en Perú la participación de Zuliet Seminario

Perú está en la lista de las 80 candidatas a llevarse la corona internacional. Luciana Fuster fue la última peruana ganadora en 2023

A la izquierda figura el logotipo de Miss Grand International 2026 y a la derecha una mujer con vestido dorado y corona
Zuliet Seminario viste un traje dorado con corona junto al logotipo oficial del certamen Miss Grand International 2026.
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Perú buscará una nueva corona en el certamen internacional de belleza. La final del Miss Grand International 2026 se realizará este sábado 10 de octubre en Bangkok, con la participación de Zuliet Seminario entre las 80 aspirantes al título.

La representante peruana llegará a la gala decisiva luego de intervenir en las actividades preliminares del concurso, que incluyeron los desfiles de traje típico, traje de baño y vestido de gala. La ganadora sucederá a la filipina Emma Tiglao, actual titular de la corona.

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La edición 14 del certamen tendrá lugar en el MGI Hall, situado en el sexto piso del centro comercial Bravo BKK, en la zona de Rama 9 de Bangkok, Tailandia. La ciudad asumió la sede de la competencia después de que India dejara de albergar el evento.

El espectáculo comenzará con el tradicional número de apertura, que reúne a las concursantes en el escenario. Después se desarrollarán las rondas de traje de baño, los discursos relacionados con asuntos sociales y la presentación en vestido de gala.

Varias mujeres vestidas con trajes de gala posan en un escenario iluminado con luces moradas
Las concursantes del certamen Miss Grand International lucen sus trajes de gala sobre el escenario iluminado durante la competencia.

Al cierre de la ceremonia, el jurado definirá a las finalistas y elegirá a la nueva Miss Grand International. Perú vuelve a tener presencia en la competencia luego del antecedente de Luciana Fuster, quien obtuvo la corona en 2023.

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¿Dónde ver la final del Miss Grand International 2026 desde Perú?

La organización anunció que las actividades del concurso tendrán transmisión por sus plataformas digitales oficiales. El público peruano podrá seguir la gala a través del canal de YouTube GrandTV, disponible para más de 150 países.

La final también será emitida en la página oficial de Facebook de Miss Grand International, donde se espera una cobertura en directo de las rondas principales y de la coronación.

La emisión digital permitirá seguir la participación de Zuliet Seminario desde Perú sin necesidad de una señal televisiva local. La transmisión incluirá las apariciones de las candidatas durante el desfile inicial y las etapas eliminatorias de la noche.

Una mujer con corona y vestido dorado tiene la mano en el pecho frente a dos micrófonos
Zuliet Seminario disimuló un tropiezo durante su desfile inicial en la ceremonia de bienvenida del Miss Grand International 2026 en Tailandia. (Instagram Miss Grand Perú Oficial / Zuliet Seminario)

El certamen reúne a delegadas de 80 países y territorios autónomos. Todas competirán por avanzar en las distintas rondas de evaluación hasta la elección de la nueva titular.

¿A qué hora ver la final del Miss Grand International 2026?

La diferencia horaria entre Tailandia y los países de América Latina obligará a los seguidores peruanos a conectarse durante la mañana. La gala empezará a las 7:00 a. m. en Perú, el sábado 10 de octubre.

En Bangkok, la ceremonia comenzará a las 7:00 p. m., hora de Tailandia. La distancia horaria entre ambos países es de 12 horas, por lo que la competencia se verá en vivo en territorio peruano desde temprano.

Zuliet Seminario y su paso por la Preliminar y National Costume

Las últimas actividades previas a la gala central se realizaron el 7 de octubre. Zuliet Seminario participó en la competencia preliminar y en la exhibición de National Costume, dos instancias que permiten a las candidatas mostrar su presencia escénica ante el jurado y el público.

En la categoría de traje típico, la peruana llevó una creación de Beto Pinedo titulada “Yacumama: La Madre de las Aguas”. El diseño tomó como referencia una leyenda de la Amazonía peruana y buscó representar la conexión con la naturaleza, las raíces ancestrales y la identidad de la selva.

Tres fotografías de una mujer con vestido de gala plateado, traje típico alegórico de serpiente y traje de baño estampado de dos piezas
La modelo Zuliet Seminario luce tres atuendos en distintas etapas de su participación en el certamen Miss Grand International.

Durante la preliminar, Seminario también desfiló en traje de baño con una pieza en tonos azul y blanco. Más tarde participó en la pasarela de vestido de gala, una de las presentaciones que suele tener mayor peso visual en la antesala de la final.

La representante peruana tuvo que modificar su elección inicial para esa ronda debido a que el vestido principal que tenía previsto usar no llegó a destino. Ante esa situación, recurrió a una segunda alternativa para salir al escenario.

El atuendo elegido fue un vestido ceñido, con aplicaciones brillantes, encaje y transparencias. La presentación comenzó con una capa blanca, que retiró al inicio del recorrido para revelar el diseño completo.

Con esas apariciones, Zuliet Seminario cerró su participación en las pruebas previas y quedó lista para la definición del Miss Grand International 2026.

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