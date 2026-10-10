SBS aprueba norma para evitar “potenciales conflictos de interés” en licitaciones del seguro

SBS aprobó nueva norma sobre el seguro que pagas en tu AFP. - Crédito Andina/Carlos Lezama

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Nuevas reglas para el sistema de pensiones. Como se sabe, los afiliados pagan un seguro a las AFP, junto a sus aportes y comisiones. Pero este seguro no va para las AFP.

El pago del seguro es cobrado por la AFP, pero esa cobertura la ofrecen las empresas de seguros. Ahora, dado que las empresas de seguros también podrán operar como administradoras de pensiones (EAF, empresas administradoras de fondos) y que una AFP también sería empresa de seguros, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP busca promover mayor competencia en la siguiente licitación del ‘seguro’.

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“La SBS aprobó una norma que fortalece la gestión del Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio Colectivo (SISCO), con el objetivo de mitigar riesgos operacionales y legales, prevenir potenciales conflictos de intereses y establecer condiciones que favorezcan una mayor competencia en su próxima licitación”, aclara la entidad.

La SBS aprueba nueva norma previo a la licitación del seguro . - Crédito SBS

Se viene la novena licitación

Así, las nuevas disposiciones también refuerzan la protección de la información y adecuan el plazo de determinadas pensiones preliminares a la duración de los procesos judiciales laborales y previsionales.

“El SISCO protege a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ante situaciones de invalidez y a sus beneficiarios en caso de fallecimiento del titular. Cuando corresponde otorgar la cobertura, el seguro financia el aporte adicional necesario para completar el capital requerido para acceder a una pensión de invalidez y/o sobrevivencia, conforme a las condiciones aplicables”, aclara la SBS.

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Se debe resaltar que la novena licitación del SISCO se realizará en las próximas semanas y permitirá seleccionar a las empresas de seguros que brindarán esta cobertura. El proceso contempla la adjudicación sobre la base de las condiciones establecidas y el menor precio ofrecido, con el propósito de favorecer condiciones competitivas en beneficio de los afiliados y sus beneficiarios.

Este microinformativo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presenta el servicio Herederos Informados. También incluye datos estadísticos sobre los depósitos en el sistema bancario. Las imágenes muestran pantallas del sitio web de la SBS, un grupo de personas en un evento formativo y una entrevista a un funcionario. El video finaliza con un fondo blanco.

Las medidas

¿Qué contempla ahora la SBS en su nueva norma? Se amplía hasta 72 meses (seis años) el plazo de otorgamiento de pensiones preliminares en los casos relacionados con la regularización de aportes y la determinación judicial de una relación laboral.

Lo que la disposición busca es adecuar el plazo a la duración de los procesos judiciales y mitigar riesgos operacionales y legales asociados a la liquidación del aporte adicional mientras se encuentra pendiente una decisión judicial definitiva.

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Pero el plazo podrá concluir antes si se notifica un pronunciamiento judicial consentido o ejecutoriado, o si no se acredita oportunamente el inicio de las acciones judiciales correspondientes, de acuerdo con las condiciones establecidas en la norma.

Integra AFP solicitó incorporar el producto de rentas particulares y espera la aprobación de la SBS para operar también como compañía de seguros y pensiones.

Contra los conflictos de interés

Por otro lado, con el fin de prevenir y gestionar adecuadamente potenciales conflictos de intereses, las empresas de seguros que operen como empresas administradoras de fondos (EAF) y participen como postoras no podrán integrar el Comité de Adjudicación ni intervenir en la elaboración de las bases. Ello, sin perjuicio de la obligación de todas las EAF respecto de la suscripción de los contratos, dado que el proceso se realiza de manera colegiada y en representación de los afiliados.

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La norma también exige sustentar las decisiones y actuaciones; documentar la identificación, evaluación y gestión de conflictos de intereses; e implementar la segregación funcional y de información, controles de acceso, registros de trazabilidad y medidas de confidencialidad con el fin de realizar acciones de monitoreo y de supervisión.