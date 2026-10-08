Videos del concierto de BTS en el Estadio San Marcos: cinco momentos que marcaron el primer show en Lima

Los integrantes del grupo surcoreano BTS realizan una presentación sobre un escenario iluminado durante su concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)

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El primer encuentro de BTS con sus seguidores peruanos dejó imágenes que circularon de inmediato en redes sociales. La noche del miércoles 7 de octubre, BTS ofreció su primer concierto en Lima ante un Estadio San Marcos lleno, como parte de su gira mundial BTS World Tour Arirang. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook repasaron canciones de distintas etapas de su carrera, hablaron en español y recibieron la respuesta de miles de ARMY que esperaron durante años por esta visita.

El espectáculo comenzó cerca de las 20:00 horas y se extendió por más de dos horas. Las asistentes ocuparon las tribunas y el campo con sus ARMY Bombs, los dispositivos luminosos oficiales del fandom, que acompañaron cada canción y convirtieron al estadio en un mar de luces.

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La primera fecha de BTS en Perú tuvo momentos que concentraron la euforia del público. Desde la aparición de los siete integrantes por la pasarela hasta las expresiones que aprendieron en español, estos son cinco episodios que definieron la noche.

Esta es la presentación en vivo de BTS de 'MIC Drop', que se desarrolla en medio de una ola de ARMY Bombs verdes que llenan el enorme estadio | Paula Díaz

1. La entrada de BTS por la pasarela al ritmo de Hooligan

El inicio del concierto fue uno de los videos más compartidos por las asistentes. Con las luces apagadas y los gritos de las tribunas, los siete integrantes aparecieron sobre una pasarela que atravesaba parte del escenario y les permitió acercarse a los distintos sectores del Estadio San Marcos.

La banda abrió su presentación con Hooligan, una canción de su álbum Arirang. El tema marcó el primer contacto de BTS con ARMY en Perú y dio paso a un coro masivo que se mantuvo a lo largo del show.

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Las imágenes registraron a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook avanzando por el escenario mientras el público levantaba sus celulares y lightsticks. Para muchas seguidoras, fue la primera vez que vieron al grupo completo en vivo.

2. Los saludos en español que conectaron con ARMY

Después de la apertura, los integrantes se turnaron para hablar en español. Las frases fueron breves, pero cada una obtuvo una reacción inmediata del estadio.

Jungkook fue uno de los primeros en intervenir: “Buenas noches, Lima. Es nuestra primera vez en Lima. Queremos que esta noche sea especial”. Jimin recordó el tiempo que tomó la llegada del grupo al país y adelantó una noche especial para el público peruano.

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“Nos demoramos mucho para venir a Lima, así que haremos un show increíble”, expresó el cantante. j-hope, por su parte, señaló que confiaba en la energía de las asistentes, mientras Jin preguntó si ARMY estaba lista para el concierto.

Los mensajes en español se repitieron durante distintos tramos de la presentación. Antes de una canción, Jimin pidió al público elevar el volumen de los coros: “La siguiente canción cantemos más fuerte. Vamos con todo”.

Un vistazo al inolvidable concierto de BTS en Perú, donde los miembros interactuaron con sus fans en español, creando una conexión única y un ambiente eléctrico.

3. El “Hola, causas” de V y la frase sobre una “noche loca”

Kim Taehyung, conocido como V, recurrió a una expresión popular peruana para saludar al público. “Hola, causas, yo soy V”, dijo, antes de destacar la asistencia en el recinto.

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“Ustedes llenaron este estadio gigante. ¿Están listos para una noche loca?”, preguntó el artista. La frase provocó una respuesta de gritos desde las tribunas y el campo, y se convirtió en uno de los momentos de mayor circulación en plataformas como TikTok y X.

El uso de expresiones locales mostró la preparación de los miembros para el primer encuentro con el público peruano. La banda mantuvo varios espacios de conversación entre canciones, en los que también preguntaron a las asistentes si aún tenían energía para seguir con el show.

V volvió a dirigirse a ARMY más adelante y destacó la entrega del público. “Armys, si siguen así de impresionantes, no necesito nada más”, afirmó antes de continuar con el repertorio.

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Revive el inolvidable momento del primer concierto de BTS en Perú, donde V (Taehyung) y Jungkook sorprendieron al ARMY hablando español, usando la jerga '¿Qué fue causa?' y declarando que 'Perú es clave'.

4. Home y Wings sorprendieron a las seguidoras

La lista de canciones también dejó momentos de alta reacción. La interpretación de “Home” y “Wings” sorprendió a las asistentes, que reconocieron ambos temas desde los primeros acordes y los corearon de principio a fin.

La presencia de esas canciones permitió que el concierto combinara material de Arirang con temas de etapas anteriores de BTS. Durante la noche también sonaron “Butter”, “Dynamite”, “Fire”, “Not Today”, “Body to Body”, “Please” e “Into the Sun”.

Los videos del público muestran el encendido coordinado de los lightsticks durante las canciones y las respuestas de los miembros al escuchar las letras interpretadas por miles de personas. La euforia creció en cada pausa del grupo y en los recorridos por la pasarela.

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Revive el inolvidable momento en que BTS sorprendió a sus fans en Perú al interpretar 'Wings'. Después de una emotiva interacción en español, la banda desató la euforia de miles de ARMYS.

5. “Perú es clave” y la promesa de volver

Uno de los momentos finales más celebrados llegó cuando los integrantes hablaron de su experiencia en el país. BTS mencionó la gastronomía peruana y lanzó una frase que el público convirtió en uno de los lemas de la noche: “Perú es clave”.

Jin también dijo que Perú era “el mejor” y señaló que había aprendido español para el concierto. El comentario fue seguido por aplausos, gritos y nuevas grabaciones desde las tribunas.

Jungkook destacó, además, la fuerza con la que ARMY acompañó “Arirang”. “Hoy el show estuvo muy divertido y me sorprendí mucho cuando todos cantaron ‘Arirang’. Creo que fue lo que cantaron más fuerte”, señaló.

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El cantante cerró su intervención con una promesa que recibió una de las mayores ovaciones de la noche: “Por eso creo que tenemos que volver”.

Revive el emotivo momento en que los miembros de BTS se dirigen a sus fans en español durante su gira por Sudamérica. Jungkook, impresionado por la energía del público, promete que volverán. Crédito: Infobae Perú / Paula Díaz Elizalde.

BTS cerró la primera presentación con “Please” e “Into the Sun” y se despidió con un “Perú, hasta mañana”. El grupo volverá al Estadio San Marcos este viernes 9 y sábado 10 de octubre para completar sus tres conciertos en Lima.

Miles de fans iluminan el estadio y cantan al unísono "Into the sun", la canción elegida por BTS para el espectacular cierre de la primera fecha de su concierto.