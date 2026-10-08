Integrantes de BTS emocionaron a fans peruanas al hablar en español en primer concierto en Estadio San Marcos

Un momento inolvidable para ARMY de Perú. Jungkook sorprende a todos durante su concierto en Lima al hablar en español y expresar su deseo de tener una noche especial con sus fans. | X / @stayalivejksg

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Los integrantes de BTS emocionaron a las fans peruanas al hablar en español durante su primer concierto en el Estadio San Marcos. Jung Kook, Jimin, Jin, j-hope y V se dirigieron al público con mensajes que fueron respondidos con gritos, aplausos y cánticos por parte de las asistentes.

El grupo surcoreano inició su presentación a las 20:00, luego de una jornada en la que miles de seguidoras llegaron desde temprano a los exteriores del recinto. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook ingresaron caminando por una larga pasarela instalada en el estadio y recibieron una ovación de las fanáticas ubicadas en las tribunas y en las zonas más cercanas al escenario.

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BTS abrió la noche con “Hooligan”, tema incluido en ARIRANG, su álbum de 2026. La canción dio inicio al repertorio preparado para el primer concierto del grupo en Lima y marcó el primer contacto musical de los siete integrantes con el público peruano durante esta serie de presentaciones.

Una multitud masiva, un océano de luces y cánticos a todo pulmón. Así se vivió la histórica primera visita de BTS a Lima, Perú. Siente la emoción y la pasión de los fans mientras la banda domina el escenario. | X / @stayalivejksg

Los mensajes en español de BTS para el público peruano

Jung Kook fue uno de los primeros miembros de BTS en dirigirse a las asistentes desde el escenario. El cantante saludó al público peruano y expresó el deseo del grupo para esta primera fecha:

“Buenas noches Lima, es nuestra primera vez en Lima, queremos que esta noche sea especial”.

Sus palabras desataron una nueva ola de gritos en el Estadio San Marcos. Las fanáticas respondieron al saludo mientras el artista continuaba con la presentación junto a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin y V. El mensaje de Jung Kook acompañó uno de los primeros momentos de interacción entre BTS y sus seguidoras peruanas.

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Jimin también habló en español ante el entusiasmo del público. “Lima, nos demoramos mucho para venir, así que haremos un show increíble”, expresó el integrante de BTS. Sus palabras hicieron referencia a la espera de las fanáticas peruanas por ver al grupo reunido sobre un escenario en el país.

¡Un momento que quedó para la historia! Jimin se esfuerza por hablar español para comunicarse directamente con sus fans en Perú, prometiéndoles un show inolvidable. | X / @GLISTEN_J

Jin se sumó a la interacción con una pregunta dirigida a las asistentes: “Yo estoy listo, el ambiente está listo, BTS está listo. ¿ARMY está listo?”. La respuesta fue inmediata y el estadio reaccionó con gritos y aplausos de las seguidoras, que acompañaron cada mensaje de los artistas.

j-hope también se dirigió al público durante la presentación. “Esta noche confío en ustedes”, señaló el cantante ante las fanáticas reunidas en el Estadio San Marcos. La frase fue celebrada por las asistentes, que siguieron el concierto durante las tres horas de show ofrecidas por la agrupación surcoreana.

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El emocionante momento en que J-Hope de BTS se dirige a la multitud en español, prometiendo una noche de locura y mostrando su confianza en los fans que acudieron a la primera fecha del concierto de BTS en el Estadio San Marcos de Lima.

V saludó a Lima con una expresión peruana

V protagonizó otro de los momentos que generó reacciones entre las asistentes al utilizar una expresión local para saludar al público. “Hola, causas , yo soy V. Ustedes llenaron este estadio gigante. ¿Están listos para una noche loca?”, manifestó desde el escenario.

La intervención del artista provocó gritos entre las fanáticas, que celebraron que los integrantes de BTS intentaran comunicarse en español durante el concierto. Los mensajes pronunciados por Jung Kook, Jimin, Jin, j-hope y V se convirtieron en parte de los momentos más comentados de la noche entre el ARMY peruano.

Mientras los integrantes hablaban con el público, las ARMY Bombs iluminaban las tribunas del Estadio San Marcos. Las asistentes respondieron a los artistas con cánticos y aplausos, luego de haber esperado durante horas en los exteriores del recinto y en las zonas habilitadas para cada sector.

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La llegada de BTS al escenario había generado una reacción inmediata entre las fanáticas. Los videos grabados desde distintos puntos del estadio registraron el instante en que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook caminaron por la pasarela antes de interpretar Hooligan.

El ingreso de los siete artistas marcó el inicio oficial del primer concierto de BTS en Lima. La agrupación se presentó ante miles de seguidoras que siguieron cada movimiento de los integrantes desde las tribunas y el campo, mientras el recinto recibía por primera vez al grupo completo.

Revive el inolvidable momento en que Kim Taehyung (V) de BTS sorprendió a todo el ARMY peruano al saludarlos con un 'Hola, causas' durante su concierto en el Estadio San Marcos en Lima. ¡La reacción del público es pura euforia! | X / @Taehyungimpact

El primer encuentro de BTS con el ARMY peruano

La primera presentación de BTS en el Estadio San Marcos reunió a fanáticas que llegaron desde temprano para asegurar su ingreso al recinto. Antes del inicio del concierto, los exteriores registraron largas filas de asistentes que aguardaban la apertura de las puertas y el acceso a sus respectivas zonas.

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Una vez dentro del estadio, el público esperó la aparición de los integrantes. El ingreso de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook por la larga pasarela concentró la atención de las asistentes, que respondieron con gritos cuando los artistas aparecieron por primera vez en el escenario.

La apertura con Hooligan dio paso a una noche de música e interacción con las fanáticas peruanas. Los mensajes en español de Jung Kook, Jimin, Jin, j-hope y V reforzaron el vínculo con las asistentes, que celebraron cada una de las frases pronunciadas por los integrantes durante el show.

Jimin destacó la importancia de la llegada del grupo a Lima al señalar: “Lima, nos demoramos mucho para venir, así que haremos un show increíble”. Jung Kook, por su parte, expresó el objetivo de BTS para esa primera fecha: “Buenas noches Lima, es nuestra primera vez en Lima, queremos que esta noche sea especial”.

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Con los saludos de los integrantes, el primer concierto de BTS en el Estadio San Marcos quedó marcado por la respuesta del ARMY peruano. Desde la aparición de los artistas en la pasarela hasta los mensajes en español, las fanáticas acompañaron la presentación con aplausos, gritos y cánticos durante las tres horas de espectáculo.

Integrantes de BTS emocionaron a fans peruanas al hablar en español en primer concierto en Estadio San Marcos