BTS impresionado con el cariño de las ARMY desde su llegada a Perú y Jungkook hace emocionante promesa: “Tenemos que volver”

Revive el emotivo momento en que los miembros de BTS se dirigen a sus fans en español durante su gira por Sudamérica. Jungkook, impresionado por la energía del público, promete que volverán. Crédito: Infobae Perú / Paula Díaz Elizalde.

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Miles de integrantes de ARMY colmaron el Estadio San Marcos la noche del miércoles 7 de octubre para presenciar el primer concierto de BTS en Perú. La banda surcoreana inició así sus tres fechas en Lima como parte de la gira mundial BTS World Tour Arirang, con un repertorio que incluyó temas de su nueva producción y éxitos que el público coreó de principio a fin.

Las localidades para las tres presentaciones previstas en Lima se agotaron antes de la llegada del grupo, integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

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La presentación comenzó alrededor de las 20:00 horas, luego de una jornada en la que las seguidoras llegaron desde temprano a los exteriores del recinto. Algunas habían formado filas desde el día anterior, mientras otras accedieron al estadio durante la tarde para ubicarse en campo y tribunas.

El encuentro marcó el primer show de BTS frente a sus seguidores peruanos. La expectativa acumulada durante años se trasladó al estadio con los gritos, los lightsticks oficiales del fandom y los coros que acompañaron cada canción.

El grupo musical BTS realiza una presentación en el Estadio San Marcos de Lima ante miles de asistentes. (Paula Diaz)

Jungkook destacó el coro del público peruano

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó durante las intervenciones de los integrantes ante el público, varios de ellos con ayuda de una intérprete. Jungkook se mostró sorprendido por la respuesta de las asistentes, en especial por la fuerza con la que acompañaron “Arirang”, tema que da nombre a la gira y al reciente álbum del grupo.

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“Hoy el show estuvo muy divertido y me sorprendí mucho cuando todos cantaron ‘Arirang’. Creo que fue lo que cantaron más fuerte”, expresó el cantante, según la traducción en vivo durante el concierto.

La reacción del público llevó al artista a dejar abierta la posibilidad de un regreso a la región. “Por eso creo que tenemos que volver”, dijo Jungkook, frase que generó una nueva ovación en el Estadio San Marcos.

El integrante de BTS también señaló que Lima forma parte del inicio del tramo sudamericano de la gira. “Nos hemos divertido mucho. Estamos en el inicio de este tour sudamericano y vamos a mantener este ánimo y vamos a divertirnos mucho en el resto de los países”, manifestó.

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Antes de despedirse, Jungkook usó palabras en español para dirigirse a las seguidoras. “Lima mucho picante”, mencionó, generando aún más euforia. “Los amo. Thank you. Gracias. Hasta mañana”, agregó, en referencia a la segunda fecha del grupo en la capital peruana.

Jungkook promete regresar a Perú durante concierto de BTS

El primer concierto estuvo marcado por varias intervenciones de los miembros de BTS en español. Desde el inicio, los artistas buscaron establecer contacto directo con el público peruano y anunciaron que prepararían una noche especial para su debut en el país. “Lima, ¿están listos?”, preguntaron los integrantes, quienes no dudaron en mostrarse emocionados con la rápida respuesta del público, que no dejaba de gritar y corear cada canción de la boy band.

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La comunicación con las asistentes tuvo un lugar central en una noche que combinó canciones de Arirang con temas que ya forman parte de la historia del septeto. “Butter” y “Dynamite” figuraron entre las interpretaciones que elevaron el volumen de los coros en las tribunas y en la zona de campo.

El espectáculo concluyó luego de más de dos horas con “Please” e “Into the Sun”, dos temas de la nueva etapa musical de BTS. Antes de retirarse, los integrantes dejaron un mensaje breve para sus fans: “Perú, hasta mañana”.

Los integrantes del grupo surcoreano BTS realizan una presentación sobre un escenario iluminado durante su concierto en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)

BTS volverá a presentarse el 9 y 10 de octubre en Lima

La presentación del miércoles fue la primera de tres fechas programadas en el Estadio San Marcos. BTS volverá al escenario este viernes 9 y sábado 10 de octubre, cuando cerrará su paso por Lima antes de continuar con la gira por otros países de Sudamérica.

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El recorrido regional comenzó en Bogotá, Colombia, con conciertos el 2 y 3 de octubre. Tras las fechas peruanas, el grupo tiene previstas actuaciones en Santiago de Chile, La Plata y São Paulo.

La llegada de la banda movilizó a miles de seguidoras en Lima, con actividades organizadas por el fandom y espacios temáticos en distintos puntos de la ciudad. El primer concierto confirmó esa expectativa con un estadio lleno y una respuesta que Jungkook resumió en su promesa de volver.

El grupo surcoreano BTS ofrece un concierto ante miles de seguidores en el Estadio San Marcos de Lima. (Paula Diaz)