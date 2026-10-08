Perú

Jimin se emociona ante las muestras de cariño de ARMY durante concierto de BTS: “Ha sido un día muy feliz”

El artista recordó la expectativa que compartía con sus compañeros antes de conocer el país y destacó la respuesta del público en San Marcos

Jimin y su mensaje a las seguidoras peruanas de BTS. Infobae Perú
Jimin y su mensaje a las seguidoras peruanas de BTS. Infobae Perú
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Jimin, integrante de BTS, expresó su agradecimiento por el recibimiento de las ARMY peruanas durante el primer concierto que la agrupación surcoreana ofreció en Lima. El cantante habló ante un Estadio San Marcos repleto, destacó la expectativa que tenían él y sus compañeros por conocer el país y cerró su mensaje con un “Los amo” en español.

La intervención ocurrió durante el espectáculo del miércoles 7 de octubre, primera de las tres fechas que BTS programó en la capital peruana como parte de su gira mundial BTS World Tour Arirang. Miles de asistentes respondieron con gritos mientras el artista compartía, con la ayuda de una traductora, sus impresiones sobre el esperado encuentro.

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“Es la primera vez que estamos aquí”, dijo Jimin al inicio de su mensaje. La reacción de las tribunas interrumpió por unos segundos sus palabras. El cantante sonrió ante la interpretación de la traductora y comentó: “Creo que están traduciendo muy emocionalmente”.

Durante el concierto en un estadio repleto en Perú, Jimin expresa lo mucho que él y los miembros esperaban visitar el país, agradeciendo sinceramente a los fans por la increíble bienvenida que les dieron. | Infobae / Paula Díaz

El integrante de BTS explicó que el grupo conocía las acciones que las seguidoras peruanas organizaron antes de su llegada a Lima. La expectativa por la visita se expresó en actividades, anuncios, reuniones y homenajes preparados por distintas fanbases durante los días previos a los conciertos.

Expectativa de BTS por conocer Perú

El artista señaló que él y los demás miembros del grupo esperaban con interés su primera experiencia en el país. “Yo sé muy bien de qué manera nos dieron la bienvenida cuando supieron que íbamos a venir”, afirmó ante el público.

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Según explicó, la respuesta de las ARMY despertó curiosidad entre los siete integrantes sobre el lugar que los recibiría. “Por eso, los miembros, incluyéndome, teníamos mucha expectativa al pensar qué lugar sería este. Con ese pensamiento vinimos”, expresó.

Vista nocturna de un estadio multitudinario iluminado por luces rojas de los asistentes ante un escenario con pantallas
Miles de fanáticos asisten al concierto del grupo surcoreano BTS en el Estadio San Marcos en Lima. (Paula Diaz)

BTS llegó a Lima el lunes 5 de octubre, después de sus presentaciones en Bogotá, Colombia. La visita marcó el primer concierto de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en territorio peruano desde el debut de la banda en 2013.

La agrupación se presentó el 7 de octubre ante miles de seguidores en el Estadio San Marcos, donde tiene previstas dos funciones más los días 9 y 10 de octubre. Las tres fechas corresponden al tramo latinoamericano de Arirang, gira que continuará por Chile, Argentina y Brasil.

Miles de fans iluminan el estadio y cantan al unísono "Into the sun", la canción elegida por BTS para el espectacular cierre de la primera fecha de su concierto.

“Nos han dado una gran bienvenida”

Jimin agradeció las expresiones de afecto que recibió BTS desde el anuncio de la llegada del grupo a Perú y durante la primera fecha en Lima. El artista señaló que la reacción del público hizo difícil resumir lo que sentía desde el escenario.

“Quiero decirles que, de verdad, estoy muy agradecido. Ya vinimos aquí y ustedes nos han dado una gran bienvenida”, manifestó ante la multitud.

Luego añadió: “Creo que ha sido un día muy feliz y me cuesta mucho expresarlo”. La frase generó otra ovación entre las seguidoras, que siguieron cada una de las intervenciones de los integrantes con carteles, lightsticks y coros.

Un escenario circular iluminado de rojo con artistas en el centro, rodeado por tribunas llenas de público con luces rojas encendidas
El grupo de k-pop BTS se presenta sobre un escenario iluminado de rojo en el Estadio San Marcos de Lima ante una multitud de fanáticos. (Paula Diaz)

El miembro de BTS también consultó al público si había disfrutado de la presentación. “Si es que se han divertido mucho, estoy muy agradecido”, sostuvo.

La primera noche en Lima incluyó canciones de Arirang y temas de etapas anteriores del grupo. La banda abrió el concierto alrededor de las 20:00 horas y permaneció en el escenario durante más de dos horas. Durante ese tiempo, los siete integrantes pronunciaron varias frases en español para dirigirse a ARMY.

Jimin fue uno de los miembros que buscó interactuar con los asistentes en su idioma. Al inicio del espectáculo, dijo: “Nos demoramos mucho para venir a Lima. Así que haremos un show increíble”. Más adelante, pidió elevar los coros antes de una canción: “La siguiente canción cantemos más fuerte. Vamos con todo”. El llanto de emoción de las fans no se hizo esperar.

BTS aún tiene dos conciertos pendientes en Lima

En el tramo final de su discurso, Jimin recordó que la visita de BTS a Perú todavía contempla dos presentaciones más. El grupo volverá a actuar en el Estadio San Marcos el viernes 9 y el sábado 10 de octubre.

“Tenemos dos fechas más y vamos a prepararlas con mucho esfuerzo. Muchas gracias por venir y regresen con cuidado”, indicó el cantante a través de la traducción.

Antes de retirarse, Jimin se dirigió por última vez al público con una frase en castellano. “Los amo”, gritó, lo que provocó una nueva respuesta de las tribunas.

BTS cerró su primer concierto en Lima con los temas “Please” e “Into the Sun”. Al despedirse, los integrantes anunciaron su regreso para la segunda fecha con un breve mensaje: “Perú, hasta mañana”.

Jungkook promete regresar a Perú durante concierto de BTS.
Jungkook promete regresar a Perú durante concierto de BTS

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