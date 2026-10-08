Perú

Papa León XIV en Cusco: entregará la Rosa de Oro a la Virgen de Belén y un sudario al Señor de los Temblores

El pontífice llegará el 15 de noviembre a las 9:45 a. m. y recorrerá Sacsayhuamán y la Plaza Mayor antes de continuar hacia Pucallpa

Acuarela de un papa en el centro, flanqueado por una estatua vistosa de la Virgen María con el Niño y una figura de Cristo crucificado.
Una ilustración en acuarela integra al papa León XIV entre las imágenes veneradas de la Virgen de Belén y el Señor de los Temblores con la ciudad de Cusco al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El papa León XIV llegará al Cusco el próximo 15 de noviembre como parte de una jornada que incluirá actividades religiosas y encuentros con la población local. La agenda prevista contempla su paso por distintos puntos de la Ciudad Imperial antes de continuar su viaje hacia Pucallpa.

Uno de los actos centrales será la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén, patrona y reina jurada del Cusco. El pontífice también entregará un sudario destinado al Señor de los Temblores, imagen reconocida como patrono jurado de la ciudad.

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La presencia del pontífice también implicará un despliegue especial para organizar el acceso de los fieles, regular el tránsito y establecer las condiciones de seguridad durante su recorrido. Las autoridades e instituciones involucradas todavía coordinan estos aspectos.

El monseñor Israel Condorhuamán Estrada, administrador de la Basílica Catedral del Cusco, informó a RPP sobre las actividades previstas y precisó detalles del itinerario que seguirá León XIV desde su llegada a la ciudad hasta su salida rumbo a Pucallpa.

León XIV llegará al Cusco a las 9:45 de la mañana

De acuerdo con lo informado por el Arzobispado del Cusco, el arribo del papa León XIV está previsto para las 09:45 horas al aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Luego de los saludos protocolares, el pontífice se trasladará hacia Sacsayhuamán.

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El recorrido contempla el paso por la avenida Velasco Astete, la avenida 28 de Julio, la Alameda Pachacuteq y la avenida El Sol. Desde este último punto continuará hacia la explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán.

En ese lugar está prevista una actividad de carácter mariano. Según explicó el monseñor Condorhuamán, el programa contempla un mensaje dedicado a la Virgen María y la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén.

La distinción corresponde a una pieza de orfebrería que el pontífice entrega a determinados santuarios vinculados con una especial devoción. En el caso del Cusco, el reconocimiento estará dirigido a la imagen de la Virgen de Belén.

Pintura en acuarela de un papa saludando con la mano, la Virgen María con el Niño Jesús y una catedral al fondo.
Una ilustración conmemora la visita pastoral del papa León XIV a Chiclayo junto a la imagen de Nuestra Señora de la Paz y la catedral de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosa de Oro será entregada a la Virgen de Belén

El acto en Sacsayhuamán tendrá como uno de sus momentos principales la entrega de la Rosa de Oro Papal a la Virgen Reina de Belén. El Arzobispado cusqueño confirmó que este gesto formará parte de la visita de León XIV a la Ciudad Imperial.

La ceremonia se desarrollará en el marco del homenaje mariano previsto para esa jornada. Después de esta actividad, el papa se dirigirá hacia la Plaza Mayor del Cusco para continuar con el programa oficial.

El segundo punto contempla un mensaje a los fieles, una oración del Ángelus y una bendición. En este espacio también se producirá la entrega de un obsequio al Señor de los Temblores, conocido de forma afectuosa como Taytacha de los Temblores.

El monseñor Condorhuamán explicó a RPP que el sudario será confeccionado en el Vaticano. Según detalló, la pieza incluirá elementos vinculados con el pontífice y estará destinada a la imagen del patrono jurado de la ciudad.

“Ellos lo están haciendo confeccionar con los escudos alusivos al Papa para que sea una reliquia y un grato recuerdo de su visita a Cusco”, señaló el representante del Arzobispado.

Sudario será destinado al Señor de los Temblores

Sudario será destinado al Señor de los Temblores
Sudario será destinado al Señor de los Temblores. Andina

El obsequio que recibirá el Señor de los Temblores tiene una relación directa con una de las piezas utilizadas para la imagen durante su recorrido procesional. El sudario es colocado al Cristo durante el Lunes Santo, fecha en la que se realiza su cambio para la procesión.

El Arzobispado del Cusco confirmó que la pieza entregada por León XIV será elaborada en la Santa Sede. El diseño incorporará escudos relacionados con el actual pontífice, de acuerdo con lo explicado por el monseñor Condorhuamán.

La entrega se realizará en la Plaza Mayor, después de la actividad prevista en Sacsayhuamán. De esta manera, las dos principales imágenes religiosas vinculadas con el programa de la visita recibirán un gesto del pontífice durante su permanencia en la ciudad.

Parroquias del Cusco preparan actividades de oración

Las comunidades religiosas del Cusco también preparan la recepción del pontífice. Iglesias, templos y parroquias realizan jornadas de oración dirigidas al Santísimo Sacramento y utilizan una imagen de León XIV como parte de estas actividades.

El Arzobispado señaló que estas acciones forman parte de la preparación de los fieles ante la visita papal. La programación religiosa se desarrolla de forma paralela a las coordinaciones institucionales destinadas a organizar los actos públicos del 15 de noviembre.

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