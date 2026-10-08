Perú

Papa León XIV: arzobispo de Lima confirma encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional durante su visita al Perú

Carlos Castillo detalló que la jornada incluirá un diálogo en la Plaza de Armas, un almuerzo y, por la tarde, el encuentro con los jóvenes, preparado con coreografía y preguntas elaboradas por ellos

Noticia de último minuto para la comunidad católica: el Estadio Nacional ha sido elegido como el escenario para la reunión del Papa León XIV con la juventud. (Crédito: Canal N)
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El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, confirmó que el papa León XIV se reunirá con los jóvenes en el Estadio Nacional durante su visita a Perú, en reemplazo del lugar que se había evaluado en un primer momento. “Ya se había pensado en el otro, pero digamos, es más posible hacer pastoralmente un encuentro en el Estadio Nacional”, explicó el prelado en declaraciones a TV Perú.

La jornada papal en Lima contempla además un diálogo en la Plaza de Armas antes del encuentro con los jóvenes. Según detalló Castillo, el itinerario incluye un almuerzo entre ambas actividades, de modo que el Papa reserva la tarde para el encuentro juvenil en el estadio capitalino.

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Foto: Arzobispado de Lima
Foto: Arzobispado de Lima

Encuentro con jóvenes

Para la actividad en el Estadio Nacional se diseñó un formato que incluye una coreografía y un esquema de preguntas elaborado por los propios jóvenes. “Se ha preparado muy lindo (...) va a ser una cosa apoteósica, preciosa”, señaló el arzobispo al referirse al encuentro, que calificó como un evento de gran magnitud para la arquidiócesis.

La elección del Estadio Nacional como escenario responde, según explicó Castillo, a razones pastorales vinculadas con la capacidad de convocatoria y la organización del encuentro, que reunirá a un numeroso contingente de jóvenes de distintas parroquias y movimientos eclesiales de la capital peruana.

El papa León XIV sonríe con vestimenta blanca a la izquierda y una toma aérea del Estadio Nacional de Lima aparece a la derecha
El papa León XIV encabezará un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional durante su visita pastoral a Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Catedral de Lima exhibirá reliquias de varios santos

En paralelo a las actividades del Estadio Nacional, la Catedral de Lima exhibirá reliquias de distintos santos durante la visita papal. El arzobispo precisó que entre las piezas que se mostrarán se encuentra la reliquia de Santo Toribio de Mogrovejo, considerada de especial relevancia para la arquidiócesis.

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“Especialmente la de Santo Toribio Mogrovejo, que la tenemos especialmente porque él es el patrón de la arquidiócesis y de toda América Latina, de los obispos”, indicó Castillo para Tv Perú.

Cráneo de Santo Toribio de Mogrovejo

Entre las reliquias que se exhibirán en la Catedral, el arzobispo destacó de manera puntual la correspondiente al cráneo de Santo Toribio de Mogrovejo, a quien describió como “un obispo muy misionero”. La figura de Mogrovejo ocupa un lugar central en la historia eclesiástica de la región, dado su rol como patrono tanto de la arquidiócesis de Lima como de los obispos de América Latina.

Con la confirmación del Estadio Nacional como sede del encuentro juvenil y la exhibición de reliquias en la Catedral, las autoridades eclesiásticas de Lima avanzan en la definición de los principales escenarios que recibirán al papa León XIV durante su visita a Perú.

Un relicario de plata ornamentado con la inscripción de San Toribio contiene un cráneo humano visible a través de una cubierta de vidrio
El cráneo de Santo Toribio de Mogrovejo permanece conservado en un relicario de plata que se exhibirá en la Catedral de Lima durante la visita papal a Perú. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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