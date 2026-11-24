OxI Exprés fue creado para llevar el proceso desde la priorización hasta el convenio en 24 días hábiles. A casi tres meses de publicado el decreto, ninguna intervención llegó a ejecución física.

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Casi tres meses después de su lanzamiento, el mecanismo de Obras por Impuestos Exprés (OxI Exprés), ideado por el Gobierno peruano para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027, registra 47 intervenciones adjudicadas por S/ 234,88 millones, apenas el 2,1% del monto movilizado mediante Obras por Impuestos en 2026.

El problema está ne que la mayoría aún no suscribió convenio y ninguna obra o servicio llegó a ejecución física, un avance limitado ante la proximidad de la temporada de lluvias que podría dejar expuestas a miles de familias frente a inundaciones, huaicos y daños en infraestructura, según advirtió el estudio de abogados Benites, Vargas & Ugaz.

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OxI Exprés no está cumpliendo su objetivo contra El Niño

El reporte de Obras por Impuestos, actualizado al 18 de noviembre, registra 41 servicios asociados al Fenómeno El Niño por S/ 205,63 millones y seis inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR) de emergencia por S/ 29,25 millones.

De los servicios, 38 se mantienen solo en condición de adjudicados y tres tienen convenio suscrito, de acuerdo con cifras de ProInversión. Entre las IOARR, tres fueron adjudicadas y otras tres alcanzaron la firma de convenio.

Ninguna de las 47 intervenciones figura en ejecución física. La información muestra que la fase de adjudicación no se ha traducido todavía en trabajos en campo, pese a que el régimen excepcional fue creado para reducir los plazos de respuesta ante los posibles impactos del evento climático.

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OxI Exprés permite que las entidades asuman directamente la supervisión y flexibiliza la contratación. Pero aún así no alcanza.

Los privados reclaman seguridad antes de asumir intervenciones de emergencia

José Francisco León, especialista en Derecho Administrativo y Regulatorio de Benites, Vargas & Ugaz Abogados, dijo a Infobae Perú que el mecanismo enfrenta problemas en la estructuración de las intervenciones, los términos de referencia y las condiciones que se ofrecen a las empresas privadas.

En un encuentro organizado con AmCham Perú, el abogado explicó que los potenciales inversionistas necesitan claridad sobre el alcance técnico, los costos, los plazos, las responsabilidades y los riesgos legales antes de comprometer recursos. Una deficiente elaboración de las bases puede trasladar contingencias a las empresas y desalentar su participación.

“Si está mal hecha esa tarea, al privado no le corresponde asumir ese trabajo mal hecho”, señaló León. Según sostuvo, una compañía que acepta un proyecto con deficiencias puede enfrentar luego sobrecostos, retrasos, controversias o cuestionamientos de control.

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El especialista consideró que OxI Exprés podría “fracasar” si el Estado no corrige las falencias en el diseño de los proyectos y no ofrece mayor predictibilidad a los privados. “Hay que modificar la norma para que sea adecuada y permita tener al inversionista una base legal segura para poder participar e invertir”, afirmó.

El encuentro de BVU y AmCham puso el foco en los riesgos legales, tributarios y operativos que las compañías deben revisar antes de participar

OxI regular registró cifras récord, pero el esquema de emergencia no despega

El desempeño de OxI Exprés contrasta con el crecimiento del mecanismo regular de Obras por Impuestos. En 2025 se adjudicaron 501 proyectos e intervenciones por S/ 5.180 millones, el mayor monto anual desde la implementación del esquema en 2009.

El incremento se consolidó desde 2024, cuando las entidades públicas adjudicaron 121 intervenciones por S/ 4.315 millones, luego de los S/ 532 millones registrados en 2023. En 2026, las adjudicaciones de OxI regular superaron los S/ 10.800 millones al 3 de noviembre, según ProInversión.

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La diferencia radica en que OxI Exprés busca atender una emergencia bajo un cronograma abreviado. Para León, esa urgencia requiere expedientes técnicos, bases y términos de referencia mejor elaborados, de modo que las empresas puedan evaluar los riesgos y asumir compromisos sin contingencias posteriores.

¿La flexibilización reduce plazos, pero abre riesgos de control?

El régimen excepcional permite que las entidades públicas asuman directamente la supervisión de las intervenciones y utilicen invitaciones a empresas privadas bajo un proceso simplificado. En el régimen ordinario, la selección contempla procedimientos con más etapas y plazos.

León señaló que la reducción de trámites puede facilitar una respuesta frente a la emergencia, aunque advirtió que la flexibilización también genera riesgos si no existen condiciones adecuadas de transparencia y control. OxI Exprés no cuenta con control concurrente de la Contraloría, a diferencia del régimen regular.

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“La flexibilización que ha dado este decreto de urgencia abre una ventana para que puedan ocurrir estos riesgos”, indicó el abogado. El especialista planteó que la Contraloría y la sociedad civil deben revisar que las entidades conduzcan correctamente los procedimientos y que las intervenciones se ejecuten conforme a lo contratado.

En OxI, ProInversión asesora y acompaña, pero no reemplaza a ministerios, gobiernos regionales o municipios, que deben priorizar, convocar, adjudicar y suscribir los convenios.

La cartera contempla acciones en 12 sectores ante la emergencia

La cartera de OxI Exprés incluye intervenciones en 12 sectores. El detalle disponible comprende agricultura, transportes, comunicaciones, educación, salud, seguridad y gestión del riesgo de desastres.

Las acciones priorizadas abarcan descolmatación de ríos, quebradas y drenajes; protección de riberas; alquiler de maquinaria pesada; estabilización de taludes; habilitación de vías alternas; reparación de puentes; conectividad satelital de contingencia; mantenimiento de colegios y establecimientos de salud; vigilancia epidemiológica; atención médica y distribución de ayuda humanitaria.

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También figuran servicios para el almacenamiento y traslado de bienes de emergencia, el restablecimiento de telecomunicaciones, la prevención de brotes de dengue y el fortalecimiento de la atención sanitaria en zonas expuestas al Fenómeno El Niño.

El Niño costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero

La falta de ejecución ocurre mientras el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) prevé que El Niño costero mantenga una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 y luego pierda intensidad de forma progresiva hasta julio.

El organismo proyecta lluvias por encima de lo normal entre noviembre de 2026 y enero de 2027 en la costa norte, la sierra norte occidental, la costa central y la sierra central occidental. Para el verano, la previsión incluye precipitaciones superiores a los valores habituales en toda la costa peruana y en sectores de la sierra norte y central occidental.

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El régimen de OxI Exprés fue creado mediante el Decreto de Urgencia N.° 010-2026, publicado el 2 de septiembre. La norma permite contratar servicios e inversiones de emergencia bajo un procedimiento simplificado, con un plazo estimado de 24 días hábiles desde la priorización hasta la suscripción del convenio de inversión.