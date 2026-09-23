Papa León XIV entregará la Rosa de Oro a Nuestra Señora de la Paz durante su visita pastoral a Chiclayo en noviembre

Una ilustración conmemora la visita pastoral del papa León XIV a Chiclayo junto a la imagen de Nuestra Señora de la Paz y la catedral de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El papa León XIV regresará a Chiclayo en noviembre con una agenda que combinará celebraciones religiosas, encuentros pastorales y actividades con jóvenes. Uno de los actos centrales tendrá lugar en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, espacio al que el Pontífice acudirá durante su permanencia en la diócesis.

En ese recinto, León XIV realizará uno de los gestos previstos por la Iglesia local: la entrega de la Rosa de Oro a Nuestra Señora de la Paz. El reconocimiento será presentado como una muestra de gratitud y veneración hacia la Virgen durante el encuentro pastoral previsto para la tarde del viernes 13 de noviembre.

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El obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, resaltó el vínculo entre el Pontífice y esta jurisdicción eclesiástica. La relación se remonta al periodo en que Robert Prevost ejerció como obispo de Chiclayo, antes de asumir el pontificado.

Farfán también recordó la cercanía de León XIV con la población durante situaciones como el fenómeno de El Niño, el ciclón Yaku, la pandemia de covid-19 y la situación de los migrantes. Sobre el retorno del Papa, el obispo declaró: “Su visita es un bálsamo para nosotros y también para él”.

Misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel

La agenda oficial de la Santa Sede contempla la llegada de León XIV a Chiclayo el viernes 13 de noviembre. A las 10:30 horas, el Pontífice presidirá una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, actividad que reunirá a fieles de la diócesis y visitantes.

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La celebración religiosa formará parte de la jornada principal de la visita papal en Chiclayo. Después de esta actividad, la agenda continuará con el desplazamiento hacia el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

La presencia del Pontífice en Pimentel estará vinculada con el programa pastoral establecido para su visita a la diócesis. La jornada incluirá posteriormente espacios destinados a representantes de distintos sectores de la Iglesia.

La Rosa de Oro será entregada ante Nuestra Señora de la Paz

Regreso a Chiclayo: León XIV visitará nuevamente la diócesis donde ejerció como obispo antes de convertirse en Pontífice. Andina

El Santuario de Nuestra Señora de la Paz concentrará uno de los actos religiosos destacados del recorrido. Según explicó monseñor Edinson Farfán, León XIV ingresará al templo para orar ante el Santísimo y ante la imagen de Nuestra Señora de la Paz.

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En ese momento entregará la Rosa de Oro a la Virgen como signo de gratitud. El acto tendrá lugar dentro del encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales, previsto por la Santa Sede para las 16:30 horas.

El obispo de Chiclayo señaló que el encuentro también permitirá abordar la corresponsabilidad de los integrantes de la Iglesia y la continuidad del camino de la sinodalidad. En ese espacio participarán representantes de diferentes ámbitos de la comunidad eclesial.

Encuentro con universitarios en la USAT

La agenda del viernes 13 de noviembre continuará a las 17:45 horas con un encuentro entre León XIV y representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

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La institución mantiene un vínculo con el Pontífice debido a su anterior función como Gran Canciller. Su participación en esta actividad incorporará a la comunidad universitaria dentro del programa de la visita apostólica.

El encuentro se desarrollará después de las actividades religiosas previstas en el santuario y permitirá que León XIV mantenga contacto con estudiantes y representantes del ámbito académico.

Actividades previstas en Chiclayo, Cajamarca y Zaña

La visita continuará el sábado 14 de noviembre con una ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. El programa también contempla el traslado hacia Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde León XIV presidirá una misa.

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Posteriormente, el Pontífice participará en un encuentro de oración en Zaña con motivo de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

La diócesis de Chiclayo también preparó una oración para acompañar la visita. El texto plantea una petición de paz frente a los conflictos y la violencia, además de llamados a la unidad y la solidaridad.

Para monseñor Edinson Farfán, el retorno de León XIV representa una oportunidad para que el Perú “se renueve en la esperanza y en la paz”.