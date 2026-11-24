(Imagen ilustrativa Infobae)

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El pavo al horno es uno de los platos más representativos de las celebraciones familiares en el Perú, especialmente durante Navidad y Año Nuevo. Su preparación destaca por el uso de ají panca, ajo, comino, sillao y especias que aportan un sabor intenso y un aroma característico.

El secreto para conseguir un pavo jugoso por dentro y dorado por fuera está en preparar un buen aderezo, dejarlo macerar durante varias horas y controlar adecuadamente el tiempo de horneado. A continuación, te compartimos una receta de pavo al horno peruano, ideal para compartir en familia.

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Receta de pavo al horno peruano

Ingredientes

Para el pavo:

1 pavo entero de aproximadamente 5 kg, descongelado

100 g de mantequilla

2 cucharadas de aceite vegetal

1 taza de caldo de pollo o agua

Sal al gusto

Para el aderezo y macerado:

4 cucharadas de ají panca molido

2 cucharadas de ajo molido

3 cucharadas de sillao (salsa de soja)

2 cucharadas de vinagre tinto

1 cucharada de mostaza

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharada de azúcar rubia o miel

Jugo de 2 naranjas

Sal al gusto

Para aromatizar:

1 cebolla cortada en cuartos

1 naranja cortada en rodajas

2 ramas de romero

2 ramas de tomillo (opcional)

Preparación del pavo al horno

1. Descongela y prepara el pavo

Si utilizas un pavo congelado, descongélalo dentro del refrigerador, calculando aproximadamente 24 horas por cada 2 a 2,5 kg de peso. Retira las menudencias y el cuello de la cavidad, si los tuviera, y seca la superficie con papel de cocina. No es necesario lavar el pavo.

2. Prepara el aderezo peruano

En un recipiente mezcla el ají panca, ajo molido, sillao, vinagre tinto, mostaza, comino, pimienta, orégano, azúcar rubia y jugo de naranja. Remueve hasta obtener una pasta uniforme.

Prueba el aderezo y ajusta la sal teniendo en cuenta que el sillao ya contiene sodio.

3. Marina el pavo

Coloca el pavo en una fuente grande y distribuye el aderezo por toda su superficie. Si es posible, separa cuidadosamente la piel de la pechuga e introduce un poco de la mezcla debajo de ella para darle mayor sabor.

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Cubre el recipiente y deja macerar en el refrigerador entre 12 y 24 horas. Durante este tiempo, puedes girar el pavo una vez para que el aderezo se distribuya mejor.

4. Precalienta el horno

Retira el pavo del refrigerador mientras precalientas el horno a 180 °C. Coloca la cebolla, las rodajas de naranja, el romero y el tomillo dentro de la cavidad para aromatizar la preparación.

Unta la superficie y, especialmente, la pechuga con mantequilla. Coloca el pavo con la pechuga hacia arriba en una fuente para horno y vierte el caldo o agua en el fondo.

5. Hornea el pavo

Cubre el pavo ligeramente con papel aluminio y llévalo al horno precalentado a 180 °C. Como referencia, un pavo de 5 kg puede necesitar entre 3 y 3 horas y media, aunque el tiempo dependerá de su forma, temperatura inicial y características del horno.

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Durante la cocción, puedes bañar la superficie con los jugos de la fuente. Retira el papel aluminio durante los últimos 40 a 50 minutos para que la piel adquiera un color dorado.

6. Comprueba que esté completamente cocido

Utiliza un termómetro de cocina para comprobar la temperatura interna. La parte más gruesa de la pechuga y la zona interna del muslo deben alcanzar al menos 74 °C, sin que el termómetro toque el hueso.

Si alguna parte todavía no alcanza esa temperatura, continúa horneando y vuelve a comprobarla.

7. Deja reposar y sirve

Retira el pavo del horno y déjalo reposar entre 20 y 30 minutos antes de cortarlo. Este tiempo permite que los jugos se distribuyan mejor en la carne.

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Corta las presas y sírvelas en una fuente grande. Puedes acompañar con arroz árabe, puré de manzana, ensalada rusa, papas doradas o verduras al horno.

Consejos para preparar un pavo al horno jugoso

Maceración prolongada: deja reposar el pavo con el aderezo entre 12 y 24 horas en refrigeración para que absorba mejor los sabores.

Mantequilla debajo de la piel: distribuir un poco de mantequilla entre la piel y la pechuga ayuda a mantener una textura más agradable.

Controla la temperatura: utiliza un termómetro de cocina para evitar que la carne quede cruda o se reseque.

No cortes el pavo inmediatamente: respeta el tiempo de reposo antes de servir para conservar mejor sus jugos.

Prepara una salsa: puedes aprovechar los jugos de la fuente, retirar el exceso de grasa y calentarlos en una olla para acompañar las porciones.

Preguntas frecuentes sobre el pavo al horno

¿Cuánto tiempo se hornea un pavo de 5 kilos?

Como referencia, un pavo de 5 kg puede necesitar entre 3 y 3 horas y media a 180 °C. Sin embargo, el tiempo puede variar según el horno y la temperatura inicial del ave. La forma más segura de comprobar que está listo es verificar que alcance 74 °C en las partes más gruesas.

¿Cuánto tiempo debe macerar el pavo?

Lo recomendable es dejarlo macerar entre 12 y 24 horas dentro del refrigerador. Así, el aderezo de ají panca, ajo, sillao y especias puede impregnar mejor la carne.

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¿Cómo evitar que el pavo quede seco?

Para conseguir una carne jugosa, puedes colocar mantequilla debajo de la piel, controlar la temperatura interna con un termómetro y dejar reposar el pavo antes de cortarlo. Evita prolongar innecesariamente el horneado.

¿Qué se puede servir con el pavo al horno?

En la mesa peruana suele acompañarse con arroz árabe, puré de manzana, ensalada rusa, papas doradas, ensalada fresca o verduras al horno.

¿Se puede preparar el pavo al horno un día antes?

Sí. Puedes hornearlo con anticipación, refrigerarlo dentro de las dos horas posteriores a la cocción y conservarlo en recipientes herméticos. Para servirlo, recalienta las porciones hasta alcanzar 74 °C en su interior.

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