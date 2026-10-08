BTS en Perú: Revive las canciones más aclamadas del primer concierto en San Marcos

El grupo musical BTS realiza una presentación en el Estadio San Marcos de Lima ante miles de asistentes. (Paula Diaz)

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Las canciones más celebradas por el ARMY peruano marcaron el primer concierto de BTS en el Estadio San Marcos. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook recorrieron distintas etapas de su discografía ante un público que respondió con cánticos, ARMY Bombs y una ovación sostenida durante cada interpretación.

El grupo abrió su presentación con Hooligan, tema incluido en ARIRANG (2026), y dio paso a un repertorio que combinó lanzamientos recientes con canciones que acompañaron a los seguidores durante los primeros años de BTS. La noche reunió temas de Proof, LOVE YOURSELF: ‘Tear’, LOVE YOURSELF: Her, BE y otros momentos de la trayectoria de la agrupación.

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Entre las canciones que concentraron la mayor respuesta del público estuvieron Run BTS remix., FAKE LOVE, Merry Go Round., MIC Drop, Butter, Dynamite, Wings, Home, IDOL e Into the Sun.. Cada una ocupó un lugar distinto dentro de un concierto que permitió al ARMY peruano revivir éxitos de varias generaciones de seguidores.

Una vista impresionante desde las gradas de un multitudinario concierto nocturno de BTS en un estadio. Observa cómo miles de fans, sosteniendo sus brillantes ARMY Bombs, crean un hermoso océano de luz | Paula Díaz

Run BTS remix. y FAKE LOVE, dos momentos de energía en el Estadio San Marcos

Run BTS remix., incluida en Proof (2022), fue una de las canciones que elevó la intensidad de la noche. El tema permitió que las asistentes acompañaran al grupo con coros y gritos, mientras BTS desplegaba una puesta en escena con sus siete integrantes sobre el escenario.

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La canción forma parte de una etapa que reúne material representativo de la carrera de BTS. En Lima, su interpretación se convirtió en uno de los momentos más celebrados por el ARMY, que siguió cada parte de la coreografía y respondió a los artistas desde las tribunas y el campo.

Otra de las interpretaciones más aclamadas fue FAKE LOVE, canción de LOVE YOURSELF: ‘Tear’ (2018). El tema convocó a los seguidores que han acompañado al grupo desde esa etapa y generó una reacción especial cuando comenzó a sonar en el Estadio San Marcos.

La presentación de FAKE LOVE permitió al público peruano volver a escuchar uno de los títulos más recordados de BTS. Las pantallas, las luces y la respuesta de las ARMY Bombs acompañaron una interpretación que se convirtió en uno de los puntos de mayor conexión entre los artistas y sus fanáticas.

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Los integrantes de BTS y las fanáticas army lo dieron todo durante la canción 'Fire' que hizo estallar de color y fuego el estadio San Marcos | Infobae / Paula Díaz

Las canciones de ARIRANG y los temas que marcaron la pandemia

El repertorio también incluyó canciones de ARIRANG (2026), como Merry Go Round. e Into the Sun.. Estos temas representaron la etapa más reciente de BTS dentro de un concierto que reunió distintas épocas de la agrupación surcoreana.

Merry Go Round. fue una de las canciones que recibió una respuesta destacada del público. El tema se integró a una lista que alternó canciones nuevas con títulos conocidos por las asistentes desde hace varios años.

Into the Sun. llegó hacia la parte final de los momentos más comentados del concierto. Durante esta canción, los integrantes realizaron una vuelta por el Estadio San Marcos junto a sus bailarines y banderas, una dinámica que les permitió acercarse a las fanáticas ubicadas en diversos sectores del recinto.

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La interacción generó gritos entre las asistentes que seguían el recorrido de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. El momento mostró a los artistas caminando por el espacio dispuesto en el estadio, mientras el público respondía con cánticos y luces.

Butter y Dynamite también tuvieron un lugar especial para los seguidores peruanos. Ambas canciones se hicieron especialmente conocidas durante la pandemia y conectaron con una etapa en la que muchos fans siguieron las actividades de BTS desde sus hogares.

Butter, lanzada como sencillo en 2021, fue una de las interpretaciones que hizo cantar al Estadio San Marcos. Dynamite, incluida en BE (2020), generó una respuesta similar entre las asistentes, que reconocieron desde los primeros segundos dos de los temas más populares de la agrupación.

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La apasionada actuación de BTS se desarrolla en medio de una galaxia púrpura creada por decenas de miles de fans con la canción 'Butterfly' que ayer interpretaron en el Estadio San Marcos | Infobae / Paula Díaz

Wings, Home e IDOL sorprendieron al público peruano

Entre las sorpresas del repertorio estuvo Wings, una canción esperada por los seguidores latinoamericanos. El tema está vinculado con el universo de WINGS, producción lanzada en 2016 que abordó la tentación, los dilemas y el paso hacia nuevas etapas de madurez en la historia de sus integrantes.

La presencia de Wings tuvo un significado especial para las asistentes que esperaban escuchar material de esa etapa. El álbum y su concepto suelen asociarse con la transición de la infancia y adolescencia hacia la madurez, la pérdida de la inocencia y la búsqueda de la propia identidad.

Revive el inolvidable momento en que BTS sorprendió a sus fans en Perú al interpretar 'Wings'. Después de una emotiva interacción en español, la banda desató la euforia de miles de ARMYS.

Home fue otra de las canciones sorpresa que generó reacciones entre el ARMY peruano. El tema se sumó a una noche que recuperó canciones de distintos periodos de BTS y permitió que las seguidoras reconocieran sus favoritas desde los primeros acordes.

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Por su parte, MIC Drop, incluida en LOVE YOURSELF: Her (2017), volvió a confirmar su lugar dentro de las canciones más importantes para los seguidores del grupo. Su interpretación estuvo acompañada por la energía del público, que siguió el ritmo y las partes más reconocibles del tema.

Esta es la presentación en vivo de BTS de 'MIC Drop', que se desarrolla en medio de una ola de ARMY Bombs verdes que llenan el enorme estadio | Paula Díaz

IDOL también fue uno de los puntos centrales de la noche. La canción es una de las que ha acompañado la proyección internacional de BTS y permitió que los siete integrantes compartieran un momento de interacción directa con el público peruano.

Durante IDOL, BTS realizó una vuelta por el estadio junto a sus bailarines y banderas. El recorrido acercó a los artistas a las asistentes de distintos sectores y convirtió la interpretación en uno de los momentos más visuales del concierto.

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Dónde encontrar videos con letra traducida al español

Los seguidores que quieran revivir las canciones interpretadas por BTS pueden buscar videos con letras traducidas al español en YouTube. Una opción es utilizar el nombre de cada tema junto con términos como “sub español”, “letra en español” o “traducción”.

Canales de fans como minomusic han publicado videos traducidos de canciones de BTS, entre ellas Home. Antes de reproducir un contenido, es recomendable verificar el nombre del canal, el título de la canción y la calidad de la traducción.

En TikTok también suelen circular extractos de conciertos, videos de coreografías y fragmentos con letras traducidas. Los usuarios pueden buscar el nombre de BTS, el título de cada canción y palabras como “español”, “sub español” o “traducción” para encontrar contenido relacionado con el grupo.

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Para escuchar las versiones oficiales, los seguidores pueden recurrir a los canales oficiales de BTS en Spotify, YouTube y YouTube Music. La agrupación reúne sus plataformas verificadas en sus cuentas oficiales, donde publica lanzamientos, videoclips y otros contenidos.

Qué temáticas abordan las canciones de BTS

Las canciones de BTS recorren temas como la juventud, la amistad, la identidad, el crecimiento personal, la presión social, los sueños y las dificultades que pueden surgir durante distintas etapas de la vida. Cada álbum plantea canciones con enfoques diferentes, desde temas centrados en la energía y la celebración hasta letras más introspectivas.

En el caso de WINGS, el concepto se relaciona con jóvenes que enfrentan la tentación, la incertidumbre y el aprendizaje que acompaña a la madurez. Esa mirada ayuda a comprender por qué sus canciones siguen generando identificación entre los seguidores de distintas edades.

¿Quién compone las letras y melodías de las canciones de BTS?

Las letras y melodías de BTS se desarrollan con la participación de distintos compositores, productores y miembros del grupo. RM, SUGA y j-hope son reconocidos por su participación en la creación musical de BTS, mientras que cada producción reúne colaboraciones que dan forma a la identidad de sus canciones.

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