BTS en Lima EN VIDEOS: los mejor de la locura ARMY antes del primer concierto en San Marcos. Imfobae Perú: Paula Díaz

Guardar

Miles de seguidoras de BTS llegaron desde las primeras horas de este miércoles 7 de octubre al Estadio San Marcos para asistir al primer concierto del grupo en Lima.

En los exteriores del recinto se formaron largas filas entre cánticos, atuendos alusivos a la agrupación y ARMY Bombs, mientras que el esperado soundcheck desató la euforia de quienes ya habían ingresado.

PUBLICIDAD

Fans ingresaron desde temprano con sus boletos al soundcheck

Las asistentes con entradas Soundcheck comenzaron a ingresar desde las 7:00 a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta modalidad de boleto incluye acceso preferencial y la posibilidad de presenciar la prueba de sonido antes del concierto.

Desde las primeras horas del día, la cantidad de personas aumentó en los alrededores del recinto. Aunque la organización pidió evitar acumulaciones cerca de las puertas, muchas fans llegaron temprano con la intención de ubicarse entre las primeras en ingresar.

La producción separó a las personas con boletos Soundcheck de parte del público de Campo A, uno de los sectores más próximos al escenario. Las asistentes con esta entrada accedieron al campus universitario antes de la apertura general de puertas.

PUBLICIDAD

Reporte periodístico sobre el ingreso de asistentes con pases de prueba de sonido al Estadio San Marcos, en Lima. Las imágenes muestran a grupos de personas formadas en filas en las calles aledañas al recinto, portando accesorios del evento, además de tomas aéreas que registran el tráfico vehicular y la concentración de público en la zona.

Armys denuncian venta irregular de lugares en la cola

Fanáticas que llegaron durante la madrugada denunciaron que algunas personas intentaron incorporar a decenas de jóvenes a la fila pese a que no habían permanecido en el lugar. El conflicto se concentró en los accesos habilitados para el público que buscaba ingresar temprano al recinto.

Una transmisión de Latina Noticias mostró el momento en que varias asistentes cuestionaron a personas que, según denunciaron, aprovechaban un lugar ya ocupado para permitir el ingreso de otras fanáticas que llegaron desde las 6.00. De acuerdo con los testimonios recogidos, una o dos personas intentaron sumar a grupos de más de 20 jóvenes en algunos sectores de la fila.

PUBLICIDAD

La situación provocó discusiones entre quienes aguardaban su turno. Parte del público sostuvo que había llegado con anticipación para respetar el orden de llegada y rechazó que otras personas obtuvieran una ubicación preferencial sin haber participado de la espera. Con el paso de las horas, otros asistentes bloquearon nuevos intentos de ingreso y exigieron que se mantuviera la ubicación de cada persona.

Reporte informativo desde los exteriores del Estadio San Marcos, donde seguidoras de la agrupación surcoreana BTS realizan filas para ingresar al concierto y a la prueba de sonido. Durante la jornada, varias asistentes expresan sus impresiones, muestran carteles alegóricos y exponen quejas por la venta irregular de lugares en la cola antes del acceso al recinto.

Fans decoran coches de tren eléctrico por el cumpleaños de Jimin

Gran sorpresa para los seguidores de BTS: desde este 7 de octubre circula por la Línea 1 del Metro de Lima un tren con vagones decorados en homenaje a Jimin, integrante del grupo surcoreano.

La iniciativa fue realizada en coordinación con el fanbase peruano JIMIN PERÚ 13, uno de los grupos de seguidores dedicados exclusivamente al artista en el país.El homenaje fue concebido como un regalo adelantado por el cumpleaños de Jimin, que se celebrará el próximo 13 de octubre.

PUBLICIDAD

Seguidoras del grupo de K-pop BTS colocaron vinilos decorativos en los vagones de un tren eléctrico con imágenes, ilustraciones y mensajes dedicados a Jimin con motivo de su cumpleaños. El video muestra el paso de la unidad tematizada a través de una estación.

Venta de productos para Army Perú

Los emprendimientos peruanos se hicieron presentes en la previa del concierto de BTS en el Estadio San Marcos. Una joven ofrecía muñecos tejidos de los integrantes de la agrupación en los exteriores del recinto, junto con polos, casacas, lanyards, fotochecks e incluso DNI inspirados en los artistas. Otros vendieron accesorios para el cabello para las fanáticas y maquillaje.

Un recorrido por los puestos de venta a las afueras del estadio San Marcos en Perú, donde los fans de BTS pueden encontrar una gran variedad de merchandising. Descubre los precios de polos, poleras bordadas, lanyards y pañoletas.

Army de Apurímac confeccionan sus atuendos para concierto

Dos jóvenes seguidoras de BTS viajaron desde Apurímac hasta Lima para asistir al concierto del grupo en el Estadio San Marcos. Durante tres semanas confeccionaron sus propios atuendos para vivir esta esperada presentación. Contaron que son fans desde el 2017 y son admiradoras de las letras del grupo de k-pop

PUBLICIDAD

Dos jóvenes fanáticas de BTS comparten su emocionante historia. Viajaron desde Apurímac hasta Lima y dedicaron tres semanas a confeccionar sus propios atuendos para asistir al esperado evento musical.

Se vivió tensión y aglomeración en las colas

A pocos minutos de las 16.00, hora prevista para el ingreso oficial al primer concierto de BTS en Lima, los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos registraban una masiva afluencia de seguidores. Las avenidas Venezuela y Universitaria concentraban largas filas de asistentes que aguardaban su turno mientras consumían alimentos y adquirían productos de la agrupación surcoreana.

La puerta tres, habilitada para el ingreso a Campo C, ya presentaba una considerable concentración de personas en sus inmediaciones. En ese sector se produjo un incidente entre comerciantes ambulantes que derivó en un conato de pelea entre dos de ellos.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional intervino de inmediato por la cercanía del hecho con el recinto y controló la situación. Infobae Perú continúa con la cobertura especial del concierto de BTS en el Estadio San Marcos.

A solo minutos de la apertura de puertas para el primer concierto de BTS en Lima, miles de fanáticos ya abarrotan los exteriores del Estadio San Marcos. La jornada no estuvo exenta de incidentes, registrándose una pelea entre comerciantes que fue controlada por la policía. | Infobae Perú

Armys ingresaron antes de las 4pm al Estadio San Marcos

Infobae Perú constató el inicio del ingreso de las asistentes por la puerta tres, habilitada para Campo C del Estadio San Marcos, donde se realizará el primer concierto de BTS en Lima. Padres de familia que acompañaban a sus hijos señalaron que se registraron algunos inconvenientes al inicio de la jornada, aunque fueron superados y el acceso se desarrolla de manera ordenada.

Desde la puerta 3, se registró el ingreso ordenado de las seguidoras de BTS para el esperado concierto en la zona de campo C. A pesar de algunos inconvenientes iniciales, la pasión de ARMY fue protagonista.

BTS realizó soundcheck de su primer show en Lima

BTS realizó el esperado soundcheck en el Estadio San Marcos antes de su primer concierto en Lima. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook subieron al escenario de 360 grados e interpretaron parte de las canciones que formarán parte de su presentación ante el público peruano.

PUBLICIDAD

El grupo surcoreano ofreció la prueba de sonido poco antes de las 16.00, tal como se había anunciado. Además de los seguidores que adquirieron el beneficio del soundcheck, estudiantes y residentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pudieron escuchar parte de la presentación desde los alrededores del recinto.

Los siete integrantes aparecieron con atuendos casuales y saludaron al público con frases en español como “Hola”, “Hola a todos, ¿cómo están?” y “Mucho gusto”. Antes de retirarse del escenario, también expresaron: “Las amo, Lima”.

BTS realizó su esperado soundcheck en el Estadio San Marcos antes de su primer concierto en Lima. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook interpretaron temas de su gira por Latinoamérica ante el entusiasmo del ARMY.

RM, líder de BTS, hace fuerte pedido al Army

RM, líder de BTS, pidió al ARMY peruano que no permanezca frente al hotel donde se hospeda el grupo durante su estadía en Lima. A través de Weverse, el artista explicó que el ruido en los exteriores dificulta el descanso de los integrantes, el equipo de trabajo y otros huéspedes antes de los conciertos.

PUBLICIDAD

“Al igual que en Colombia, los miembros y el equipo están teniendo muchas dificultades debido a las personas que permanecen durante todo el día frente al hotel donde nos hospedamos. El ruido llega incluso hasta las habitaciones y todos tienen problemas para dormir”, escribió.

RM agradeció el cariño de los seguidores, pero advirtió que la falta de descanso puede afectar el desempeño de BTS en el escenario. También extendió el pedido a los fans de Chile, Brasil, Argentina y los países de Asia que el grupo visitará después.

RM, líder de BTS, publicó un mensaje en Weverse para pedir privacidad y descanso durante la estadía del grupo en Lima. Latina Noticias