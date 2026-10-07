Perú

Metro de Lima suma un tren decorado por el cumpleaños de Jimin en medio de la fiesta de ARMY por los conciertos de BTS

El vagón de la Línea 1 se suma a drones, parapentes y proyecciones organizados por los fans en distintos puntos de la ciudad previo a las tres presentaciones del grupo en el Estadio San Marcos

Vagón de tren azul y blanco con letras de colores que dicen Happy Jiminday y el retrato de un joven en el andén de una estación
Un vagón del Metro de Lima luce una intervención gráfica con el mensaje Happy Jiminday en homenaje al cumpleaños del integrante de BTS. (Linea 1 del Metro de Lima)
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Desde hoy circula por la Línea 1 del Metro de Lima un tren decorado en homenaje a Jimin, integrante del grupo surcoreano BTS. La iniciativa se realizó en estrecha coordinación con el fanbase peruano JIMIN PERÚ 13, uno de los grupos de seguidores dedicados exclusivamente al artista en el país, que decidió agasajarlo con un regalo adelantado de cumpleaños, fecha que se celebrará el próximo 13 de octubre.

Un tren de metro azul decorado con gráficos de colores, la frase Happy Jiminday y la caricatura de un personaje amarillo
Seguidores de BTS decoran un tren del Metro de Lima con gráficos alegóricos para conmemorar el cumpleaños del cantante Jimin. (Linea 1 del Metro de Lima)

El vagón luce un diseño en tonos celestes, rosados y lilas, con ilustraciones de nubes, estrellas y un arcoíris. En el frontal lleva el mensaje “Happy Jiminday 13.10”, que se repite en los laterales junto a imágenes del artista, mientras que la cabina incorpora al personaje ilustrado de Chimmy, de la línea BT21, asociado directamente a Jimin.

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El tren recorre las 26 estaciones del sistema, entre Villa El Salvador y Bayóvar, dentro del horario regular de operación, en una intervención organizada por los fans con la colaboración de la Línea 1.

Seguidoras del grupo de K-pop BTS colocaron vinilos decorativos en los vagones de un tren eléctrico con imágenes, ilustraciones y mensajes dedicados a Jimin con motivo de su cumpleaños. El video muestra el paso de la unidad tematizada a través de una estación.

ARMY despliega una agenda de celebraciones por toda la ciudad

La decoración del tren se suma a una agenda de festejos más amplia que ARMY Perú, la comunidad de seguidores de BTS, desplegó en distintos puntos de Lima con motivo de la llegada del grupo. La iniciativa, bautizada ROAD TO 7 e impulsada por BTS Perú Fanclub, incluye drones, parapentes, proyecciones, una avenida temporal dedicada a la banda, actividades gastronómicas, cabinas de fotos, talleres y acciones coordinadas dentro del estadio. La propuesta busca que la visita del grupo no se limite a las tres noches del BTS World Tour Arirang, sino que se extienda a distritos como Miraflores, Barranco, Surco y el Centro de Lima, donde los seguidores pueden participar de activaciones que combinan arte, cultura y acciones ambientales.

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Tren azul con la inscripción Happy Jiminday y la ilustración de un personaje animado en la estación del tren junto a pasajeros en el andén
Un tren del Metro de Lima luce una decoración alusiva al cumpleaños de Jimin, integrante del grupo BTS, organizada por sus seguidores en la capital peruana. (Linea 1 del Metro de Lima)

Uno de los puntos más fotografiados por los fans es la llamada Avenida BTS. Del 5 al 11 de octubre, la calle Sacramento, ubicada a la altura de la cuadra 8 de la avenida Las Nazarenas, en Santiago de Surco, lleva de manera temporal y conmemorativa el nombre de la agrupación, como parte de la ruta Lima The City y con señalización especial para que los seguidores registren su paso por el lugar.

Una calle de Surco cambia temporalmente de nombre: la calle Sacramento fue denominada simbólicamente “Av. BTS” del 5 al 11 de octubre. Composición: Infobae
Una calle de Surco cambia temporalmente de nombre: la calle Sacramento fue denominada simbólicamente “Av. BTS” del 5 al 11 de octubre. Composición: Infobae

El Parque de la Amistad, también en Surco, se sumó a la bienvenida con el Arco Morisco iluminado de morado, color asociado a ARMY, con funciones de luces y proyecciones hasta el 11 de octubre desde las 18:30. La ruta continúa en la Fuente de la Fantasía del Circuito Mágico del Agua, donde hasta el 11 de octubre se proyectan imágenes inspiradas en BTS a las 19:10 y 20:10, lo que permite incorporar uno de los espacios turísticos más visitados de la ciudad a la semana de celebraciones.

Parque de la Amistad
Parque de la Amistad

Drones, parapentes y museos se suman a la celebración

El jueves 8 de octubre concentra algunas de las actividades más visuales de la agenda. Desde las 12:00 hasta las 16:00, parapentes con mensajes dirigidos a BTS y a sus integrantes sobrevolarán la Costa Verde, en Miraflores, actividad que podrá apreciarse desde distintos puntos del litoral. Esa misma noche, a las 20:00, se realizará un espectáculo gratuito de 150 drones sincronizados sobre la Costa Verde, con figuras que incluyen el logotipo de BTS y diseños preparados especialmente para la ocasión, anunciado como el primer show de drones dedicado al grupo en América Latina. Podrá observarse con mayor claridad desde el Puente de la Paz y el Parque Bicentenario.

Reporte periodístico sobre el ingreso de asistentes con pases de prueba de sonido al Estadio San Marcos, en Lima. Las imágenes muestran a grupos de personas formadas en filas en las calles aledañas al recinto, portando accesorios del evento, además de tomas aéreas que registran el tráfico vehicular y la concentración de público en la zona.

Además, el Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC Lima), en la avenida Grau 1511, Barranco, ofrecerá el sábado 10 de octubre dos actividades para ARMY: “Create Your Freebie”, a las 15:00, con un costo de S/50, y “ARMY Archive”, a las 16:00, con un costo de S/30. El Museo de Arte de Lima (MALI), en Paseo Colón 125, también se sumó con la propuesta “Crea, Pinta y Expresa”, mientras que en Casa Prado se habilitó una exposición bajo el nombre “BTS Pop-Up Arirang”, con reserva previa y acceso gratuito, donde los fans participan en la creación de afiches inspirados en la gráfica popular peruana.

Pancartas, máscaras y un homenaje a Jimin dentro del estadio

Dentro del estadio, ARMY Perú y distintas fanbases prepararon dinámicas para que el grupo observe desde el escenario una respuesta visual organizada por el público peruano, con pancartas, luces de ARMY Bomb y accesorios inspirados en la cultura nacional. Durante la interpretación de “Hooligan”, las asistentes utilizarán máscaras personalizadas con referencias a celebraciones peruanas, como elementos inspirados en Paucartambo, Cusco o Puno.

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Cada función contará también con un momento de “ARMY Time”: el 7 de octubre la sección coreada será con “2! 3!”; el 9 de octubre, “Young Forever”; y el 10 de octubre, una sorpresa basada en “Wings”. El último concierto, además, incluirá una celebración especial por el cumpleaños de Jimin, con banners temáticos, 30 mil corazones preparados por la fanbase PJMUSAS y la interpretación de “Happy Birthday” en español e inglés.

Vagón de tren decorado con el rostro del cantante Jimin, el personaje Chimmy y el texto "Siempre contigo" en una estación de metro
Seguidores del grupo BTS decoran un vagón del Metro de Lima con imágenes de Jimin para celebrar su cumpleaños. (Linea 1 del Metro de Lima)

La primera visita de BTS completo a Perú

La llegada de BTS a Perú marca, según informó el medio Diario Correo, la primera vez que el grupo se presenta completo en el país, integrado por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Los siete llegaron a Lima el lunes 5 de octubre procedentes de Bogotá, Colombia, donde realizaron dos presentaciones previas de la gira mundial Arirang. Entre los integrantes, V manifestó en redes sociales su interés por conocer la ciudadela de Machu Picchu, uno de los destinos que no había visitado antes en sus viajes por el continente, y protagonizó un intercambio con seguidores peruanos al replicar jergas locales como “palta” y “misio”, lo que generó tendencia en redes sociales.

Siete hombres vestidos de blanco posan en un escenario rodeados de luces moradas ante un público multitudinario.
Los integrantes del grupo surcoreano BTS posan vestidos de blanco sobre un escenario frente a miles de espectadores durante un concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tres presentaciones de BTS en el Estadio San Marcos, programadas para el 7, 9 y 10 de octubre de 2026, contarán con un aforo superior a las 50.000 personas por jornada, luego de que se sumara la fecha del 7 de octubre debido a la alta demanda de entradas registrada por la productora Big Hit Music.

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