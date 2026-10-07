BTS en Lima: asistentes con entradas Soundcheck ya ingresan al Estadio San Marcos

Reporte periodístico sobre el ingreso de asistentes con pases de prueba de sonido al Estadio San Marcos, en Lima. Las imágenes muestran a grupos de personas formadas en filas en las calles aledañas al recinto, portando accesorios del evento, además de tomas aéreas que registran el tráfico vehicular y la concentración de público en la zona.

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La llegada de BTS a Lima movilizó desde temprano a cientos de integrantes de ARMY Perú, que acudieron al entorno del Estadio San Marcos para la primera de las tres fechas previstas en la capital. Algunas fanáticas permanecieron durante días en los alrededores de la universidad a la espera de la apertura de accesos.

Las asistentes con entradas Soundcheck para el concierto de BTS comenzaron a ingresar desde las 7:00 a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La apertura anticipada estuvo dirigida a quienes adquirieron esta modalidad de boleto, que incluye acceso preferencial y la posibilidad de asistir a la prueba de sonido.

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Desde la madrugada, la cantidad de personas aumentó en los exteriores del recinto. La organización había pedido evitar acumulaciones cerca de las puertas, aunque muchas asistentes llegaron temprano con la intención de ubicarse entre las primeras en ingresar.

Seguidores del grupo BTS ingresan al Estadio San Marcos en Lima para presenciar la prueba de sonido previa al concierto.

La producción inició la separación de las personas con boletos Soundcheck y de parte del público de Campo A, uno de los sectores más próximos al escenario. Las asistentes con boleto Soundcheck accedieron al campus universitario antes de la apertura general de puertas.

La medida apunta a ordenar el flujo de asistentes y reducir la concentración en las calles cercanas al estadio. Este miércoles 7 de octubre marca el inicio de los tres conciertos que el grupo surcoreano ofrecerá en Lima.

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Por ahora, no se confirmó si las asistentes que ingresaron por la mañana pasarán directamente al estadio. Entre las fanáticas circula la información de que serán ubicadas en una nueva fila dentro de la universidad antes de acceder al recinto deportivo.

La prueba de sonido de BTS está prevista para las 14:00. Las personas con esta modalidad de entrada podrán escuchar a los integrantes del grupo antes del comienzo oficial del espectáculo.

Los asistentes al evento de BTS forman filas y transitan por las cercanías del Estadio San Marcos en Lima para la prueba de sonido.

¿Cuál era el horario de apertura de puertas previsto para el concierto?

Los conciertos de BTS en Lima están programados para el miércoles 7, el viernes 9 y el sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos, ubicado en la avenida Universitaria, en el Cercado de Lima.

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El registro para las personas con acceso Soundcheck estará habilitado hasta las 14:00. Ese proceso antecede a la prueba de sonido prevista para esa misma hora.

A las 16:00 se abrirán las puertas para el público de campo. El ingreso a las tribunas empezará a las 17:00, una hora después.

El show comenzará a las 20:00. Live Nation informó que todos los asientos de las tribunas son numerados y recomendó a quienes tengan boletos para esos sectores no acudir antes de las 16:00.

Apertura de acceso para las zonas del concierto de BTS en San Marcos

La programación diferencia el ingreso de cada ubicación para distribuir la llegada del público. Tras la apertura preferencial para Soundcheck, el acceso se habilitará de forma progresiva durante la tarde.

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La jornada de este miércoles será la primera de tres presentaciones ante la comunidad ARMY Perú. Las otras dos fechas se realizarán el viernes 9 y el sábado 10 de octubre en el mismo recinto.

Puertas de ingreso para campo y tribuna

Las personas con entradas para Campo A deberán ingresar por la puerta 1, con acceso desde la avenida Venezuela. Este punto también concentra a parte del público que cuenta con Soundcheck.

El ingreso para Campo C será por la puerta 3, ubicada en la avenida Universitaria. La apertura de ese acceso está prevista desde las 16:00.

Quienes tengan boletos para Campo B deberán utilizar la puerta 8, situada en el lado de la avenida Óscar R. Benavides, antes conocida como avenida Colonial.

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Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

Para las tribunas, la organización dispuso las puertas 5 y 6, en la zona de la avenida Amézaga. El mapa difundido contempla rutas diferenciadas para las ubicaciones de Occidente, Norte y Sur.

La producción también estableció el plan de salida al término de los conciertos. El público podrá abandonar el Estadio San Marcos por las puertas 1, 3, 5 y 8. Las rutas de desconcentración conectan con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.