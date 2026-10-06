BTS en Lima: ¿cómo sincronizar tu ARMY Bomb con el celular para disfrutar de los conciertos?

Los bastones luminosos ARMY Bomb del grupo BTS emiten luces de diversos colores para la sincronización interactiva en sus presentaciones en vivo.

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La cuenta regresiva llegó a su fin para los seguidores de BTS en Perú. El grupo surcoreano se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial ARIRANG, y los asistentes podrán usar su ARMY Bomb para integrarse a los efectos visuales previstos durante cada show.

El lightstick oficial se convirtió en uno de los accesorios habituales en los recitales de la banda. Durante las presentaciones, sus luces pueden cambiar de tono y secuencia en coordinación con la música y los momentos centrales del espectáculo.

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Para acceder a esa función en Lima, los fans deberán contar con el modelo compatible y verificar que el dispositivo tenga batería antes de ingresar al recinto. La conexión con el teléfono permite configurar el accesorio, aunque la sincronización durante el concierto funcionará de manera automática.

(Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué versión es compatible para el concierto de BTS?

El único modelo habilitado para los efectos inalámbricos de los conciertos será el BTS Official Light Stick Ver.4, la versión más reciente del ARMY Bomb.

Este dispositivo cuenta con luces LED, conectividad inalámbrica y vínculo con una aplicación móvil. A través de esa herramienta, los usuarios pueden revisar el estado del lightstick y preparar el accesorio antes de asistir al espectáculo.

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Weverse informó que las versiones anteriores, como el Official Light Stick Ver.3 y la edición SE, no se conectarán al sistema de iluminación colectiva del concierto en Lima.

Eso no impedirá que los dueños de esos modelos los lleven al Estadio San Marcos. Los dispositivos de generaciones previas podrán encenderse y utilizarse de forma manual mediante los botones ubicados en el mango.

La banda surcoreana mostró su nueva light stick (Zurisaddai González/Infobae)

Cada ARMY Bomb dispone de distintos modos de iluminación. Los usuarios pueden alternar los colores y los efectos disponibles, aunque esos cambios no estarán vinculados a la producción visual del show.

¿Cómo conectar su ARMY Bomb Ver.4 al aplicativo?

La conexión se realiza desde la aplicación oficial BTS Official Light Stick Ver.4, disponible para teléfonos con sistemas Android y iOS. El vínculo se establece por Bluetooth y requiere que el lightstick esté apagado al inicio del proceso.

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El primer paso consiste en descargar la aplicación en el celular. Luego, con el ARMY Bomb apagado, se deben presionar al mismo tiempo los botones del mango durante cerca de dos segundos.

La esfera comenzará a emitir una luz azul intermitente. Esa señal indica que el accesorio ingresó al modo Bluetooth y está listo para ser detectado por el teléfono.

Después, el usuario debe activar el Bluetooth del celular, abrir la aplicación y elegir la versión correspondiente del dispositivo. Conviene mantener el lightstick cerca del teléfono para completar el emparejamiento sin interrupciones.

Los Army Bomb se sincronizan de manera automática durante el concierto de BTS, siempre y cuando sea original.

Una vez que ambos equipos queden vinculados, la plataforma habilitará varias opciones de uso. Entre ellas figura el Concert Mode, una función pensada para dejar preparado el ARMY Bomb antes de una presentación en vivo.

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La aplicación también puede ser útil para comprobar si la conexión se realizó de manera correcta. De todos modos, se recomienda llevar baterías nuevas o verificar la carga del accesorio antes de salir hacia el estadio.

En el concierto, ¿se sincronizará automáticamente?

Sí. La producción de los conciertos de BTS en Lima indicó que no será necesario registrar el número de asiento ni completar una configuración individual desde la aplicación para participar en los efectos inalámbricos.

Los asistentes que tengan un BTS Official Light Stick Ver.4 deberán encender el dispositivo durante el espectáculo. A partir de ese momento, el sistema de iluminación podrá reconocerlo y vincularlo con las secuencias programadas para cada canción.

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Las luces cambiarán de color y patrón de forma coordinada con distintos pasajes del recital. El resultado será una puesta visual compartida entre el escenario y las tribunas del Estadio San Marcos.

Los integrantes del grupo musical BTS aparecen trajeados en primer plano sobre la imagen difuminada de un estadio repleto de espectadores durante un concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes lleven versiones antiguas del ARMY Bomb podrán usarlas de forma independiente, pero no formarán parte de la sincronización general. Por eso, los fans que tengan el modelo Ver.4 deberán confirmar el funcionamiento del Bluetooth y revisar la batería antes de ingresar al concierto.