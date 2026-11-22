Sebastián Berckholtz propone cuatro variables para delegar confianza en una empresa sin perder el control.

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Delegar una decisión que termina mal suele dejar un responsable identificable. El exceso de control, en cambio, puede traducirse en demoras, menos propuestas y equipos que evitan tomar iniciativas. Para Sebastián Berckholtz, CEO de Trust Consulting, esa diferencia puede llevar a que las empresas evalúen de forma incompleta cuánto margen de autonomía conceden a sus equipos.

“Cuando se delega y la decisión sale mal, el resultado es visible y atribuible. Cuando se controla en exceso, el costo es mucho más difuso, y por ser menos visible suele subestimarse”, señaló el directivo.

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La discusión no se limita a decidir si se delega o no una tarea. El punto es definir qué decisiones puede tomar cada persona, con qué límites y bajo qué mecanismos de seguimiento. Según Berckholtz, el margen para actuar debe responder a criterios explícitos, no a la intuición del jefe o a una experiencia reciente.

Una decisión reversible admite un margen mayor de autonomía

La primera variable es la reversibilidad. Si una decisión puede corregirse sin causar un perjuicio relevante, el costo de un error resulta acotado y el líder puede entregar más autonomía.

Una acción comercial que puede modificarse en pocos días, por ejemplo, no presenta el mismo nivel de riesgo que una medida que compromete recursos significativos o un contrato de largo plazo. La posibilidad de rectificar permite que el equipo actúe con mayor rapidez y aprenda de los resultados.

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El tiempo es la segunda variable. Hay operaciones en las que esperar una autorización puede generar un costo propio. Cuando la urgencia es alta, exigir la aprobación previa de varios niveles puede afectar la capacidad de respuesta de la empresa.

La rapidez requerida para resolver un asunto debe formar parte de la decisión sobre cuánto control mantener. Si el equipo necesita actuar antes de que el responsable superior pueda revisar el caso, la organización deberá haber definido de antemano el alcance de esa autonomía.

El acuerdo sobre plazos e indicadores permite supervisar menos el proceso sin perder la visibilidad del resultado.

La experiencia debe evaluarse según el tipo de decisión

La tercera variable es la evidencia sobre el criterio de la persona a quien se delega. Esa evaluación no debe basarse solo en una percepción general sobre su desempeño, sino en su experiencia ante situaciones comparables.

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Una persona puede tener buenos resultados en decisiones comerciales y, al mismo tiempo, requerir acompañamiento para asuntos regulatorios, financieros o legales. Por ello, la confianza no tiene por qué ser idéntica en todas las áreas.

La cuarta variable es el impacto sobre terceros. Las decisiones que afectan a clientes relevantes, a la reputación corporativa o a instancias superiores de la organización requieren una coordinación mayor, incluso si quien debe ejecutarlas tiene experiencia.

“No existe una fórmula que combine estas variables con precisión, pero hacerlas explícitas ayuda a que el equipo entienda por qué una decisión se delega y otra no”, sostuvo Berckholtz. Para el ejecutivo, esa claridad reduce una fuente habitual de fricción: que los límites parezcan variar sin una razón conocida.

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El costo del exceso de control en las decisiones corporativas resulta menos perceptible que los errores de la autonomía.

La autonomía requiere acuerdos sobre los resultados

Dar más margen para decidir no elimina la rendición de cuentas. La autonomía necesita una definición previa sobre los resultados esperados, el plazo, los indicadores y el momento en que el equipo debe informar una desviación.

El seguimiento puede concentrarse en el resultado sin que el jefe revise cada paso del proceso. Un acuerdo básico permite que quien lidera mantenga visibilidad y que quien ejecuta conozca con precisión qué se espera de su trabajo.

Hay decisiones que, por su naturaleza, corresponden a la máxima instancia de una empresa. La estrategia corporativa o la sucesión de directivos son algunos ejemplos. En cada nivel de la organización existen también responsabilidades que un líder no puede trasladar sin diluir su función.

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En contextos de crisis o reestructuración, un control más cercano puede justificarse de manera temporal. El riesgo surge cuando ese esquema se prolonga sin una decisión explícita y pasa a formar parte de la rutina de la organización.