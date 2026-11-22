El Ministerio de Educación suscribió el contrato de concesión del Proyecto COAR por un plazo de 20 años.

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Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) de Cusco, Pasco y Huancavelica obtuvieron S/ 274 millones de financiamiento para su construcción, operación y mantenimiento, en una operación que se presenta como el primer financiamiento de proyectos aplicado al sector educativo peruano.

El crédito fue otorgado por Banco Santander Perú y la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) a la Concesionaria de Colegios de Alto Rendimiento S.A.C., vinculada al Grupo Marhnos. La firma legal Garrigues asesoró a los prestamistas durante la operación.

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El financiamiento corresponde al Proyecto COAR, la primera asociación público-privada educativa del país. La concesión tendrá una vigencia de 20 años y fue suscrita con el Ministerio de Educación.

La operación se firmó el 19 de octubre y el desembolso ocurrió el 13 de noviembre. Los recursos permitirán ejecutar la infraestructura y sostener los servicios comprometidos en las tres sedes regionales.

La deuda se pagará con los ingresos que genere el proyecto

La estructura financiera se organizó bajo un esquema de financiamiento de proyectos sin recurso. En este modelo, el pago de la deuda depende de los ingresos generados por la iniciativa, sin trasladar la obligación de manera directa a los accionistas de la concesionaria.

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El paquete incluye un crédito sindicado senior de hasta S/ 254 millones y una línea adicional de hasta S/ 20 millones para financiar el Impuesto General a las Ventas durante la etapa de construcción.

La principal particularidad de la operación está en su mecanismo de pago. La deuda será cubierta mediante el Pago por Disponibilidad (PPD), una retribución periódica que el Ministerio de Educación abonará a la concesionaria si los colegios permanecen disponibles y cumplen las condiciones establecidas para su funcionamiento.

Según la información difundida por Garrigues, se trata de la primera vez que un financiamiento de proyectos en Perú se estructura con el PPD como fuente de repago.

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La retribución del Ministerio de Educación contempla 10 años para cubrir la inversión inicial y pagos posteriores para el mantenimiento.

El esquema contempla pagos por diez años para cubrir la inversión

El Pago por Disponibilidad cuenta con dos componentes. El primero se entregará durante diez años y estará destinado a retribuir la inversión inicial, además de respaldar el pago del crédito obtenido para el proyecto.

El segundo tramo se extenderá hasta la culminación de la concesión y cubrirá las tareas de operación y mantenimiento. Este mecanismo busca que el pago estatal esté asociado a la prestación efectiva de los servicios educativos y al estado de las instalaciones, más allá de la entrega de la obra.

“Esta transacción abre la puerta a financiar nuevos proyectos de infraestructura social con capital privado y bajo esquema cofinanciado de PPD”, afirmó Diego Harman, socio del área Mercantil de Garrigues y responsable de la asesoría a los prestamistas.

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Las tres sedes recibirán a 900 alumnos cada año

De acuerdo con datos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), los COAR de Cusco, Pasco y Huancavelica recibirán cada año a 900 estudiantes con habilidades sobresalientes, con una capacidad de 300 alumnos por sede.

La concesión no se limitará a la construcción de los colegios. El contrato incorpora servicios de mantenimiento, alimentación, seguridad, limpieza y lavandería durante el período de operación.

El proyecto se suma a la cartera de asociaciones público-privadas que buscan atender brechas de infraestructura en sectores sociales. En este caso, la ejecución dependerá de la disponibilidad de los centros educativos y del cumplimiento de los servicios previstos en el contrato de concesión.

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