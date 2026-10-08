Videos del instante en que BTS inició su primer show en el Estadio San Marcos

Una multitud masiva, un océano de luces y cánticos a todo pulmón. Así se vivió la histórica primera visita de BTS a Lima, Perú. Siente la emoción y la pasión de los fans mientras la banda domina el escenario. | X / @stayalivejksg

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BTS inició su primer concierto en Lima con una entrada que desató la euforia de las fanáticas reunidas en el Estadio San Marcos. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook aparecieron ante el público peruano y caminaron por una larga pasarela instalada en el recinto, mientras los gritos de las asistentes se extendían por las tribunas y las zonas más próximas al escenario.

Los videos grabados desde distintos puntos del estadio registraron el instante en que los siete integrantes de la agrupación surcoreana ingresaron para encontrarse con sus seguidores. La aparición de los artistas marcó el inicio oficial del primer show de BTS en Lima, después de horas de espera para quienes llegaron desde temprano a los exteriores del Estadio San Marcos y para el público que ya se encontraba dentro del recinto.

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La llegada de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook generó una reacción inmediata entre las fanáticas que colmaron el estadio. Mientras avanzaban por la larga pasarela, los integrantes recibieron los gritos y aplausos de las asistentes, que esperaban el momento en que BTS subiera al escenario para comenzar su esperada presentación en la capital.

El grupo abrió la noche con Hooligan, tema incluido en ARIRANG, su álbum de 2026. La canción dio inicio al repertorio preparado para el primer concierto de BTS en Lima y permitió que los integrantes tuvieran su primer contacto musical con el público peruano durante esta presentación.

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Jung Kook fue uno de los primeros miembros en dirigirse a los asistentes desde el escenario. El cantante saludó al público y expresó el deseo del grupo para esta primera fecha: “Buenas noches Lima, queremos que esta noche sea especial”.

Videos del instante en que BTS inició su primer show en el Estadio San Marcos. IG. danielefecto.

La entrada de BTS que hizo estallar el Estadio San Marcos

El inicio del concierto estuvo acompañado por una ola de gritos de las fanáticas que siguieron cada movimiento de los integrantes durante su ingreso. Los videos difundidos desde el Estadio San Marcos muestran la reacción del público mientras BTS avanzaba por la pasarela antes de comenzar con Hooligan.

La aparición de los siete artistas tuvo lugar después de una jornada marcada por la llegada anticipada de miles de asistentes al recinto. Las fanáticas esperaron durante horas para ingresar a las zonas habilitadas y ubicarse en sus respectivos sectores antes del inicio del espectáculo. Cuando RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook aparecieron en escena, la expectativa acumulada se transformó en cánticos y aplausos.

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El Estadio San Marcos recibió así el primer concierto de BTS en Lima. La presentación reunió a seguidoras que llegaron al recinto para presenciar el esperado encuentro con la agrupación surcoreana, que se presentó con sus siete integrantes sobre el escenario.

La entrada por la pasarela permitió que los miembros estuvieran visibles para una parte importante del público desde los primeros minutos del show. Los videos captaron a los artistas caminando en fila y saludando a las asistentes, mientras las ARMY Bombs iluminaban el estadio y acompañaban el inicio de la presentación.

Imágenes grabadas desde la tribuna de un estadio durante la apertura de un concierto nocturno. La multitud sostiene dispositivos iluminados en tonos rojos que cubren las graderías. IG: Danielefecto.

Jung Kook y Jimin saludaron al público peruano

Tras la apertura con Hooligan, Jung Kook tomó la palabra para dirigirse a las fanáticas que asistieron al Estadio San Marcos. “Buenas noches Lima, queremos que esta noche sea especial”, expresó el cantante ante los gritos del público.

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Un momento inolvidable para ARMY de Perú. Jungkook sorprende a todos durante su concierto en Lima al hablar en español y expresar su deseo de tener una noche especial con sus fans. | X / @stayalivejksg

Jimin también se dirigió al público en español durante el inicio del concierto: “Lima, nos demoramos mucho en venir, así que haremos un show increíble”. Luego añadió: “Esta noche confío en ustedes”.

Los mensajes fueron recibidos con entusiasmo por las asistentes, que respondieron con aplausos y cánticos. La frase de Jung Kook acompañó el inicio de una noche que marca el primer encuentro de BTS con el público peruano durante esta serie de conciertos en Lima.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook comenzaron el show con una puesta en escena que concentró la atención de las fanáticas desde su ingreso. El inicio con Hooligan y el saludo de Jung Kook marcaron los primeros momentos de la presentación de BTS en el Estadio San Marcos.

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¡Un momento que quedó para la historia! Jimin se esfuerza por hablar español para comunicarse directamente con sus fans en Perú, prometiéndoles un show inolvidable. | X / @GLISTEN_J