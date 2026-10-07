Terrorista de Sendero Luminoso que operaba en el Vraem es sentenciado a 15 años de prisión

El Palacio de Justicia de Perú en Lima es el escenario de la notificación sobre la eliminación de la orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón.

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El Poder Judicial condenó a J. V. C. a 15 años de prisión efectiva por integrar Sendero Luminoso en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde cumplía funciones de apoyo para el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).

Según anunció el Ministerio Público, sus actividades fueron registradas desde julio de 2021 hasta el 6 de noviembre de 2024, cuando fue detenido. El condenado se encargaba de la entrega de material logístico, informaba sobre la presencia de las fuerzas del orden en el centro poblado Alto Mantaro y se fotografió con un arma de largo alcance.

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La Fiscalía acreditó durante el juicio que J. V. C. acudió en varias ocasiones a campamentos temporales del grupo para reunirse con sus mandos, participar en coordinaciones y recibir adoctrinamiento político y militar por parte de la organización liderada por Víctor Quispe Palomino, alias “José”.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Tamara Tello Verde, de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Huánuco.

Fuerzas de élite del Ejército Peruano y la Policía Nacional, con apoyo de helicópteros de la FAP, llevaron a cabo una incursión en el VRAEM que culminó con la muerte del cabecilla terrorista 'Richard' y la incautación de armamento. | Canal N

FF.AA. abatieron a ‘Camarada Richard’ en el Vraem

En julio de este año, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional ejecutaron el operativo denominado “Quiñones” en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una intervención que permitió abatir a Jhonny Curo Rojas, conocido como ‘Camarada Richard’, uno de los mandos militares de la organización terrorista Sendero Luminoso (PCP-Militarizado) en esta zona del país.

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La operación se desarrolló en la zona de Alto Mantaro, distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo (Junín), con participación de unidades especiales del Comando Especial del Vraem (CEVRAEM), la Policía Nacional y apoyo aéreo. Según las autoridades, Richard era considerado un blanco de alto valor debido a su posición dentro de la estructura armada y su control en el grupo terrorista.

El general de brigada Sandor Gálvez Chavera, jefe del Estado Mayor de Operaciones del CEVRAEM, explicó que la intervención fue producto de un trabajo conjunto de inteligencia entre diversas instituciones. Según detalló, participaron equipos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el propio CEVRAEM, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y el Frente Policial Vraem.

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Un retrato de Jhonny Curo Rojas, alias ‘Camarada Richard’, se expone junto a una vista aérea del Vraem con armamento militar que señala el área de su abatimiento en un operativo.

Escudo de las Américas incluye a Sendero Luminoso en lista de organizaciones narcoterroristas

El grupo terrorista Sendero Luminoso, cuyos remanentes operan en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y mantienen vínculos con actividades del narcotráfico, fue incluido en una lista de 24 organizaciones narcoterroristas por los países que integran el denominado ‘Escudo de las Américas’, una iniciativa de cooperación regional impulsada por Estados Unidos.

La relación forma parte de una declaración conjunta difundida este martes por el Departamento de Estado, en la que los 15 Gobiernos participantes, entre ellos Perú, expresaron su intención de adoptar, de acuerdo con sus respectivas legislaciones, medidas contra las organizaciones identificadas.

Entre las acciones planteadas figuran el congelamiento de activos y restricciones migratorias y de visado para integrantes, asociados y simpatizantes de estos grupos. La declaración también contempla responsabilidad penal para quienes proporcionen de manera deliberada apoyo material o logístico a las organizaciones incluidas.

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Sendero Luminoso aparece en el puesto 23 de la relación, que también incluye al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, el Primeiro Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho y Los Tiguerones, entre otros grupos.