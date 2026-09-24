Perú

El Escudo de las Américas incluye a Sendero Luminoso en su lista de 24 organizaciones narcoterroristas

La iniciativa contempla acciones coordinadas contra los grupos señalados mediante inteligencia, cooperación policial y medidas financieras

Sendero Luminoso fue incluido en una lista de 24 organizaciones narcoterroristas identificadas por los 15 países que participan en el “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por Estados Unidos
Sendero Luminoso fue incluido en una lista de 24 organizaciones narcoterroristas identificadas por los 15 países que participan en el “Escudo de las Américas”, iniciativa impulsada por Estados Unidos
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El grupo terrorista Sendero Luminoso, cuyos remanentes operan en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y mantienen vínculos con actividades del narcotráfico, fue incluido en una lista de 24 organizaciones narcoterroristas por los países que integran el denominado ‘Escudo de las Américas’, una iniciativa de cooperación regional impulsada por Estados Unidos.

La relación forma parte de una declaración conjunta difundida este martes por el Departamento de Estado, en la que los 15 Gobiernos participantes, entre ellos Perú, expresaron su intención de adoptar, de acuerdo con sus respectivas legislaciones, medidas contra las organizaciones identificadas.

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Entre las acciones planteadas figuran el congelamiento de activos y restricciones migratorias y de visado para integrantes, asociados y simpatizantes de estos grupos. La declaración también contempla responsabilidad penal para quienes proporcionen de manera deliberada apoyo material o logístico a las organizaciones incluidas.

Sendero Luminoso aparece en el puesto 23 de la relación, que también incluye al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, el Primeiro Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho y Los Tiguerones, entre otros grupos.

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El grupo aparece en el puesto 23 de la relación, junto a organizaciones como el Tren de Aragua, MS-13, el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el ELN, disidencias de las FARC y el PCC
El grupo aparece en el puesto 23 de la relación, junto a organizaciones como el Tren de Aragua, MS-13, el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el ELN, disidencias de las FARC y el PCC

La inclusión incorpora en la iniciativa a una organización responsable de una parte sustancial de la violencia registrada durante el conflicto armado interno peruano entre 1980 y 2000.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) estimó en 69.280 el número de víctimas fatales de ese periodo y determinó que el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) fue responsable del 54 % de las muertes y desapariciones reportadas.

La incorporación de Perú al ‘Escudo de las Américas’ fue anunciada el 10 de septiembre por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, quien señaló que el mecanismo permitiría acelerar el intercambio de información entre los países participantes. En esa ocasión, la mandataria recordó la lucha del Estado peruano contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante el conflicto armado interno.

Fujimori sostuvo entonces que, a diferencia de las organizaciones subversivas que actuaron dentro del territorio peruano durante ese periodo, las redes de criminalidad organizada actuales operan de manera transnacional, por lo que la cooperación entre países permitiría reforzar su persecución.

La declaración conjunta plantea precisamente ampliar esa cooperación mediante el intercambio de inteligencia, el acceso a tecnologías y capacidades de seguridad, la capacitación de personal y el intercambio de prácticas entre los Gobiernos participantes.

La incorporación ocurre mientras los remanentes de Sendero Luminoso operan en el Vraem, donde mantienen vínculos con actividades del narcotráfico
La incorporación ocurre mientras los remanentes de Sendero Luminoso operan en el Vraem, donde mantienen vínculos con actividades del narcotráfico

Como parte de la iniciativa, los países anunciaron que prevén presentar una solicitud conjunta ante el presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para convocar una reunión de consulta.

El objetivo será evaluar la creación de un Órgano de Consulta al amparo de los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido como Tratado de Río. Los países participantes plantean que, una vez convocada esa instancia, sus ministros evalúen una resolución destinada a promover acciones colectivas contra las organizaciones incluidas en la lista.

Los Gobiernos que participan en el “Escudo de las Américas” pero no forman parte del Tratado de Río expresaron su respaldo a la iniciativa y señalaron que contribuirán dentro de los límites establecidos por sus respectivas obligaciones jurídicas y las reglas del mecanismo.

La declaración presenta estas medidas como la primera acción conjunta del ‘Escudo de las Américas’ y sostiene que las organizaciones identificadas representan una amenaza compartida para la paz, la seguridad y la prosperidad del hemisferio occidental.

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